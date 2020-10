Vsak teden pet tisoč novih "naslovov"

Danes brez telefona ne moremo nikamor, še posebej ne na neznane in oddaljene destinacije. Mobilni telefoni nam na potovanjih lahko pomagajo na potovanjih na več načinov: na voljo so za navigacijo, prevajanje iz tujih jezikov, rezervacijo nastanitve, prevoz ter iskanje restavracij. Pravzaprav lahko skoraj popolnoma nadomestijo ne le turistične vodnike, ampak tudi potovalno agencijo.

Najprej vozovnice

Skyscanner

Ko iščemo najcenejšo letalsko vozovnico, si pomagajmo z aplikacijami, kot so Scyscanner, Travel Planner & Flight Tracker, FLIO - Your Flight Companion in FareFirst. Vse so pravi osebni asistenti – pomagajo nam najti najcenejši in najprimernejši polet in nas usmerjajo na letališčih. Nekatere delajo tudi brez povezave, tako da imamo informacije vedno pri roki, tudi če nam internetna povezava "zaškripa". Skyscanner ima tudi možnost iskanja "zelenih" poletov, torej takšnih, ki z ogljikovim dioksidom manj obremenjujejo okolje.

Kje bomo spali

Booking

Naslednja glavna skrb pri načrtovanju počitnice je iskanje prave namestitve. Poleg Bookinga si lahko pomagamo še z aplikacijami Trivago, Hotel Locator, Hotel Deals by BestHotelOffers, Trip.com in OYO ter Wego in eSky, ki omogočata iskanje prevoza ter namestitve.

Med dolgo potjo: glasba

Deezer

Med dolgo potjo nam najbolj ustreza poslušanje glasbe. Naložimo si aplikacijo Deezer, ki nam brezplačno ponuja na milijone naslovov. Na voljo je še nekaj brezplačnih aplikacij, kot so Free Music, Music, MixerBox in YT Music. Aplikaciji Musixmatch in SoundHound nam poleg besedil pesmi ponudita tudi prevode, tako da lahko dolge polete izkoristimo tudi za učenje jezika.

Kako se reče?

Memrise

Ko smo ravno pri učenju jezikov. Tudi to spada k dopustu – naučimo se osnovnih fraz v jeziku dežele, kamor bi radi odšli. Z aplikacijo Memrise se lahko naučimo več kot 20 svetovnih jezikov, med drugim španščino, mehiško španščino, francosko, nemško, korejsko, japonsko, rusko in arabsko. Tudi če jezika ne bomo uporabili na potovanju, nam bodo nova znanja razširila obzorja. Še bolj priljubljena je aplikacija Hello Talk, ki ima tudi bogato vadnico in možnost učenja treh jezikov hrkati. Mogoče nam bo bolj všeč aplikacija Tandem Language Exchange, ki nam omogoča, da se jezika naučimo prek klepetanja z naravnimi govorci jezika.

Kam pa zdaj?

TomTom

Ob prihodu se vedno spopadamo z nepoznavanjem mestnih ulic. Na srečo nam zagato vedno pomagajo rešiti zemljevidi na pametnem telefonu. Podjetje TomTom, ki se že ponaša z zelo uporabno in priljubljeno aplikacijo za voznike TomTom AmiGO, je v AppGallery naložilo tudi aplikacijo TomTom GO Navigation, ki poleg prometnih informacij in podatkih o radarjih vključuje tudi prenos zemljevidov na telefon za uporabo brez internetne povezave, torej "offline". Tako se lahko izognemo stroškom uporabe mobilnih podatkov v tujini. Je pa res, da bomo v tem primeru mogoče pogrešali podatke o prometnih razmerah ter radarjih.

Michelin

Poleg TomToma imamo na voljo kar nekaj aplikacij za navigacijo: ViaMichelin GPS Traffic Speedcam Route Planner, HERE WeGo, MAPS.ME in MapFactor. Za bolj avanturistične pa priporočamo aplikacije Naviki za kolesarjenje, bergfex in Wikiloc Outdoor Navigation GPS za hribolazenje ter Compass za iskanje poti po raznih parkih in brezpotjih.

