Varno nakupovanje digitalnih vsebin

Velik del digitalnih vsebin, kot so različne aplikacije, ki so bile še do nedavnega brezplačne, je postal deloma ali v celoti plačljiv, med drugim tudi nekatere storitve priljubljene blagovne znamke Google, zato so uporabniki prisiljeni k nakupu plačljivih aplikacij. Mnogi uporabniki zaradi strahu pred zlorabami plačilnih kartic neradi vpisujejo podatke svojih kartic v splet oziroma si želijo večje varnosti. Prav to pa na prvo mesto postavljajo pri Telekomu Slovenije, ki svojim naročnikom omogoča, da lahko digitalne vsebine plačujejo varno in enostavno kar prek mesečnega računa Telekoma Slovenije.

Foto: Reuters

Vsi računi na enem mestu

Naročniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije lahko različne digitalne vsebine, kupljene v trgovini Google Play ali App Store, poravnajo kar z mesečnim računom Telekoma Slovenije. To jim prinaša enostavnost in udobnost, saj z enim računom plačajo strošek za mobilne storitve in nakupe digitalnih vsebin, ki jih opravijo prek svojega pametnega telefona.

Vse, kar posameznik potrebuje, je mobilna naprava, ki podpira operacijski sistem Android ali iOS in v katero je vstavljena aktivna kartica SIM Telekoma Slovenije.

Digitalne vsebine lahko zdaj plačate prek računa za mobilne storitve Telekoma Slovenije. Foto: Getty Images

Kakšne so prednosti združevanja računov?

hitro, varno in enostavno plačevanje kupljenih digitalnih storitev,

spletni nakup brez vnašanja podatkov plačilne kartice,

vsa plačila na enem mestu,

enostaven pregled izvedenih plačil na računu za telekomunikacijske storitve ter

varnostni limit za izvedena plačila, ki ga lahko prilagodite svojim potrebam.

Varno in hitro plačevanje brez uporabe plačilne kartice

Ugodje, ki nam ga prinaša uporaba pametnih telefonov in svetovnega spleta, je postalo nenadomestljivo, zato ni presenetljivo, da je uporaba vse več digitalnih storitev pogojena z nakupom. Tako so že lansko leto tudi pri Googlu, brez katerega si težko predstavljamo naše vsakodnevne aktivnosti, nekatere vsebine, ki so poprej veljale za brezplačne, postale le še plačljive. Čeprav je spletno plačevanje v porastu, mnogi med nami še vedno čutijo nelagodje ob vpisovanju podatkov svoje plačilne kartice v splet. To pa je še eden od razlogov, da so pri Telekomu Slovenije stopili korak bližje svojim uporabnikom in jim ponudili rešitev. Njihovi naročniki lahko tako svojo plačilno kartico brez skrbi pustijo v denarnici in digitalne storitve plačujejo kar prek računa Telekoma Slovenije. Enostavneje resnično ne gre.

Hitro, varno in enostavno plačevanje kupljenih digitalnih storitev. Foto: Shutterstock

Pred prvim nakupom digitalne vsebine, za katero uporabnik želi, da se mu obračuna na računu za telekomunikacijske storitve, mora to možnost nastaviti v svojem pametnem telefonu. Uporabniški račun pri ponudniku digitalne vsebine mora namreč povezati s svojo mobilno številko. Ko to nastavlja prvič, se mora nahajati v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Ob vseh nadaljnjih nakupih to ni več potrebno, torej jih lahko izvede tudi prek brezžičnega omrežja Wi-Fi in v gostujočem omrežju v tujini. V nadaljevanju predstavljamo podrobna navodila, kako povezati uporabniški račun z mobilno številko, in sicer glede na operacijski sistem pametnega telefona. Za bolj nazoren potek si lahko ogledate tudi video. Nastavitev plačevanja v Google Playu: v meniju uporabnik izbere Plačilna sredstva,

nato izbere plačevanje prek Telekoma Slovenije in potrdi. S tem ima izbrano novo privzeto plačilno metodo. Nastavitev plačevanja v App Storu: v pametnem telefonu znamke iPhone uporabnik odpre Nastavitve ter izbere Plačilo in odprema,

izbere Dodaj način plačila in

nato izbere prednostni način plačila, ki ga lahko kadarkoli kasneje tudi posodobi ali odstrani.

Brez skrbi, račun ne bo previsok

Da bi zagotovili varnost uporabnikom, ima plačevanje digitalnih storitev pri vsakem uporabniku nastavljen najvišji mesečni limit porabe, ki pa ga lahko naročnik prilagodi glede na svoje potrebe. Limit je ob začetku uporabe storitve nastavljen na 60 evrov in velja za posamezen mesec. Mesečno porabo je mogoče dvigniti do največ 300 evrov. Najvišji znesek posamezne transakcije pa je omejen na 50 evrov. Limit lahko uporabniki urejajo v Mojem Telekomu, kjer lahko preverijo tudi sprotno porabo. Stanje lahko sicer preverijo tudi prek SMS-sporočila na telefonsko številko 1919, kamor pošljejo vsebino PORABA DIGITALNO.