S Centralko je zelo zadovoljen celjski župan Matija Kovač, ki je na današnji tiskovni konferenci ob zagonu platforme dejal, da Celje s tem odločno stopa po poti pametnega mesta in da so Celjani, pa tudi obiskovalci Celja, s Centralko dobili napredno rešitev za mobilnost, kakršne že poznajo v mnogo metropolah.

S Centralko je zelo zadovoljen celjski župan Matija Kovač, ki je na današnji tiskovni konferenci ob zagonu platforme dejal, da Celje s tem odločno stopa po poti pametnega mesta in da so Celjani, pa tudi obiskovalci Celja, s Centralko dobili napredno rešitev za mobilnost, kakršne že poznajo v mnogo metropolah. Foto: Jan Lukanović

V Celju so danes zagnali platformo Centralka, ki prek aplikacije za pametne telefone ali kartice omogoča preprostejše in hitrejše brezgotovinsko plačevanje parkirnin, voženj z mestnim potniškim prometom Celebus in uporabe sistema javne rabe koles KolesCE. Aplikacija sicer ne nadomešča nobenega od obstoječih sistemov mobilnosti v Celju, temveč je po besedah predstavnikov celjske občine namenjena zgolj izboljšanju kakovosti in dostopa do njih, prav tako pa ne ukinja plačevanja z gotovino.

Centralka, ki jo je Mestna občina Celje vzpostavila v sodelovanju s Telekomom Slovenije, je na voljo v obliki aplikacij za pametne telefone z operacijskim sistemom Android in pametne telefone iPhone ter kot fizična kartica. To je mogoče kupiti na za zdaj štirih mestih v Celju – v prostorih celjske občine, celjskem turistično-informativnem centru (TIC), na blagajni Nomaga na glavni avtobusni postaji v Celju in v parkirni hiši Glazija.

Centralka izboljšuje sistem mobilnosti in s tem kakovost življenja v Celju ter združuje in digitalizira storitve mobilnosti v občini, so danes sporočili s Telekoma Slovenije, ki je sodeloval pri razvoju platforme. Foto: Jan Lukanović

Aplikacija ponuja precej več možnosti kot kartica, v obeh primerih pa je konec brskanja za kovanci pri plačilu parkirnine

Najbolj celostno izkušnjo uporabe Centralke omogoča aplikacija, saj v nasprotju s kartico ni namenjena zgolj plačevanju parkirnine, prevozov s Celebusom in izposoji koles v sistemu KolesCE, temveč omogoča dostop do cele vrste drugih storitev in tudi neposredno nalaganje sredstev za plačevanje prek plačilnega servisa Paypal ali kreditne kartice. Imetniki fizične kartice Centralka bodo morali za nalaganje dobroimetja obiskati eno od prodajnih mest Centralke.

V aplikaciji je med drugim mogoč pregled nad zasedenostjo parkirišč in garažnih hiš v Celju (trenutno še ne vseh, temveč pri zgolj izbranih dvanajstih, kjer so nameščeni števci vozil), podaljševanje časa parkiranja in nakupe mesečnih ter letnih parkirnih dovolilnic, spremljanje časa prihoda avtobusa Celebus in njegove natančne lokacije na zemljevidu, pregled zasedenosti postaj sistema javne rabe koles KolesCE in rezervacijo prostega kolesa na daljavo.

Za uporabo sistema KolesCE prek Centralke je za zdaj treba ustvariti uporabniški račun v aplikaciji Nextbike oziroma uporabiti obstoječega ter ga sinhronizirati z aplikacijo Centralka. Snovalci platforme pričakujejo, da bo KolesCE najkasneje do konca leta povsem integrirano v Centralko, kar pomeni, da potrebe po dodatnem koraku ne bo več.

Foto: Matic Tomšič

Pomembna novost, ki jo Mestna občina Celje uvaja z zagonom Centralke, je sprememba načina plačevanja voženj z mestnim avtobusom Celebus. Cena vožnje ostaja en evro, a plačilo prek Centralke velja ves dan, kar pomeni, da bodo po prvem plačilu poravnane tudi vse nadaljnje vožnje do konca dne. Po novem bo najvišji znesek, ki ga bo mogoče v obdobju 30 dni plačati za vožnje s Celebusom, omejen na 15 evrov. Kdor se bo s Celebusom torej vozil in za to po evro plačeval petnajst dni zapored, se bo nato petnajst dni vozil brezplačno. Seveda če bo vožnje plačal s Centralko.

Veliki načrti za prihodnost

S Centralko je zelo zadovoljen celjski župan Matija Kovač, ki je na današnji tiskovni konferenci ob zagonu platforme dejal, da Celje s tem odločno stopa po poti pametnega mesta in da so Celjani, pa tudi obiskovalci Celja, s Centralko dobili napredno rešitev za mobilnost, kakršne že poznajo v mnogo metropolah. Kovač je še dejal, da je eden od poglavitnih ciljev Centralke zmanjševanje in ne povečevanje razlik med ljudmi, zato je uporabnikom na voljo tako v obliki aplikacije kot kartice, po kateri bodo morda posegli sodobne tehnologije manj vešči uporabniki.

Aplikacija Centralka je glede na to, kaj vse je s tehnologijo v ozadju mogoče storiti, le vrh ledene gore, pa je za Siol.net pojasnila Larisa Potokar, vodja projekta pametnega mesta pri Mestni občini Celje.

Določena parkirišča ponujajo možnost pregleda zasedenosti. Foto: Matic Tomšič

Po besedah Potokarjeve je trajnostna mobilnost samo prvi steber storitev, katerih kakovost lahko izboljša oziroma dodano vrednost za uporabnike ustvari platforma Centralka. Ena od največjih želja uporabnikov, ki so v začetku poletja sodelovali v pilotnem projektu prvega preizkusa Centralke, je bila možnost sinhronizacije aplikacije z Osrednjo knjižnico Celje, kar bi, na primer, omogočalo podaljševanje izposoje ali rezervacijo knjig na daljavo.

Centralka bi lahko delovala tudi kot sistem za javno obveščanje, na primer o zaporah cest ali pa o ukrepih prekuhavanja vode zaradi kontaminacije javnega vodovodnega sistema, kar je bila tudi na Celjskem aktualna tema v obdobju katastrofalnih poplav. Možnosti je veliko, je pa marsikaj odvisno od nekaterih pomembnih dejavnikov, kot sta zakonodaja EU o varstvu in obdelovanju osebnih podatkov ter globina občinskega proračuna, je za Siol.net še dejala Potokarjeva.

Predstavniki Mestne občine Celje so ob današnjem zagonu Centralke še razkrili, da so se prvi uporabniki na platformi registrirali že zjutraj, zanimanje zanjo torej je. Glas o priročnosti aplikacije (in kartice) Centralka bodo v prihodnje sicer razširjali s predstavitvami njenega delovanja neposredno na mestih, kjer jo je mogoče uporabiti, torej na mestnih parkiriščih, avtobusnih postajališčih in ob postajah sistema KolesCE, načrtujejo pa tudi kampanjo na družbenih omrežjih.