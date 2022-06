Vrhunski v vseh pogledih in z zlatim priznanjem za naj kamero

Oglasno sporočilo

Svetovna tehnološka znamka HONOR prihaja na slovenski trg z dolgo pričakovanim modelom pametnega telefona, ki je hkrati tudi njihov prvi telefon visokega premijskega razreda na našem tržišču – HONOR Magic4 Pro. Z odličnim simetričnim oblikovanjem in izpopolnjenim videzom, revolucionarnimi možnostmi fotografiranja in delanja videoposnetkov, vrhunsko zmogljivostjo in varovanjem zasebnosti sveži in novi HONOR Magic4 Pro dviguje vrhunsko linijo HONOR Magic na popolnoma novo raven.

HONOR Magic4 Pro bo na voljo v Sloveniji od 20. junija po priporočeni ceni 1.099 EUR. V svojo ponudbo so ga uvrstili vsi trije največji slovenski mobilni operaterji – Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach.

Predstavitveni film o kalejdoskopu lepote, v celoti posnetem s pametnim telefonom HONOR Magic4 Pro, si lahko ogledate spodaj.

Za izredno zmogljivost je zaslužen novi procesor Snapdragon 8 Gen 1

HONOR Magic4 Pro je opremljen z najnovejšo mobilno platformo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G, ki uporabnikom prinaša neprekosljivo moč in zmogljivost. Vrhunska naprava HONOR Magic4 Pro, podpirata jo vodilni sistem v industriji Qualcomm 7th Gen AI Engine in zmogljivo procesorsko jedro ARM Cortex-X2 CPU, se ponaša z zmožnostjo izjemno hitre obdelave podatkov, hkrati pa dosega visoko raven učinkovitosti.

V primerjavi s prejšnjo generacijo HONOR Magic4 Pro izboljšuje zmogljivost CPU-ja za 20 %, zmogljivost GPU-ja za 30 % in zmogljivost umetne inteligence za neverjetnih 300 %. HONOR Magic4 Pro je opremljen z 8 GB RAM-a in 256 GB prostora za shranjevanje, kar uporabnikom zagotavlja stabilno delovanje.

Simetričen dizajn s štirikratno zaobljenim zaslonom

HONOR Magic4 Pro je opremljen z HONOR-jevim legendarnim simetričnim dizajnom Eye of Muse ter s 6,81-palčnim 2LTPO in štirikratno zaobljenim zaslonom ter z izjemno ozkimi okvirji, kar uporabnikom zagotavlja izjemno izkušnjo gledanja in prinaša napravo, ki jo je preprosto držati.

Zaslon HONOR Magic4 Pro v 100 odstotkih podpira obseg barv v filmskem načinu DCI-P3, kar omogoča ostrejše in pristnejše barve, kot so na platnih v kinodvoranah, in še večji užitek pri igranju igric. Proizvede lahko do 1,07 milijarde barvnih odtenkov ter zagotavlja osupljive vizualne učinke, ostre in jasne podrobnosti ter impresivno doživetje barv. S funkcijo HDR 10+ je vsak kader na tem pametnem telefonu živahnejši, za kar gre zahvala večjemu, dinamičnemu obsegu, ki zagotavlja nadpovprečen kontrast in širši barvni spekter, ter kakovostnejšemu zaslonu.

Zaradi zaslona nove generacije LTPO in tehnologije HONOR MotionSync je HONOR Magic4 Pro opremljen s hitrostjo osveževanja zaslona od 1 do 120 hercev na sekundo. Ta se prilagaja različnim vsebinam in omogoča večje varčevanje z energijo in brezhibno zabavno izkušnjo.

HONOR Magic4 Pro je popoln za uporabnike, ki preživijo pred zasloni pametnih telefonov veliko časa, saj se zaradi vgrajenega zaslona (ta uporablja tehnologijo pulzno širinske modulacije (PWM) do 1920 Hz, kar je najvišji PMW kadarkoli dosežen na zaslonu LTPO) naše oči manj naprezajo. Naprava pa zagotavlja udobno izkušnjo gledanja celo ob slabši osvetlitvi. HONOR Magic4 Pro ima prav tako certifikat IP68 in ponuja učinkovito zaščito pred prahom, dežjem in vodo, prav tako pa ta pametni telefon lahko potopite do 1,5 metra globine za 30 minut.

Trojna kamera z ultrafuzijsko računalniško fotografijo

HONOR Magic4 Pro dviguje industrijske standarde z zmogljivo kombinacijo trojnih kamer, ki vključuje široko kamero ločljivosti 50 MP z 1/1,56-palčnim barvnim senzorjem, ultraširoko kamero ločljivosti 50 MP in telefoto kamero ločljivosti 64 MP. Vse poganja tehnologija UltraFusion, ki je najboljša v razredu in omogoča napravi, da ustvari fotografije visoke ločljivosti z osupljivo jasnostjo, tudi če jih posnamete od daleč.

Tehnologija računalniške fotografije UltraFusion omogoča fuzijo v celotnem območju goriščne razdalje, kar zagotavlja odlične zmogljivosti fotografiranja. Široka kamera ločljivosti 50 MP in ultraširoka kamera ločljivosti 50 MP zagotavljata 65 % povečanje ostrine in jasnosti slike s tehnologijo obdelave fotografij. Po uporabi fuzijske računalniške fotografije s širokim fotoaparatom periskopska telefoto kamera ločljivosti 64 MP zagotavlja 3,5-kratni optični zoom in 100-kratni digitalni zoom, kar dodatno izboljša ostrino in jasnost fotografije za 160 odstotkov.

HONOR je naredil tudi korak naprej pri zajemanju fotografij med snemanjem videoposnetkov. Na podlagi posebnega algoritma HONOR za računalniško fotografijo in videografijo lahko HONOR Magic4 Pro med snemanjem videoposnetkov ustvarja visokokakovostne fotografije, ki niso omejene s kakovostjo snemanja, kot je to običajno pri drugih pametnih telefonih.

Edinstvena kinematografska izkušnja z Magic-Log Movie Master

Za zagotavljanje posnetkov na kinematografski ravni HONOR Magic4 Pro uporablja tehnologijo Magic-Log Movie Master in filmske učinke, podkrepljene z umetno inteligenco. Poleg tega HONOR Magic4 Pro uporabnikom omogoča 10-bitno snemanje videoposnetkov Log 4K pri 60 sličicah na sekundo, kar je rezultat, ki ga ni dosegel nihče drug v industriji pametnih telefonov.

Format Log, ki se običajno uporablja za snemanje filmov na profesionalni ravni, omogoča uporabnikom, da izboljšajo svoje videoposnetke s kinematografskimi barvnimi toni v jasnosti HDR. Opremljen s tehnologijo Cinematic 3D LUT (Look Up Table) HONOR Magic4 Pro s formatom Magic-Log uporabnikom pomaga urejati videoposnetke v vrhunskih barvnih tonih, ki se ujemajo s filmi, kar začetnikom omogoča, da svoji vsebini dajo pravi hollywoodski pridih.

Zlato priznanje za najboljšo kamero na testu DxOMark HONOR Magic4 Pro je na nedavnem prestižnem testiranju DxOMark osvojil nagrado Gold Camera Label pri primerjavi zmogljivosti kamer pametnih telefonov. To je samo še eno priporočilo, ki ga je podjetje HONOR dobilo v zadnjem času, saj je marca, prav tako na testiranju DxOMark, model Magic4 Ultimate osvojil prvo mesto z najboljšo kamero med pametnimi telefoni.

Močan brezžični polnilnik z močjo 100 W

HONOR Magic4 Pro se ponaša z dolgotrajno baterijo 4600 mAh, podprto z najmočnejšo tehnologijo HONOR SuperCharge, ki uporabnikom zagotavlja zelo dolgo zmogljivost baterije in celodnevno povezljivost.

Z žičnim polnilnikom HONOR SuperCharge z močjo 100 W je mogoče HONOR Magic4 Pro napolniti do 100 % zmogljivosti v samo 30 minutah. HONOR Magic4 Pro je prav tako prvi pametni telefon družbe HONOR, ki podpira brezžično tehnologijo 100 W HONOR SuperCharge, ki lahko napolni napravo do 50 % zmogljivosti v samo 15 minutah.

Unikatna čarobna izkušnja z Magic UI 6.0

HONOR Magic4 Pro poganja najnovejša različica Magic UI 6.0 z operacijskim sistemom Android, ki ponuja niz inteligentnih funkcij, kar uporabnikom prinaša izvirno, pametnejšo in bolj prilagojeno izkušnjo kot kdaj prej.

Najnovejši uporabniški vmesnik Magic UI 6.0 ponuja vrsto izboljšav in personaliziranih funkcij. Uporabniki lahko prilagodijo svoje pripomočke na zaslonu in prevzemajo nove vsebine HONOR iz knjižnice z več kot pet tisoč vsebinami, fonti in ozadji, ki so jih ustvarili umetniki z vsega sveta. Magic UI 6.0 s pomočjo funkcije Efficient Smart Desktop uporabnikom omogoča prilagajanje in spreminjanje velikosti pripomočkov na svojem zaslonu ter preprost dostop do informacij brez odpiranja aplikacij.

Revolucionarna funkcija Da bi bila med klicem kakovost zvoka čim boljša, so pri HONOR Magic4 Pro dodali popolnoma novo, revolucionarno funkcijo Privacy Calling, ki jo podpira umetna inteligenca. Ta poskrbi, da sogovornika med pogovorom drugi navzoči v prostoru ne morejo slišati, pa tudi za dobro voljo uporabnikov, saj so težave z zvokom pogosto nočna mora uporabnikov. Več informacij o telefonu lahko dobite tu.

Naročnik oglasnega sporočila je HONOR D.O.O.