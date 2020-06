Tudi prejemniki velikih državnih pomoči bodo odpuščali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turizem in prevozniki med največjimi žrtvami pandemije

Pandemija je skoraj povsem ustavila letalski promet, okrevanje pa bo trajalo več let, žrtve bodo velike.

Pandemija je skoraj povsem ustavila letalski promet, okrevanje pa bo trajalo več let, žrtve bodo velike. Foto: Srdjan Cvjetović

Črne napovedi o množičnih odpuščanjih v letalski družbi Emirates se uresničujejo. Pred kratkim so se pojavili neuradni namigi, da bodo odpustili tudi do tretjine svojih zaposlenih, a so takrat uradno odgovorili le, da stalno in skrbno spremljajo svoje poslovanje.

Zdaj pa so uradno naredili korak naprej – v svoji najnovejši izjavi so priznali, da se bodo, kot so zapisali, od nekaterih morali posloviti. Razlog: ekonomske težave, ki jih je ustvarila kriza zaradi bolezni covid-19.

Emirates: "Od nekaterih svojih čudovitih sodelavcev se bomo morali posloviti." Foto: Emirates

Niti izdatna pomoč ni rešila delovnih mest

Ob tem vztrajajo, da so naredili vse, kar je v njihovi moči, za ohranitev delovnih mest in da bodo tiste čudovite sodelavce, od katerih se bodo poslovili, obravnavali pošteno in spoštljivo.

Državna letalska družba iz Združenih arabskih emiratov je pravzaprav med zadnjimi, ki je napovedala množična odpuščanja. Glavni izvršni direktor družbe IAG Willie Walsh, v lasti te družbe je tudi španski letalski prevoznik Iberia, je potrdil, da bi število odpuščenih v prav tako njihovi britanski letalski družbi British Airways lahko doseglo 12 tisoč, kar je 29 odstotkov njihovih zaposlenih.

V družbi British Airways bodo kljub prejeti pomoči za ohranitev delovnih mest odpustili do 29 odstotkov svojih zaposlenih. Foto: Reuters Ostre reze bodo izpeljali kljub temu, da so, podobno kot še nekateri državni letalski prevozniki, izkoristili zajetne državne finančne spodbude, katerih poglavitni namen je bil ravno ohranitev delovnih mest.

EasyJet: šestina letal in do tretjine zaposlenih manj

Še težje se pobirajo nizkocenovni prevozniki, katerih poslovni model temelji na polni zasedenosti letal, kar je nezdružljivo z epidemiološkimi priporočili za preprečevanje epidemije.

Tako je tudi EasyJet napovedal, da bi pokoronsko prestrukturiranje lahko odneslo do 30 odstotkov delovnih mest. Od 15 tisoč zaposlenih se jih bo morda kmalu kar 4.500 izmed njih moralo vpisati med iskalce nove zaposlitve.

Zmanjšali bodo tudi število letal v svoji floti z zdajšnjih približno 350 na nekaj več kot 300, so napovedali.

Pri EasyJetu bodo svojo floto bodo zmanjšali s približno 350 na predvidoma dobrih 300 letal. Foto: Reuters

Okrevanje bo trajalo tri leta

Glavni izvršni direktor družbe EasyJet Johan Lundgren ob tem zatrjuje, da gre za težke odločitve, ki bodo prizadele njihove sodelavce, a da s tem poskušajo dolgoročno ohraniti čim večje število delovnih mest.

EasyJet bo nekatere svoje polete postopoma začel obnavljati 15. junija, a obenem poudarjajo, da obsega prometa, kot je bil pred epidemijo, ne pričakujejo prej kot v treh letih.

Ryanair: slaba šestina bo ostala brez službe, preostalim tudi za petino nižja plača

Podobne nespodbudne napovedi je že med prvimi objavil irski nizkocenovni prevoznik Ryanair. Pri njih pričakujejo, da bodo odpustili tri tisoč od svojih trenutno 20 tisoč zaposlenih, kar je 15 odstotkov njihove delovne sile, preostalim pa bodo plače znižali tudi do 20 odstotkov.

Ryanair: tisti, ki bodo obdržali službe, bodo prejeli do petine nižje plače. Foto: Reuters

Obsega prometa, kot so ga imeli pred epidemijo, ne pričakujejo prej kot poleti leta 2022.

Lufthansa: piloti bi začasno sprejeli skoraj pol nižje plače

Lufthansa, ki bo sprejela okrog devet milijard evrov državne pomoči, je pred dodelitvijo tega denarja ocenila, da bi brez delovnega mesta lahko ostalo do deset tisoč njihovih uslužbencev.

Četudi ta ukrep reši veliko delovnih mest, ostaja veliko vprašanje, ali bo Lufthansa svojim zaposlenim lahko še naprej zagotavljala enake pogoje kot pred epidemijo. Lufthansini piloti, ki so v zadnjih letih večkrat tudi s stavkami zahtevali višje plače, so sredi epidemije izrazili pripravljenost tudi za 45 odstotkov nižje plače do konca junija.

Lufthansa ocenjuje, da vsako uro epidemije izgubljajo milijon evrov. Foto: Reuters

Lufthansa Group: sto letal ne bo več letelo za to družbo

Za letalske prevoznike skupine Lufthansa, ki vključuje tudi prevoznike Austrian, Swiss, Brussels in Eurowings, pri katerih je zaposlenih okrog 130 tisoč ljudi, dela deset tisoč pilotov, od tega štiri tisoč za polni delovni čas v Nemčiji. Pobuda pilotov bi družbi prihranila 350 milijonov evrov, kar še ne reši družbe, ki je po svojih ocenah vsako uro pandemije izgubljala okrogel milijon evrov.

Predsedujoči Lufthanse Carsten Spohr je naložbenikom napovedal, da se Lufthansa pripravlja postati drugačen in manjši prevoznik. Skladno s tem bo vsa skupina opustila okrog sto letal, ker meni, da zaradi spremenjenih potovalnih navad in manjšega povpraševanja polnega okrevanja ne bo do leta 2023.

V skupini Lufthansa so tudi družbe Swiss, Austrian, Brussels in Germanwings. Foto: Reuters

Na letalu si ne morejo privoščiti poldrugega metra razdalje

Čeprav epidemiologi upravičeno navajajo, da je razdalja najmanj poldrugega metra eden od najbolj učinkovitih načinov za omejevanje virusa, ekonomija ne dopušča, da bi letala letela napol prazna.

Zato je mogoče pričakovati, da bodo že v kratkem začeli prodajati vse sedeže na letalu in da bo med poletom obvezno nošenje mask, ki so ga tisti redki prevozniki, ki so leteli med pandemijo, že uvedli, ostalo v veljavi še dolgo časa. Pri Lufthansi se ta ukrep izteče 31. avgusta, a redko kdo sploh pomisli, da ga ne bi podaljšali.

Številni letalski prevozniki zatrjujejo, da so temeljito nadgradili sisteme prezračevanja in filtre, kar naj bi nam potnikom dodatno zagotavljalo zdravstveno varnost.