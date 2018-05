Z digitalnimi pripomočki do zdravega in udobnega življenja

Kaj bomo videli na letošnjem sejmu IFA v Berlinu (3.)

Zdravje, ne bogastvo (Health, not wealth) - tako so pri Philipsu na svoji predstavitvi med letošnjo napovedno svetovno medijsko konferenco berlinskega sejma potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov IFA opredelili, kaj je uporabnikom v današnjem času vendarle najpomembneje.

Intenzivni ritem današnjega časa je krepko spremenil naše navade in tudi naše prioritete. Vedno bolj cenimo zdravje in ga ne podrejamo več dirki za materialnimi dobrinami, so poudarili.

Zdravje ponovno postaja glavna prioriteta

Nizozemski proizvajalec, ki ima v svojem portfelju tudi televizorje in številne druge naprave za vsakdan, bo, kot kaže, tudi na letošnjem sejmu IFA poudaril svojo ponudbo izdelkov za zdravje.

Najrazličnejši digitalni pripomočki, med njimi tudi mobilne aplikacije, postajajo vedno bolj prisotni tudi v zdravstvu. Foto: Philips

Ne brez razloga: na svoje zdravje smo prevečkrat pozabljali, ko nam je nova realnost poklicnega življenja kronično pomanjkanje časa vsiljevala kot nekaj povsem običajnega in ko nam je tehnologija, ki nam na mnoge načine sicer lajša naša opravila, hkrati ustvarjala nova opravila in včasih tudi zaplete.

Toda pri Philipsu ugotavljajo, da smo se začeli bolj zavedati svojega zdravja, zato čutijo dolžnost, da nam s svojimi napravami, tako v profesionalni medicini kot tudi pri zasebni negi in skrbi za zdravje, pomagajo pri skrbi za sebe in svoj blagor.

Kakšen zrak pravzaprav dihamo v notranjih prostorih?

Pri skrbi za svoje dobro počutje neredko naletimo na ovire. Kakovost zraka je ena od njih, pri čemer pozabljamo, da je v notranjosti zrak neredko tudi od dva- do petkrat bolj onesnažen kot zunaj. Lahko pripomnimo, da bo to še večja težava, če upoštevamo, da je v vedno več prostorih možnost odpiranja okna za prezračevanje postala neuresničljiv luksuz.

Za doseganje zadostnega in kakovostnega spanca, kar je danes že daleč od samoumevnega, je med drugim pomembno, da ponoči nismo izpostavljeni morebitnim alergenom. Pri Philipsu so zato prepričani, da je zelo pomembno, da imamo s povezljivostjo prek mobilne aplikacije stalen dostop do pomembnih podatkov, kot je kakovost zraka – tako znotraj kot zunaj.

Prijetno prebujanje lahko močno polepša dan

Philipsova naprava, ki obljublja prijetnejša prebujanja. Foto: Srdjan Cvjetović Dobrega spanca ni brez prijetnega prebujanja, so povedali, zato so v ta namen razvili wellness izdelek Somneo.

Od zunaj je videti kot votla polkrogla. Njegova poglavitna naloga je svetlobno posnemanje sončnega vzhoda ob prebujanju, Nizozemci pa zatrjujejo, da to dokazano izboljšuje počutje ne le prve minute po prebujanju, temveč tudi pozneje.

Kot je splošen trend pri vseh uporabniških vmesnikih in ne samo pri Philipsovih napravah, si tudi za Somneo prizadevajo razviti upravljanje z glasovnimi ukazi, ki so za nas velikokrat preprostejši kot tipkanje.

Toda prav zanesljiva glasovna razpoznava in krmiljenje še vedno ostajata eden od večjih izzivov razvijalcev digitalnih storitev in tehnoloških naprav.

S spoznavanjem svojega spanja do njegove večje kakovosti

Somneo ne skrbi samo za prijetnejša prebujanja, temveč v povezavi s svojo mobilno aplikacijo tudi za spremljanje razmer, ki vplivajo na spanec. Celo izbirate lahko med štirimi vrstami "sončnega vzhoda", s katerimi naj vas prebuja, od skandinavskega do karibskega.

Po drugi strani aplikacija Smart Sleep skrbi za popolno obvladovanje spanca in pomaga vsem tistim, menda nas je do 45 odstotkov, ki nam ne uspe najti nujnih sedmih ur spanja vsak dan. Pri Philipsu so prepričani, da s to tehnologijo uporabniki lahko izboljšajo svoje spalne navade in vzorce, kar bo treba čim prej preveriti.