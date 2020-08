Novo upanje za zdravljenje bolezni covid-19

Ob začetku testiranja so v enem od sodelujočih laboratorijev Immunova izrazili upanje, da bodo do oktobra ali najpozneje do konca leta zmožni pripraviti več deset tisoč odmerkov za potrebe argentinskega zdravstvenega sistema, pozneje pa tudi za (predvsem bližnje) druge zainteresirane države in njihove zdravstvene ustanove.

Na serum stavijo tudi po odkritju cepiva

V omenjeni klinični študiji, katere namen je preučiti učinkovitost in varnost tega hiperimunskega seruma, bo sodelovalo 242 prostovoljcev v skupaj 15 zdravstvenih ustanovah – sprva v prestolnici Buenos Aires, a kmalu tudi drugod po državi.

Veliko upanja polagajo v ta serum predvsem v obdobju, ko na voljo še ni cepiva, vendar upajo, da ga bodo s pridom lahko uporabljali tudi po odkritju enega ali več cepiv, saj pričakujejo, da bo njegovo delovanje hitro, varno, učinkovito in preprosto.

Plazma prebolelih pogosto nima dovolj visoke koncentracije protiteles

Konjski serum vidijo tudi kot dober vmesni korak med uporabo konvalescentne plazme (plazme prebolelih, ki so razvili protitelesa) in cepiva, ki ga še ni.

Plazma ljudi, ki so preboleli covid-19, vsebujejo protitelesa, ki lahko pomagajo pri lajšanju težjega poteka bolezni, a žal te koncentracije pogosto niso zadostne. Foto: Reuters

Zdravljenje s konvalescentno plazmo, čeprav kaže spodbudne rezultate, je namreč pogosto omejeno s tem, da le majhno število ozdravelih, ki darujejo svojo plazmo, razvije dovolj veliko koncentracijo protiteles za (še uspešnejše) zdravljenje drugih.

Proizvodnja seruma ni odvisna od darovalcev

Znanstveni direktor argentinskega biotehnološkega podjetja Imunnova Fernando Goldbaum je izpostavil, da ima konjski serum kar od 50- do 100-krat večji potencial nevtralizacije virusa od plazme prebolelih ljudi. Ravno ta izjemen potencial konjev pri ustvarjanju protiteles so že izkoristili pri zdravljenju nekaterih drugih bolezni s konjskim serumom.

Dodatna velika prednost uporabe konjskega seruma je, da njegovo zbiranje ni odvisno od darovalcev, kot je to pri konvalescentni plazmi, kar lahko po uspešnih preizkusih močno skrajša čas do začetka množične proizvodnje.

Konji imajo izreden imunski potencial

Raziskave s konjskim serumom so začeli že marca, ko se je epidemija začela hitro razširjati po vsem svetu. Že kmalu po imunizaciji prvih konjev so lahko opazili izrazit imunski potencial, ki jim je dal zagon za nadaljevanje raziskav, ki so zdaj prišle v obdobje kliničnih preizkusov.

Vsekakor je eno od pomembnejših odkritij, da so ta protitelesa učinkovito zavrla preboj koronavirusa v celice. Hiperimuni serum za človeško uporabo je ustrezno prirejen, njegova glavna komponenta pa so ravno protitelesa visoke koncentracije, ki jih konji uspešno in hitro razvijejo.

Znanstveniki upajo, da bo ta serum pri ljudeh zmožen spodbuditi tudi učinkovit lasten imunski odziv.

V Argentini do danes štejejo že več kot 185 tisoč potrjenih primerov bolezni covid-19, prijavili pa so tudi že skoraj 3500 umrlih zaradi te bolezni. Foto: Reuters

Namenjeno bolnikom s srednjim in težjim potekom bolezni

Konjski serum bi uporabljali predvsem pri bolnikih s srednje težkim in težkim potekom bolezni. Serum bi bolnikom dodajali intravenozno v dveh sejah z 48-urnim presledkom, vsaka pa bi trajala manj kot eno uro.

Argentinski znanstveniki poudarjajo, da ne pričakujejo pogostih alergijskih reakcij ali neželenih stranskih učinkov, a bodo vsekakor obolele, ki bodo konjski serum prejeli, to bodo tisti, ki jim je prisotnost koronavirusa sars-cov-2, povzročitelja bolezni covid-19, potrjena in so tudi razvili pljučnico, skrbno in dosledno spremljali in nadzorovali.

Težko pričakovana razbremenitev zdravstvenega sistema

Cilj klinične študije je ugotoviti klinična izboljšanja pri bolnikih med 18. in 79. letom starosti, katerih pričakovana življenjska doba po prvem prejemu seruma je vsaj en mesec.

Pričakujejo tudi, da bodo rezultati dovolj ugodni, kar bi tudi zmanjšalo obremenitve zdravstvenega sistema, predvsem oddelkov za intenzivno nego in tudi ventilatorjev v njih.

V Argentini do danes štejejo že več kot 185 tisoč potrjenih primerov bolezni covid-19, prijavili pa so tudi že skoraj 3500 umrlih zaradi te bolezni.