Veliki Spotify naposled v Sloveniji: kaj je in koliko stane?

Uresničilo se je, kar smo napovedali že v soboto - od danes je v Sloveniji (in še na dvanajstih drugih trgih) na voljo storitev največjega ponudnika pretočnih glasbenih vsebin na svetu, švedskega Spotifya. Uporabnikom Spotify ponuja dva načina poslušanja glasbe: brezplačnega in naročniškega.

Spotify je bil leta 2008 eden prvih ponudnikov poslušanja pretočne digitalne glasbe (streaming), danes pa velja za najbolj prepoznavnega in tudi najbolj priljubljenega. Število uporabnikov storitve Spotify se približuje 300 milijonom, od tega jih za poslušanje glasbe skoraj polovica tudi plačuje.

Enako za glasbo računata tudi največja tekmeca Spotify - Google Play Music in Apple Music

Mesečna naročnina na Spotify v Sloveniji stane 5,99 evra. Na voljo so še drugi naročniški paketi - Spotify Duo, ki ga lahko uporabljata dve osebi, za 7,99 evra mesečno, Spotify Family, ki poslušanje glasbe prek enega računa omogoča šestim osebam in stane 9,99 evra mesečno, ter Spotify for Students, ki je namenjen študentom (to je treba dokazati), stane pa 2,99 evra mesečno.

Kaj uporabnik dobi za to ceno? V prvi vrsti dostop do 50 milijonov pesmi in okrog milijona podcastov, a to še ni vse.

Ena od glavnih prednosti Spotify v primerjavi s tekmeci je zelo natančna izdelava profila poslušalca. Spotify namreč vestno spremlja, kakšen je uporabnikov glasbeni okus, in mu na podlagi tega predlaga pesmi, za katere meni, da mu bodo morda všeč. Marsikateri uporabnik Spotify je na ta način že odkril glasbo, ki je sicer ne bi slišal nikoli.

Z vstopom Spotify na slovenski trg bodo težko pričakovano funkcijo dobili tudi slovenski uporabniki družbenega omrežja Instagram. Prek zgodb, objav, ki izginejo po 24 urah, bodo namreč lahko delili oziroma jih opremili z glasbo.

Kaj pa brezplačni model?



Na Spotify lahko glasbo poslušamo tudi brezplačno prek najbolj osnovnega uporabniškega računa (Spotify Free).



Uporaba aplikacije brez plačljive naročnine je sicer uporabna zgolj pogojno. Poslušalcu namreč ne omogoča proste izbire glasbe, obenem pa je brezplačni Spotify prepreden z oglasi, ki redno prekinjajo predvajanje glasbe.

Hrvati ogorčeni: Spotify, ali ne veste, kakšna je naša zastava?

Spotify je storitev pravzaprav že v torek zvečer ob Sloveniji razširil še na dvanajst drugih trgov v Moldavijo, Kazahstan, Belorusijo, Rusijo, Albanijo, Bosno in Hercegovino, na Hrvaško, Kosovo, v Črno goro, Srbijo, Ukrajino in Severno Makedonijo. Na vse z izjemo Rusije je prispel zelo potiho, saj uradne napovedi prihoda Spotify v omenjene države sploh ni bilo.

Brez zapletov sicer ni šlo. Hrvaški uporabniki in mediji so opazili, da je Spotify na lokalizirani različici spletne strani prikazoval napačno zastavo. Ob imenu države (Croatia oziroma Hrvaška) je bila namreč zastava Bosne in Hercegovine. Napaka je danes že odpravljena.