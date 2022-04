Xiaomi Store v prenovljeni Supernovi na Rudniku

Potem ko je lansko leto odprl vrata svojih trgovin v Mariboru, Ljubljani in Kopru, se Xiaomi širi v prestolnici in prihaja v Supernovo na Rudnik.

Trgovino Xiaomi Store na Rudniku odpira pooblaščeni Xiaomi distributer, podjetje Vama Trade, upravlja pa jo podjetje Colby, maloprodajni partner Xiaomi. Nova trgovina v Ljubljani tako omogoča kupcem in vsem Xiaomijevim privržencem enostavno dostopnost do pametnih telefonov in ostalih izdelkov.

Xiaomijeve prodajalne se od leta 2020 hitro širijo, kar dokazuje že več kot 1000 prodajaln po vsem svetu. Jedro Xiaomijevega uspeha temelji na spoštovanju do uporabnikov, kar se kaže tudi v odličnih poslovnih rezultatih. V lanskem letu so namreč Xiaomijevi izdelki še bolj pritegnili svetovno pozornost. Globalne pošiljke pametnih telefonov Xiaomi so narasle za 30% na letni ravni in dosegle 190,3 milijona enot, kar je rekord. Po podatkih Canalysa so se leta 2021 Xiaomijeve pošiljke pametnih telefonov uvrstile na tretje mestu na svetu z rekordno visokim tržnim deležem, ki je znašal 14,1%.

Na podlagi odpornega poslovnega modela Xiaomi, popolnega pametnega ekosistema in obsežne baze uporabnikov je Xiaomi pripravljen premagati makroekonomske ovire, ohraniti trden zagon rasti in doseči trajnostni razvoj.

V skladu z vizijo Spoprijateljite se z uporabniki in bodite najbolj kul podjetje v njihovih srcih, Xiaomi nenehno sledi inovacijam, visokokakovostni uporabniški izkušnji in učinkovitosti delovanja. Podjetje brez predaha ustvarja osupljive izdelke po dostopnih cenah, da bi lahko vsi uživali v boljšem življenju z inovativno tehnologijo.

Odprtja trgovine v Supernovi Ljubljana Rudnik se bodo udeležili predstavniki Xiaomi Slovenija in Hrvaška ter predstavniki podjetij Vama Trade in Colby.

Splača se vam biti prvi in priti ob deseti uri!

Ob odprtju trgovine Xiaomi Store v soboto, 23. 4. 2022, ob 10. uri bodo na dan otvoritve na voljo tudi izjemni popusti, za vse ljubitelje dovršene tehnologije pa tudi izbrana darila, nagradne igre in še in še.

dOb otvoritvi so za prve kupce pripravili izjemna presenečenja in Xiaomi nagradno igro, ki bo potekala ob 10. uri. Obiskovalci bodo lahko dobili električni skiro, cvrtnik, brezžične slušalke, varnostno kamero itd.

Na dan otvoritve bo Xiaomi postregel z izjemnimi cenami, nekateri izdelki pa bodo znižani tudi do 50 %! Zato ne zamudite in bodite prvi.

Številne ugodnosti na dan otvoritve:

Podjetje Xiaomi je bilo ustanovljeno aprila 2010 in je začelo kotirati na borzi v Hongkongu 9. julija 2018 (1810.HK). Xiaomi je internetno podjetje s pametnimi telefoni in pametno strojno opremo, ki je v svojem središču povezana s platformo Internet of Things (IoT).

Xiaomi je eno vodilnih svetovnih podjetij za pametne telefone.

Glede na tržni delež pošiljk pametnih telefonov je podjetje leta 2021 zasedlo tretje mesto na svetu. Vzpostavilo je tudi vodilno svetovno potrošniško platformo AIoT (AI+IoT), z več kot 400 milijoni pametnih naprav, povezanih z njeno platformo od 30. septembra 2021, razen pametnih telefonov in prenosnikov. Izdelki Xiaomi so prisotni v več kot 100 državah in regijah po vsem svetu. Avgusta 2021 se je podjetje že tretjič uvrstilo na seznam Fortune Global 500 in zasedlo 338. mesto, kar je 84 mest višje kot v letu 2020.