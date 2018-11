Umetna inteligenca – se je moramo bati? Nikakor!

Glavni igralci na področju mobilne tehnologije se že nekaj časa osredotočajo na pametno inteligenco v pametnih telefonih. Če pametni telefon nima oznake AI, potem na zahtevnem trgu mobilne tehnologije ne kotira več prav visoko.

Prodor umetne inteligence v naše življenje lahko postavimo ob bok izumu elektrike ali zmožnosti nadziranja ognja. Začetek umetne inteligence sega v čas pred znamenito šahovsko partijo, ko je IBM-ov program Deep Blue leta 1996 premagal takratnega svetovnega prvaka Garija Kasparova.

Tehnologijo, ki stoji za "umetnimi možgani", in algoritme, ki določajo njihove vzorce delovanja, so začeli razvijati že v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Šele s to partijo šaha je umetna inteligenca prišla v središče naše pozornosti, in sicer hkrati z bojaznijo, kako se bo svet vrtel, če nam bodo zadeve ušle iz rok.

Foto: Thinkstock Kaj sploh pomeni umetna inteligenca? To je sposobnost računalnikov, da posnemajo človeško inteligenco ter ob uporabi dajejo občutek, da se je naprava naučila uporabnikovih navad in njegovih vzorcev. To lahko dosežejo s kompleksnimi algoritmi, tehnologijami strojnega učenja in določanjem vzorcev vedenja. Z možnostjo obdelovanja ogromnih količin podatkov in povezovanja prej nepovezanih informacij je uporabna v diagnostičnih postopkih v zdravstvu, borznem poslovanju, spletnem nakupovanju, bančništvu, upravljanju strojev, transportu, komunikacijah, pravosodju in številnih drugih sferah. Že nekaj let pa je tudi sestavni del delovanja pametnih telefonov.

Napredni, ne da bi vedeli

Glavni namen uporabe umetne inteligence je podpora in izboljševanje človekovih aktivnosti. Tako močno je vpletena v naša življenja, da se sploh ne zavedamo, kdaj nam koristi. Kar 63 odstotkov ljudi se ne zaveda, da uporabljajo umetno inteligenco.

Že z uporabo elektronske pošte, ki preprečuje dostop škodljivih in sumljivih pošiljk, smo postali uporabniki umetne inteligence. Sistem analizira in se uči na preteklih primerih ter nam postreže s kar se da natančnimi odločitvami. V prihodnosti bo mogoče elektronski predal že sam znal napisati odgovor namesto nas, kot bi prišel izpod naših rok.

Ko se odpravimo v spletno prodajalno po nakupih, nam že spletna stran sama predlaga, kaj bi nam bilo lahko všeč, spet glede na naše pretekle izkušnje. To se je izkazalo za zelo koristno, saj takšni predlogi povečujejo prodajo. Algoritmi spletnih prodajaln postajajo vedno bolj sofisticirani, natančni in uporabni. V prihodnosti bomo mogoče prejeli pošiljko, še preden bomo sami vedeli, da neki predmet sploh potrebujemo.

Enako nas računalnik pozna že, ko iščemo pot do neke lokacije, gledamo filme, poslušamo glasbo, se družimo v internetnem prostoru in poskušamo prevesti zapletene tekste.

Umetna inteligenca nam pomaga reševati planet, s tem ko preučuje vzorce uporabe zemljišč in spreminjanje površja. Poleg tega rešuje življenja, saj se zdravniki pri diagnosticiranju lahko zanašajo na analizo ogromnih količin podatkov. Umetna inteligenca ima največjo vlogo pri zdravljenju rakov, nevroloških in kardioloških težav.

Priden kot … telefon

Umetna inteligenca posega že v vse vidike našega življenja, svojo pot si je utrla tudi v najmanjše naprave, ki jih vedno nosimo s seboj, na pametne telefone.

Koncept umetne inteligence je okrepil tudi sposobnost pametnih telefonov, da nam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Tako se nam včasih povsem upravičeno zdi, da je v telefon vgrajen visoko zmogljiv miselni procesor, ki posnema naše vedenje, se vede racionalno, etično in inteligentno.

Samsung je v svet umetne inteligence skočil z lastnim glasovno vodenim pomočnikom Bixbyjem (v angleščini), ki uporabnikom omogoča, da prek kamere identificirajo predmete in lokacije ter poizvejo, kje kupiti določen artikel. Med drugim Bixby tudi prevaja in omogoča prostoročno uporabo funkcij telefona, kot je odpiranje aplikacij in nastavljanje budilke.

Na voljo je tudi Bixby Home, ki se nauči naših navad ter na podlagi naših vzorcev uporabe izbere vrsto uporabnih aplikacij in vsebin. Od obvestil o sporočilih do novic, Bixby relevantne podatke zbere iz različnih aplikacij, da lahko še učinkoviteje izkoristite en sam zaslon.

Tudi lepota je lahko pametna

Umetna inteligenca pri modelu Samsung A7 prepoznava kar 19 motivov in temu primerno namesto nas uredi optimalne nastavitve fotografiranja. Model je opremljen s trojno kamero, ki vključuje širokokotni in ultraširokokotni objektiv, da lahko posnamemo še več sveta okrog sebe. Na voljo je funkcija Pametna lepota, ki s tehnologijo prepoznavanja obrazov poudari naše najbolj všečne poteze, da smo vedno videti odlično.

S senzorji pospeška, prstnih odtisov, žiroskopom, geomagnetnim senzorjem, senzorjem za pokrov, senzorjem svetlobe in senzorjem bližine smo lahko prepričani, da bo postal naš ultimativni osebni pomočnik. Tudi na področju zdravja nam pametni telefon lahko olajša nekatere odločitve. Samsung A7 ima osebnega svetovalca, s pomočjo katerega lahko svoje počutje ohranimo v optimalnem ravnovesju. Aplikacija Samsung Health vašo telesno aktivnost, prehranjevalne navade in vzorce spanja spremlja na priročnem mestu, do katerega imate hiter in preprost dostop.

Glavni aduti Samsunga A7: – trojna kamera, – profesionalna osvetlitev za selfije, – ozvočenje Dolby Atmos.

Inovativno proti popolnim fotografijam

Tako kot njegov vrstnik se tudi Samsung A9 ponaša z bogatim naborom naprednih funkcij, med katerimi je najbolj izstopajoča tehnologija prepoznave obraza. Je prvi telefon s štirimi glavnimi kamerami, v kombinaciji s funkcijama Optimizator prizorišča in Zaznavanje nepopolnosti pa lahko posnamemo fotografije, s katerimi res izstopamo.

Največji dosežki umetne inteligence na pametnih telefonih so algoritmi za prepoznavanje slik, recimo potez človekovega obraza, do te mere, da jih lahko uporabimo kot varnostno zaščito.

Glavni aduti Samsunga A9: – štiri kamere, – tehnologija prepoznave obraza, – vzdržljiva, 3.800 mAh baterija.