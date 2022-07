Uradno: to je najbolj iskana ženska na svetu. Slovenci jo dobro poznamo.

Profil Ignatove na spletni strani FBI. Foto: FBI

FBI za informacije, ki bi lahko vodile do prijetja Ruje Ignatove, ponuja denarno nagrado v višini sto tisoč ameriških dolarjev. V opisu Ignatove se ponovi očitek ameriškega tožilstva, ki je zoper organizatorko piramidne sheme OneCoin spisal obtožnico zaradi ogromnega oškodovanja več kot dveh milijonov žrtev po vsem svetu. Opeharjenim vlagateljem je Ignatova skupaj z lokalnimi promotorji OneCoina pobrala okrog štiri milijarde dolarjev. Samo v Sloveniji, kjer je bil OneCoin močno prisoten med letoma 2015 in 2017, je visokoletečim obljubam nasedlo od deset do petnajst tisoč ljudi.

Ignatova najverjetneje potuje oziroma se skriva z oboroženimi varnostniki, mogoče pa je tudi, da je imela po izginotju oktobra 2017 plastično operacijo oziroma si kako drugače spremenila videz. Britanski novinar Jamie Bartlett, ki je izvedel obsežno preiskavo življenja in dela Ignatove, verjame, da je trenutno svetlolasa.

Za OneCoin so tuji in slovenski promotorji piramidne sheme trdili, da gre za kriptovaluto, ki bo pometla z bolj prepoznavnim bitcoinom, vendar pa se je vseskozi pojavljajo vprašanje, ali je kriptovaluta v resnici sploh obstajala, saj nikoli niso pokazali tehničnih specifikacij. Prav tako so bile organizatorjem OneCoina španska vas ekonomske zakonitosti, saj so na neki točki število "onecoinov" v obtoku povečali za več kot petdesetkrat, cena enega onecoina pa je ostala enaka, s čimer so vrednost ustvarili dobesedno iz zraka. A leta 2016 kljub številnim opozorilom mnogih naivnih vlagateljev to ni zmotilo, da v OneCoin ne bi vlagali tudi svojih življenjskih prihrankov.

Kje se trenutno nahaja Ignatova, ni znano, je pa mogoče, da je odpotovala na Bližnji vzhod, domačo Bolgarijo, Nemčijo, od koder prihaja njen mož, ali celo v Rusijo, kjer ima Ignatova po navedbah nekaterih poznavalcev vplivne stike. Njena zadnja potrjena lokacija so bile Atene, od koder je 25. oktobra 2017 odpotovala neznano kam.

Uvrstitev Ignatove na seznam iskanih kriminalcev, ki ima v mednarodnem merilu verjetno največjo težo, torej TOP 10 ameriškega preiskovalnega urada FBI, je dodatna legitimizacija številnih opozoril, tudi naših, da je bil OneCoin že od začetka piramidna prevara in da bodo vodilni organizatorji ter promotorji izginili oziroma se porazgubili, ko število naivnih žrtev doseže kritično maso.



Predstavitev v ljubljanskem hotelu leta 2017. Na odru je bila tako rekoč obvezna prisotnost portreta "kriptokraljice" Ruje Ignatove. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

To se je zgodilo tudi v Sloveniji, kjer so tako rekoč vsi promotorji OneCoina, ki so v letih 2016 in 2017 potencialne žrtve piramidne sheme novačili v hotelih v Ljubljani in drugih slovenskih mestih, po oziroma okrog izginotja Ignatove potihoma pretrgali svoje vezi z OneCoinom in se preusmerili v druge projekte. Nekateri so celo izbrisali svoje profile na družbenih omrežjih, da bi s tem prikrili, da so kdaj igrali aktivno vlogo v projektu Ignatove.

"Kriptokraljica" v elitni družbi

Kdo je ob Ruji Ignatovi še na FBI-jevem seznamu najbolj iskanih oseb na svetu?

- Rafael Caro-Quintero, mehiški narkokralj in eden od ustanoviteljev kartela Guadalajara, enega prvih narkokartelov v Mehiki. Caro-Quintero je leta 1985 med drugim ugrabil ameriškega agenta službe za boj proti drogam Enriqueja Camareno "Kikija", ki so ga nato mučili in umorili.

- Arnoldo Jimenez, ki je manj kot 24 ur po poroki umoril ženo, sicer mamo dveh otrok.

- Alexis Flores, ki je ugrabil in umoril petletno deklico.

- Jose Rodolfo Villareal-Hernandez, ki je več osebam naročil umor moškega v Teksasu.

- Yulan Adonay Archaga Carias, šef ulične tolpe in združbe organiziranega kriminala MS-13, ene najbolj okrutnih tolp v ZDA.

- Eugene Palmer, ki je domnevno ubil svojo snaho pred njeno hišo v New Yorku.

- Bhadreshkumar Chetanbhai Patel, ki je umoril svojo ženo.

- Alejandro Rosales Castillo, ki je umoril svoje nekdanje dekle.

- Jason Derek Brown, ki je med ropom vozila za prevoz denarja umoril enega od varnostnikov.

