Uživajte v koncu poletja s Huaweiem

Huawei ceni svoje uporabnike, kar dokazuje z napravami, ki podpirajo njihove dejavnosti. Pa naj bodo navdušeni mladi fotografi ali ljubitelji glasbe in kulture.

Do 15. septembra bodo kupci vrhunskega pametnega telefona Huawei P30 lite ali Huawei P smart Z deležni prav posebnega darila, brezžičnega zvočnika Bluetooth!*

Ponudba Huaweievih naprav je pestra in prilagojena uporabnikom, saj pozna njihove potrebe in jim zato vedno želi stopiti naproti. Športnim navdušencem je na voljo pametna ura Huawei Watch GT, katere odlika je poleg dolgega trajanja baterije, beleženje športov in kakovosti spanja tudi natančno tipalo srčnega utripa. Ljubitelji glasbe bodo gotovo znali ceniti kakovostne slušalke Huawei FreeBuds Lite, ki pametni telefon spremenijo v predvajalnik glasbe.

Vrhunska telefona Huawei P30 lite in Huawei P smart Z

Huawei P30 lite je hit poletja zaradi dostopne cene, namenjen pa je predvsem mlajšim, ki vseeno od njega pričakujejo zmogljiv sistem kamer. Glavna ima tipalo ločljivosti 48 milijonov slikovnih pik, dopolnjujeta pa jo kamera z ultraširokim objektivom in osemmilijonskim tipalom ter dvomilijonska, ki poskrbi za podatke o globini posnetka. Zaradi ločljivosti glavne in pa 120 stopinj vidnega kota druge kamere ni prizora, ki ga ne bi mogli zajeti v vsej njegovi širini in bogastvu podrobnosti.

Prav tako poseben je tudi pametni telefon Huawei P smart Z. Ta meri na študente in mlade strokovnjake, ki bi radi izkoristili na novo pridobljeno neodvisnost, vendar morajo občasno postaviti posel pred zabavo. Poleg zmogljivega procesorja ter dveh zadnjih kamer, podprtih z umetno inteligenco, ga odlikujeta velik, skoraj brezrobi zaslon, ki briše mejo med navideznim in resničnim svetom, ter izskočna kamera. Med običajno uporabo se ta skriva v telesu, ko pa želite posneti selfi, samodejno izskoči in lebdi nad telefonom kot periskop podmornice nad morsko gladino.

Nova oblika skrbi za uporabnike

Huawei pozna pričakovanja svojih uporabnikov, razume pa tudi njihove skrbi. Kupci pametnih telefonov serije P30 so bili junija ob registraciji deležni možnosti promocijske menjave zaslona, uporabniki izbranih starejših modelov pa so do 14. septembra pri menjavi zaslona upravičeni do 50 odstotkov popusta. Kateri pametni telefoni so vključeni v storitev Huawei Jamstvo in kakšne so cene, preverite na spletni strani storitve.

O podjetju Huawei

Huaweievi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva, kar jih je uvrstilo na tretje mesto na svetu v pošiljanju mobilnih telefonov. V obtoku je že več kot dva milijona pametnih ur Watch GT in več kot deset milijonov telefonov serije P30, lani so po vsem svetu razposlali več kot 200 milijonov izdelkov, Huawei pa se je uvrstil na drugo mesto v Evropi po številu patentnih prijav. V Sloveniji je zgolj lani Huawei uporabnikom dobavil 155 tisoč pametnih telefonov, njegov tržni delež na slovenskem trgu pa je bil v povprečju nad 30 odstotki.

Šestnajst središč za raziskave in razvoj je ustanovljenih v Združenih državah Amerike, Nemčiji, na Švedskem, v Rusiji, Indiji in na Kitajskem. Središče za potrošnike Huawei Bussines Group je ena izmed treh poslovnih enot Huaweia in pokriva pametne telefone, računalnike, tablične računalnike, storitve v oblaku ... Globalna mreža Huawei temelji na 30 letih strokovnega znanja v telekomunikacijski industriji in je namenjena zagotavljanju najnovejših tehnoloških dosežkov potrošnikom okoli sveta.

*Ponudba velja do 15. septembra oziroma do izteka zalog. Več informacij na https://consumer.huawei.com/si/campaign/summer ali prodajnih mestih.

