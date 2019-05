Veliki preobrat: mobilni telefoni niso več najbolj vroče žemljice #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji največjega svetovnega sejma potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov IFA, ki poteka vsako leto na začetku septembra v Berlinu, ugotavljajo, da bodo največjo rast prodaje letos dosegli povsem novi igralci.

Če so še do nedavnega najbolj eksplozivno rast prodaje v svetu potrošniške elektronike dosegali mobilni telefoni, letos, kot kažejo napovedi, ne bo tako. Daleč od tega, da se bo krivulja njihove prodaje obrnila navzdol, a za letos napovedanih (komaj) 2,8 odstotka rasti je daleč od nekdanjih veliko višjih vrednosti.

Ravno tolikšno rast prodaje kot mobilnim telefonom predvidevajo tudi za gospodinjske aparate.

Ali je trg potrošniške elektronike stabilen ali stagnira? Odvisno, koga vprašate. Foto: Messe Berlin

V splošnem trg potrošniške elektronike stabilen

Celoten trg potrošniške elektronike bo letos dosegel približno enake vrednosti kot lani, smo lahko slišali na svetovni tiskovni konferenci, ki sta jo tudi letos približno štiri mesece pred sejmom IFA, največjim svetovnim sejmom potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov, pripravila soorganizatorja tega dogodka – upravitelj berlinskega sejma (Messe Berlin) in analitska družba gfu.

Optimisti bi temu rekli, da je ta trg letos stabilen, pesimisti pa, da stagnira.

V Evropi smo pripravljeni plačati več za televizor kot kjerkoli drugje v svetu. Foto: Srdjan Cvjetović

Nove zvezde največje rasti

Razkrili pa so, katere naprave trenutno dosegajo najhitrejšo rast prodaje – medtem ko prodaja običajnih televizorjev ostaja na ravneh lanskega leta, prodaja televizorjev UHD naj bi se povečala za 18 odstotkov, tistih z zaslonom OLED pa kar za 45 odstotkov.

Največja rast prodaje se obeta televizorjem z zasloni OLED. Foto: Hans-Joachim Kamp

Med zvezde letošnje rasti prodaje gotovo lahko uvrstimo tudi pametne zvočnike: njim napovedujejo kar 41 odstotkov boljši izkupiček.

Prav glasovno upravljanje je eden od štirih ključnih trendov, ki bodo poganjali inovacije v potrošniški elektroniki – preostali so povezljivost (internet stvari), umetna inteligenca in mobilna omrežja pete generacije (5G). Gotovo lahko pričakujemo, da bodo prav na teh področjih najpomembnejše novosti, ki jih bodo pokazali na letošnjem sejmu IFA v Berlinu.

Na Kitajskem in v Latinski Ameriki bo prodaja televizorjev letos predvidoma upadala. Foto: Srdjan Cvjetović

Panoga, ki ji najbolj zaupamo

"V bližnji preteklosti so se proizvajalci tehnoloških izdelkov za potrošnike spoprijemali s precej težavami in zastoji, a je kljub temu to panoga, ki ji uporabniki najbolj zaupamo," je na omenjeni svetovni tiskovni konferenci pred sejmom IFA povedala Margot Edelman iz ameriškega (družinskega) komunikacijskega podjetja Edelman, ki zaposluje šest tisoč ljudi v 60 pisarnah po vsem svetu.

Margot Edelman na svetovni tiskovni konferenci, ki napoveduje letošnji sejem potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov IFA Foto: Messe Berlin

Kot največjo težavo panoge Edelmanova vidi negotovosti glede vloge umetne inteligence pri oblikovanju prihodnosti.

Tudi sicer se zaupanje v panogo tehnoloških izdelkov nekoliko maje, kar pripisuje vse hitrejšemu prihodu in razvoju novih tehnologij, ki krepko posegajo v utečene tokove: poleg umetne inteligence so to med drugim še samovozeča vozila, roboti, veriženje blokov ...

Katerim majhnim gospodinjskim aparatom se letos obeta bistveno višja prodaja kot lani? Foto: Srdjan Cvjetović

Ali prihodnost prihaja prehitro?

Temu razmišljanju v prid gre tudi podatek iz raziskave, v kateri so pri Edelmanu ugotovili, da skoraj polovica (natančneje: 47 odstotkov) ljudi verjame, da sadovi tehnološke inovacije prihajajo prehitro.

Ravno zato mnogi ne vidijo možnosti, da bi jim tehnične inovacije izboljšale življenje. To je velik izziv za vse, ki so deležniki v tej panogi – ne zgolj zato, da bi obdržali ali celo okrepili svoje prodajne rezultate, temveč zato, da bi vse te inovacije le dosegle svoj namen, to je izboljšati kakovost življenja svojim uporabnikom.

