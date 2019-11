V Portorož prihaja znana tekstopiska Vikki Ross

Oglasno sporočilo

Vikki Ross je že pri dvanajstih letih vedela, da hoče pisati. Tekstopiska je postala po golem naključju, ko se je v manjši piar agenciji javila, da bi napisala ponudbo za bralce. Bila je tako uspešna, da so jo takoj premestili v kreativni oddelek. Ko kasneje na trgu ni dobila službe kot tekstopiska, se je javila na oglas za poslovno asistentko v podjetju The Body Shop in ponovila zgodbo – na lastno pobudo napisala nekaj besedil ter postala ena od vodilnih kreativk v njihovem kreativnem studiu.

Od tam je šla njena kariera samo še navzgor. Do danes je nanizala številne zavidljive reference, kot so Sky, Tesco, Durex, Virgin Media, ITV, Expedia, Hotels.com. Za Vikki Ross pravijo, da je glas za več blagovnimi znamkami, kot bomo kadarkoli izvedeli. V letu 2017 so jo uvrstili na seznam top 30 vodilnih kreativk na svetu. Je mentorica mladim, predavateljica tekstopisja na največkrat nagrajeni šoli oglaševanja, kot strokovnjakinja za znamčenje in ton komunikacije blagovnih znamk pa svetuje podjetjem po celem svetu kako komunicirati.

