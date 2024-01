Tehnološko podjetje Meta je napovedalo, da bodo uporabniki njihovih družbenih omrežij Facebook in Instagram ter pogovorne aplikacije Messenger v Evropski uniji, torej tudi uporabnice in uporabniki v Sloveniji, kmalu lahko prekinili povezave med uporabniškimi računi za posamezno storitev, kar pomeni, da si te med seboj ne bodo več delile njihovih osebnih podatkov. Gre za potezo, s katero bo podjetje Meta spoštovalo novi akt o digitalnih trgih, ki na ravni EU velja od novembra 2022, tehnološki velikani pa morajo obveznosti, ki jim jih nalagajo nova pravila, izpolniti najkasneje do marca letos.

Uporabniki aplikacij oziroma platform Facebook, Instagram in Messenger bodo obvestilo o spremembi, ki jo je podjetje Meta napovedalo danes (vir), prejeli v prihodnjih tednih. Novost zadeva uporabnike v Evropski uniji, Evropskem gospodarskem prostoru in Švici.

Sprememba, ki jo bodo uporabniki, če bodo to želeli, sicer lahko povsem prezrli, bo pa na voljo kot nova prvina za vse, ki jo bodo želeli uporabiti, bo v praksi pomenila možnost uporabe družbenih omrežij Facebook in Instagram ter komunikacijske aplikacije Messenger kot samostojnih platform, ki medsebojno ne bodo več povezane in si ne bodo delile uporabnikovih podatkov. Kdor bo želel, bo lahko prekinil povezanost svojega uporabniškega računa na Instagramu z računom na Facebooku, na primer.

Pogovorno aplikacijo Messenger bo medtem mogoče uporabljati brez uporabniškega računa za družbeno omrežje Facebook.

Medsebojna povezanost uporabniških računov za Facebook, Instagram in Messenger je namenjena prilagajanju prikazanih vsebin, ciljanemu oglaševanju in lažjemu deljenju objav prek različnih platform, pojasnjujejo v podjetju Meta. Foto: Shutterstock

Akt o digitalnih trgih, ki velja od 16. novembra 2022, določa, da se morajo velike spletne platforme od 6. marca letos vesti kot nekakšni vratarji, s čimer zagotavljajo pravičnejše gospodarsko okolje in več storitev za potrošnike.



Velike spletne platforme tako ne bodo več smele svojih storitev ali izdelkov označevati za bolj priljubljene, preprečevati uporabnikom preprostega brisanja vnaprej naloženih aplikacij in uporabljati osebnih podatkov uporabnikov za namen ciljnega oglaševanja. (STA)



Podobno potezo kot podjetje Meta je pred dvema tednoma napovedal tudi Google oziroma njegovo starševsko podjetje Alphabet. Najkasneje do 6. marca bodo uporabniki storitev Google iskanje, Zemljevid, YouTube, trgovina Google Play, Googlova oglaševalska platforma, brskalnik Chrome in drugih dobili možnost prekinitve deljenja podatkov med posameznimi storitvami. Foto: Shutterstock

Evropska komisija je v aktu o digitalnih trgih določila šest tako imenovanih vratarjev, ki morajo nove obveznosti izpolniti do marca 2024. To so podjetja Alphabet (Google, YouTube), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook, Instagram, Messenger) in Microsoft.

Podjetje Meta v sporočilu za javnost pojasnjuje tudi, da bo sprememba zadevala tudi Facebookovo integrirano tržnico Marketplace in igralnico Facebook Gaming, ki pa bosta v primeru, da ju bo uporabnik ločil od svojega računa za Facebook, dobila določene omejitve.

Kdor bo tržnico Marketplace uporabljal brez povezanega računa na Facebooku, se bo moral za prodajo ali nakup izdelka namesto prek klepeta na Facebooku dogovarjati prek e-pošte, uporabniki igralnice Facebook Gaming pa bodo omejeni zgolj na enoigralske igre, so opozorili v podjetju Meta.