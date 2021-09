Vrnitev v predavalnice od zdaj naprej z novo opremo

Čeprav je pandemija močno spremenila študijski proces in v študentsko življenje vnesla veliko novosti, pa se bodo vrata predavalnic spet kmalu odprla in vsakdanje življenje se bo spet vrtelo okrog klasičnih študijskih zadev. Čakajo vas novi obrazi, predavanja, kavice, družbena omrežja, kosila na bone, priložnostna študentska dela, negotovost pred izpiti in veselje ob opravljenih obveznostih ter optimističen pogled naprej, v poklicno kariero, ki si jo gradite že zdaj.

September med mlade prinaša posebno razpoloženje.

Prvi jesenski dnevi so nekaj posebnega, polni novega upanja in novih pričakovanj. V zraku je svež optimizem in čuti se energija, ki pomaga, da so vsi začetki lažji.

Tudi za številne zaposlene so se v tem času službene obveznosti preselile v domačo pisarno in svoje delo opravljajo na daljavo, kar omogoča vedno več podjetij. Prednosti tovrstnega dela je veliko – manj časa gre za vožnjo do službe, več je fleksibilnosti in osredotočenosti na naloge –, prav tako pa obstaja tudi veliko pasti, kot so recimo nezmožnost organiziranja svojega delovnega časa, stalna pripravljenost, slabe delovne razmere in pomanjkanje podpore sodelavcev.

Nad začetni stres s temeljitimi pripravami

Za uspešno delo je pomembno, da imamo urejen delovni prostor.

Začetek študija je velik mejnik v posameznikovem življenju, to je razburljivo obdobje. Na začetku je zagotovo prisotno nekaj stresa, ki ga z nekaj triki lahko dobro obvladate. Temeljite priprave vam bodo povečale možnosti za uspeh pri študiju in pozneje v karieri. Univerzitetna diploma je velika dragocenost, ki je tudi nekakšno plačilo za ves vloženi trud.

Urejen prostor za lažje delo

Obdobje študija je povezano z veliko življenjskimi spremembami.

Pripravite si kotiček za študij ali delo na daljavo. To je lahko manjši del dnevne sobe ali spalnice. Veliko časa boste porabili za pisanje, branje in raziskovalne dejavnosti. Zato boste potrebovali udoben prostor. Pisalna miza naj bo namenjena izključno delu. Zberite vse stvari, ki jih potrebujete in jih skrbno uredite ter pospravite v bližino svojega delovnega kotička.

Poleg pisal, papirja in študijske literature naredite prostor za osebni računalnik ali prenosnik. Izberite si udoben pisarniški stol, da boste lažje preživeli dolge študijske ure. Če nimate ustrezne pisalne mize in morate delati na jedilni mizi, si vse pripomočke pospravite v veliko torbo, da imate vedno vse pri roki.

Skrbno uredite vse potrebščine. Nekateri imajo raje tradicionalne študijske pripomočke, kot so zvezki, pisala, rokovniki, koledarji in mape. Drugi pa se veliko lažje organizirajo, če vse zaupajo tehnologiji. Na osebnem računalniku ali prenosniku si lažje uredite vse koledarje, ki jih lahko delite tudi z družinskimi člani, študijskimi kolegi ali sodelavci. Veliko teh aplikacij za organizacijo je brezplačnih in vam lahko močno olajšajo študijski ter delovni proces.

Dobro povezani bodo uspešnejši

Na pametnem telefonu si uredite opomnike, ki naj bodo sinhronizirani z vašimi urniki. Tako bodo vsi v vaši družini vedeli, kdaj imate izpit, kdaj potrebujete več časa zase in kdaj bi vam koristilo malce več njihove podpore. Ko se bodo opravki zgostili, na primer okrog konca prvega semestra, boste tako zaposleni, da boste hvaležni vsakemu opomniku, ki vam bo namignil, kaj vas čaka določen dan.

Uredite si tudi finance. Začetek študija pomeni tudi drugačno razporeditev denarja. Vaši finančni tokovi se bodo spremenili, zato boste morali začeti bolj resno spremljati svoj proračun. Aplikacije za osebne finance so zelo priročne in vam omogočajo, da vam je vedno jasno, koliko novih oblačil, kosil ali drugih drobnarij si lahko privoščite oziroma kdaj je čas za nov prenosnik ali nov pametni telefon.

Ste bolj za liste ali aplikacije?

Čas za osvežitev opreme

Med obvezno opremo za študij ali delo od doma spadajo vse pametne naprave, ki vsakomur močno olajšajo življenje. Preverite stanje svojega računalnika in izkoristite ugodno ponudbo. Pri Huaweiu učence in študente podpirajo tudi tako, da jim olajšajo delo pri vsakodnevnih učnih in zabavnih opravilih. Pripravili so posebno ponudbo BACK TO SCHOOL, ki vključuje tablico, pametni telefon, računalnik in zaslon ter slušalke – popolni set za lahkotno učenje, delo in življenje.

Izmed vse ponudbe BACK TO SCHOOL izpostavljamo naslednje izdelke:

HUAWEI MateStation S in Huawei Zaslon 23,8’

Zmogljivi osebni računalnik ima procesor AMD Ryzen™ 4600G z grafičnim čipom Radeon™ in deluje hitro, ne glede na to, kaj počnete. Računalnik ima delovni pomnilnik DDR4 s frekvenco 3200 MHz za še hitrejše delovanje in popolnoma nadgradljiv sistem z različnimi režami za razširitve v računalniku HUAWEI MateStation S. Huawei Zaslon 23,8' z diagonalo 23,8 palca je prava izbira. Barve so na zaslonu FullView žive in natančne. Zaslon, ki ga je certificiral TÜV Rheinland, zmanjšuje škodljivo modro svetlobo in odpravlja utripanje. Zaslon pa se pohvali tudi s standardom VESA, ki omogoča gibljivo namestitev po vaši meri. Huawei Zaslon 23,8’ je popolni sopotnik zmogljivemu osebnemu računalniku Matestation S.

Pametni telefon P40 Lite

Mladostniški pametni telefon Huawei P40 Lite se ponaša kar s štirimi kamerami s podporo umetne inteligence in do 48 MP. Ima tudi HUAWEI SuperCharge 40 W in baterijo s 4200 mAh. Sprednja kamera je vdelana v 6,4-palčnem (16,26 cm) zaslonu Punch FullView, zato je zaslon lahko večji in brez zareze. Čitalnik prstnih odtisov je nameščen ob strani in omogoča takojšnje ter priročno odklepanje z eno roko. Poleg zmogljive notranjosti in prijetne zunanjosti pa Huawei P40 Lite ponuja tudi selfieje, ki vas prikažejo v najboljši luči. Sprednja kamera namreč prepozna osvetlitev in sence vaše okolice, tako da naredi selfie, ki je prilagojen izključno vam.

Celotna ponudba Huawei BACK TO SCHOOL je na voljo od 23. 8. do 19. 9. 2021 v: Big Bang in Telemach.