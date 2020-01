V brskalniku Chrome ne bo več piškotkov zunanjih ponudnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Piškotki (slika je simbolična) so za mnoga podjetja temelj njihovega digitalnega poslovanja, po drugi strani pa velik sovražnik varovanja zasebnosti spletnih uporabnikov. Foto: Thinkstock

Google načrtuje, da bo v svojem spletnem brskalniku Chrome do leta 2022 ukinil sledilne piškotke zunanjih ponudnikov. Kako bodo v praksi uravnovesili skrb za zasebnost uporabnikov in poslovne modele oglaševalcev, pa za zdaj še ni povsem jasno.

Piškotki imajo zelo pomembno vlogo pri oglaševanju in v založništvu, saj omogočajo, da uporabnik prejema bolj prilagojene oglase. Ukinitev podpore za piškotke zunanjih ponudnikov bo posredno močno spremenila, kako posamezna oglaševalska podjetja služijo s spletnimi oglasi.

Google svoje namere za ustvarjanje "zasebnostnega peskovnika" kot uravnovešene rešitve pojasnjuje s tem, da želi oglaševalcem še vedno omogočiti prilaganje oglasov uporabnikom, a obenem omejiti količino osebnih podatkov in zgodovine brskanja, ki se v ta namen razkriva.

"Popolna blokada prinaša neželene posledice"

Pri Googlu dodajajo, da so pripravljeni prisluhniti drugačnim in predvsem dolgoročnejšim predlogom, a ne na škodo njihovih namer glede zasebnosti in varnosti.

Že zdaj nekateri brskalniki dopuščajo onemogočanje piškotkov zunanjih ponudnikov, kar nekaterim, predvsem oglaševalcem, predstavlja veliko grožnjo njihovim poslovnim modelom. Celo pri Googlu menijo, da popolna blokada piškotkov zunanjih ponudnikov "prinaša neželene posledice".

"Nadomestne rešitve so lahko še bolj agresivne"

Pričakovati je, da bodo zaradi takšnih drastičnih ukrepov oglaševalci in drugi, katerih poslovni model je odvisen od spremljanja uporabnikov, razvili nadomestne metode in rešitve za spremljanje in prilagajanje, ki bi bile lahko v končnici še bolj agresivne kot zdajšnji piškotki.

"Naša strategija je preoblikovanje standardov spleta, s čimer bi varovanje zasebnosti postalo privzeto," je za ameriški tehnološki portal TechCrunch povedal Googlov direktor za razvoj brskalnika Chrome Justin Schuh.

Omenjeni Googlov načrt je le del njihovih dalj časa trajajočih prizadevanj za, kot temu rečejo, ustvarjanje prijaznejše spletne zgradbe. Nekatere druge ukrepe bodo uvajali postopoma – tako bodo že predvidoma februarja v brskalnik Chrome vpeljali omejitve glede spremljanja med različnimi spletnimi mesti.