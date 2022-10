V Sloveniji konec prodaje dragih televizorjev?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

8 K televizorji so energetsko najbolj potratni – po novih kriterijih EU odločno preveč – ker imajo na zaslonu veliko večje število pik, ki jih je treba osvetljevati in nadzorovati.

8 K televizorji so energetsko najbolj potratni – po novih kriterijih EU odločno preveč – ker imajo na zaslonu veliko večje število pik, ki jih je treba osvetljevati in nadzorovati. Foto: Guliver Image

Evropska uredba o energetski učinkovitosti TV-zaslonov, ki se bo začela uporabljati s 1. marcem 2023, bo prepovedala prodajo najdražjih in po mnogih kriterijih tudi tehnološko najbolj naprednih televizorjev, ki jih lahko v Evropski uniji, torej tudi v Sloveniji, kupimo ta hip.

Od lani se energetska potratnost televizijskih zaslonov in drugih elektronskih naprav v Evropski uniji meri drugače. Oznake na tako imenovanih energijskih nalepkah na novih TV-zaslonih, ki so prej praviloma nosili oznake od A+ do A+++, so se, tako rekoč čez noč, skoraj vse spremenile v G, poredko F.

Televizorji sicer niso nenadoma postali bolj žejni elektrike, temveč je šlo je za posledico nove evropske uredbe, ki je spremenila in nekoliko razširila razrede za določanje energetske potratnosti elektronike. Toda uredba obenem predpisuje tudi zaostritev kriterijev, kar zadeva energetsko učinkovitost TV-zaslonov (in drugih naprav). Od 1. marca 2023, ko začne veljati novo določilo, bo moral tako imenovani indeks energetske učinkovitosti (EEI) televizorjev dosegati največ 0,9 (do zdaj 0,8).

Televizorji s podporo prikazovanju slike v ločljivosti 8 K so še vedno zelo dragi. Večina modelov, ki so na voljo v Sloveniji, stane vsaj dva tisoč evrov, mnogi boljši in malce večji pa še vsaj dvakrat ali trikrat toliko. Pošasti, kot je ta na fotografiji, medtem dosegajo tudi šestmestne zneske. Foto: Guliver Image

Kaj to pomeni za kupce in prodajalce?

To pomeni, da bo nadaljnja prodaja televizorjev, ki prikazujejo sliko v ločljivosti 8 K, torej najdražjih in po mnogih kriterijih tudi tehnološko najbolj naprednih TV-zaslonov, ki jih trenutno lahko kupimo v Evropski uniji in s tem tudi v Sloveniji, nemogoča.

Tako rekoč vsi televizorji s podporo sliki 8 K, ki jih je mogoče kupiti pri nas in drugje v EU, namreč presegajo zahteve Evropske unije glede energetske učinkovitosti. Poraba večjih modelov (80 palcev in več) je pogosto celo dvojna vrednost največje dovoljene po 1. marcu 2023.

Toliko bo lahko, če se vmes kaj ne spremeni, znašala največja poraba televizorjev 4 K in 8 K (po dimenzijah):

40" 48 W 42" 53 W 48" 66 W 55" 84 W 65" 112 W 75" 141 W 77" 148 W 83" 164 W 85" 169 W 88" 178 W

Za primerjavo: zgornjo mejo porabe trenutno dosegajo res zelo redki posamični modeli televizorjev 8 K različnih proizvajalcev, ki jih lahko kupimo v Evropski uniji, in še to zgolj v najmanjši (55 palcev) razpoložljivi dimenziji.

Za konec leta 2022 je na ravni EU sicer napovedana še ena razprava o indeksu energetske učinkovitosti, zato je mogoče, da se bo pred prihodnjim marcem še kaj spremenilo.