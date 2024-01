Velike spremembe na trgu robotskih sesalcev ne bo

Amazon bi s prevzemom iRobota pridobil še en način za "vohunjenje" za kupci in potencialnimi novimi strankami, so opozarjali kritiki zdaj odpadlega prevzema proizvajalca robotskih sesalcev. Ena poglavitnih funkcij sodobnih sesalcev podjetja iRobot je namreč njihova zmožnost, da se spoznajo z uporabnikovim stanovanjem in ustvarijo "virtualni" zemljevid, ki jim pri kasnejšem sesanju prostorov pomaga, da se čim manj zatikajo pod radiatorje. Podatki o stanovanju uporabnika, pridobljeni prek robotskih sesalcev, so lahko za veletrgovca Amazon z vidika ciljanega oglaševanja zelo dragoceni. Foto: Unsplash