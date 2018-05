V Kaliforniji bodo na vseh novih hišah in nižjih stavbah obvezni solarni paneli

Po nekaterih kalifornijskih mestih, ki že zahtevajo vgradnjo solarnih panelov na vseh novih hišah in stavbah do določene višine, bo podoben zakon te dni dobila kar vsa država Kalifornija.

V Kaliforniji bodo jutri najverjetneje sprejeli zakon, ki bo od prvega dne leta 2020 zahteval solarne celice na vseh hišah in stavbah, ki ne presegajo treh nadstropij (fotografija je simbolična). Foto: STA

Ameriška zvezna država Kalifornija, ki bi bila po podatkih revije Fortune peta največja svetovna gospodarska sila, če bi bila samostojna, je sprejela zakon, po katerem bodo morale imeti po 1. januarju 2020 vse nove hiše v tej s sončnimi žarki bogati državi solarne panele.

Le redke izjeme

Kalifornija bo tako prva ameriška zvezna država in morda kar prva svetovna entiteta, ki bo s prvim dnem leta 2020 zahtevala namestitev solarnih panelov na vseh hišah in stavbah, katerih višina ne presega treh nadstropij. Zakon predvideva nekaj redkih izjem, med katerimi so hiše in stavbe v senčni legi in tiste z majhnimi strešnimi površinami.

Predlog zakona mora potrditi še kalifornijski energetski regulator, kar naj bi se po pričakovanjih ameriških medijev zgodilo na jutrišnjem glasovanju.

San Francisco je eno od kalifornijskih mest, ki že več let zakonsko predpisuje postavitev solarnih celic na vse hiše in stavbe, ki ne presegajo desetih nadstropij.

Napovedujejo prihranke, večje od stroškov obvezne vgradnje

Sprejetje tega zakona bo tako podražilo gradnjo hiše za približno od 20 do 25 tisoč evrov, toda zagovorniki tega zakona pravijo, da bodo v 25 letih s solarnimi paneli lastniki posameznih hiš oziroma stavb prihranili od 40 do 50 tisoč evrov na svojih računih za elektriko.

Tovrstna zakonodaja v Kaliforniji sicer ni nova. Nekatera mesta, med njimi tudi San Francisco, že zahtevajo namestitev solarnih panelov na vse stavbe, ki ne presegajo desetih nadstropij. Toda delež hiš in stavb po vsej Kaliforniji, ki že imajo nameščene solarne panele, ne presega ene petine.

Proti popuščanju standardov izpustov vozil

Kalifornija je ta mesec zelo glasno nasprotovala nameram Trumpove administracije za zniževanje standardov izpustov vozil in preprečevanje posameznim državam, da bi same postavile ostrejše okoljske standarde, kot jih predpisuje federalna zakonodaja.

Kalifornija močno nasprotuje Trumpovim nameram za znižanje standardov za izpuste vozil (fotografija je simbolična). Foto: Reuters

V Kaliforniji so namreč prepričani, da so ravno dosledni okoljski standardi gonilo, ki bo avtomobilske proizvajalce prisililo v razvoj energetsko učinkovitejših in do okolja prijaznejših vozil.

Ali so energetsko popolnoma nevtralne hiše in stavbe uresničljive?

Toda sprejetje tega zakona bi bilo vendarle korak nazaj glede na prvotne kalifornijske načrte, s katerimi so do leta 2020 želeli doseči energetsko nevtralne hiše in stavbe – torej takšne, ki bi s svojo proizvodnjo solarne energije najmanj odtehtale vso svojo porabo elektrike in naravnega plina.

Sprejetje novega kalifornijskega zakona bo tam podražilo gradnjo hiše za približno od 20 do 25 tisoč evrov, toda zagovorniki tega zakona pravijo, da bodo v 25 letih s solarnimi paneli lastniki posameznih hiš oziroma stavb prihranili od 40 do 50 tisoč evrov na svojih računih za elektriko. Foto: STA

Medtem ko vneti zagovorniki energetske nevtralnosti vztrajajo, da niti energetsko nevtralne hiše niso dovolj, izračuni vendarle kažejo, da tako ambiciozne zahteve niso stroškovno učinkovite. Poleg tega ponoči, ko poraba elektrike v gospodinjstvih praviloma narašča, solarne energije pa ni, ostajajo gospodinjstva še vedno odvisna od elektrike iz konvencionalnih virov.

Kam s presežki, če se bodo kopičili?

Pričakovati je naraščajoče povpraševanje po akumulatorskih sistemih za shranjevanje energije, ker bodo podnevi številne hiše tako proizvajale presežke električne energije, ki jih omrežje ne bo moglo sprejeti.

A če bo presežkov preveč, bi to lahko ustvarjalo nove težave, kajti kalifornijska zakonodaja od energetskih distributerjev ne zahteva odkupa vseh presežkov, ki jih ustvarjajo ti hišni solarni paneli. Čas bo torej pokazal, ali so kalifornijski zakonodajalci predvideli vse scenarije in posledice svojih novih okoljsko sicer zelo spodbudnih zakonov.