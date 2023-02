Umik spremembe iz časa vlade Janeza Janše, ki je sprožila val ogorčenja

Iz Telekoma Slovenije so sporočili, da so programski sklop Izbrani, ki vključuje domače TV-programe, vključene v vse programske sheme in namenjene najširši skupini gledalcev, razvrstili glede na priljubljenost programov.

Foto: STA

Telekom Slovenije je ta teden posodobil vrstni red televizijskih programov v svoji programski shemi. Programski mesti 3 in 4 sta po nekaj manj kot dveh letih znova zasedla POP TV in Kanal A. Telekom Slovenije je omenjena programa leta 2021 preselil na programski mesti 11 in 12. Telekomunikacijski operater je bil takrat tarča mnogo kritik, da je bila sprememba predvsem v interesu vladajoče stranke SDS, saj so na račun premika POP TV in Kanala A precej mest pridobili programi Planet TV in predvsem vladi Janeza Janše naklonjena programa Nova24TV in Nova24TV 2.