Trgovina Xiaomi Store na stežaj odprla svoja vrata v Supernovi na Rudniku

Vodilno tehnološko podjetje Xiaomi je navdušilo obiskovalce in občudovalce v svoji četrti trgovini Xiaomi Store v Sloveniji. Trgovina Xiaomi Store je po Mariboru, Kopru in ljubljanskem Cityparku svoj prostor našla tudi v pritličju prenovljenega nakupovalnega centra Supernova Ljubljana, Rudnik .

Odprtje četrte trgovine tehnološkega velikana je, kot se za takšen dosežek tudi spodobi, pospremila množica oboževalcev znamke Xiaomi in številni znani obrazi, med drugim tudi pevec Challe Salle, vplivnici Jasna Vale in Indira Ekić, ter drugi.

Pomladni teden ta trenutek v trgovinah Xiaomi Store prinaša številna presenečenja, ki jih boste lahko našli tudi v trgovini na Rudniku. "Ponudba je res neverjetna. Xiaomi na enem mestu ponuja vse za sodoben način življenja. Ne samo, da so mi zelo všeč njihovi telefoni, resnično so me prepričali njihovi izdelki, predvsem zaradi vrhunske kakovosti za ugodno ceno. Všeč mi je njihov način razmišljanja, ki je, da naša življenja dela enostavnejša," ob otvoritvi ni skrival navdušenja Challe Salle. "Čisto vsak izdelek, ki sem ga uporabljal, me je navdušil. Sesalec, čistilec zraka in cvrtnik spremljajo moj vsakdan in so poenostavili moje življenje," pove.

Challe Salle

Vplivnica Indira Ekić je z nami delila navdušenje nad trgovino: "V trgovini Xiaomi vedno najdem nekaj zase. Če ne zase, pa za svoje prijatelje. Izjemno širok nabor izdelkov, ki ga ponuja Xiaomi, dela naš vsakdan manj zapleten in njihov način razmišljanja mi je izjemno všeč. Predvsem pa sem zaljubljena v njihovo belo-oranžno kombinacijo."

Jasna Vale in Indira Ekić

Odprtje četrte trgovine je tako poželo veliko navdušenje, tako pri Xiaomijevih oboževalcih kot tudi pri številnih kupcih, ki so v trgovino na Rudniku vstopili prvič.

Trgovina Xiaomi Store na Rudniku ponuja inovativne izdelke za izboljšanje življenjskega sloga v zaprtih prostorih, ne glede na to, ali so ti na poti v službo, za mizo ali si pripravljajo hiter obrok v kuhinji. S temi inovativnimi tehnologijami Xiaomi zagotavlja bolj priročen, učinkovit in zdrav življenjski slog vsakemu posamezniku.

"Xiaomi je ponosen na svoje izjemne rezultate, ki jih dosega po svetu. Jedro Xiaomijevega uspeha temelji na spoštovanju do uporabnikov, kar se kaže tudi v odličnih poslovnih rezultatih. V lanskem letu so namreč Xiaomijevi izdelki še bolj pritegnili svetovno pozornost. Globalne pošiljke pametnih telefonov Xiaomi so narasle za 30 % na letni ravni in dosegle 190,3 milijona enot, kar je rekord. Po podatkih Canalysa so se leta 2021 Xiaomijeve pošiljke pametnih telefonov uvrstile na tretje mesto na svetu z rekordno visokim tržnim deležem, ki je znašal 14,1 %. Zato verjamemo, da bo Xiaomi tudi v letošnjem letu z uporabo inovativne tehnologije svojim oboževalcem in kupcem ponujal še boljšo kakovost življenja," je povedal Andrzej Gladki, namestnik generalnega direktorja regije CEE in nordijskih držav.

Andrzej Gladki, namestnik generalnega direktorja regije CEE in nordijskih držav, ter prva kupca.

Goran Mudrovčić, generalni direktor Xiaomija za Slovenijo in Hrvaško, je poudaril, da Xiaomi v regiji hitro raste in nova trgovina v Sloveniji približuje različne naprave Xiaomija tako lokalnemu potrošniku kot širši populaciji. "Četrta trgovina Xiaomi Store v Sloveniji bo s kakovostnimi in inovativnimi pametnimi telefoni ter drugimi izdelki še naprej navduševala oboževalce Xiaomija. Hvala našim uporabnikom za veliko podporo."

Valter Povšič, direktor podjetja Vama Trade, Goran Mudrovčić, generalni direktor Xiaomija za Slovenijo in Hrvaško, Andrzej Gladki, namestnik generalnega direktorja regije CEE in nordijskih držav, in Adam Harris, izvršni direktor podjetja Colby, so prerezali trak in naznanili otvoritev trgovine.

Novo trgovino Xiaomi Store najdete v nakupovalnem centru Supernova Ljubljana, Rudnik v pritličju.





O podjetju Xiaomi

Podjetje Xiaomi je bilo ustanovljeno aprila 2010 in je začelo kotirati na borzi v Hongkongu 9. julija 2018 (1810.HK). Xiaomi je internetno podjetje s pametnimi telefoni in pametno strojno opremo, ki je v svojem središču povezana s platformo Internet of Things (IoT).

V skladu z našo vizijo "Spoprijateljite se z uporabniki in bodite najbolj kul podjetje v njihovih srcih" Xiaomi nenehno sledi inovacijam, visokokakovostni uporabniški izkušnji in učinkovitosti delovanja. Podjetje brez predaha ustvarja osupljive izdelke po dostopnih cenah, da bi lahko vsi uživali v boljšem življenju z inovativno tehnologijo.

Xiaomi je eno vodilnih svetovnih podjetij za pametne telefone.

Glede na tržni delež pošiljk pametnih telefonov je podjetje leta 2021 zasedlo tretje mesto na svetu. Vzpostavilo je tudi vodilno svetovno potrošniško platformo AIoT (AI+IoT) z več kot 400 milijoni pametnih naprav, povezanih z njeno platformo od 30. septembra 2021, razen pametnih telefonov in prenosnikov. Izdelki Xiaomi so prisotni v več kot 100 državah in regijah po vsem svetu. Avgusta 2021 se je podjetje že tretjič uvrstilo na seznam Fortune Global 500 in zasedlo 338. mesto, kar je 84 mest višje kot v letu 2020.

Xiaomi je sestavni del indeksov Hang Seng, Hang Seng China Enterprises, Hang Seng TECH in Hang Seng China 50.

Za več informacij o podjetju Xiaomi obiščite https://www.mi.com/global/discover/newsroom.

