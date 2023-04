Trdila je, da oblast laže o epidemiji covid-19. Zdaj jo je strah za otroke.

Podatkovna analitičarka Rebekah Jones je med prvim valom epidemije bolezni covid-19 trdila, da so oblasti ameriške zvezne države Florida, kjer ima od leta 2019 glavno besedo republikanski guverner Ron DeSantis, velik nasprotnik epidemioloških ukrepov, lagale o številu okužb s koronavirusom, da bi lahko čim prej znova odpravile omejitve javnega življenja. Kot trdi Jonesova, se je zaradi tega znašla na merku vladajoče floridske politike. Najprej jo je odpustilo ministrstvo za zdravje, nato so ji policisti tudi z grožnjami s strelnim orožjem zasegli računalnike in drugo opremo, zdaj pa ji je zvezna država odvzela in domnevno aretirala 13-letnega sina, ker se je na družbenem omrežju norčeval iz policije, in ga obtožila terorizma, trdi Jonesova.

Rebekah Jones je v niti objav na Twitterju zapisala, da je policiji na Floridi nekdo anonimno prijavil njenega sina, ker naj bi se v skupini na družbenem omrežju Snapchat skupaj s prijatelji norčeval iz videoiger in ameriških policistov ter med drugim objavil fotografijo spečega možakarja s pripisom "Policist v avtu čaka, da bo množični morilec, ki je napadel šolo, storil samomor, nato pa bo šel noter".

They said they had to complete a threat assessment since they received an anon complaint, which both the local cops and the school signed off on as not being a threat. The kids were joking about cops and video games, which included this meme: pic.twitter.com/l06OkKG4mn — Rebekah Jones (@GeoRebekah) April 6, 2023

Lokalna policija in tudi šolska administracija sta ob prijavi pogovorov odmahnili z roko, so se pa po trditvah Jonesove vmešale floridske zvezne oblasti in ji odvzele 13-letnega sina. Florida naj bi izdala tudi nalog za aretacijo njenega sina, domnevni razlog za to pa je bila "digitalna grožnja s terorizmom".

Jonesova je prepričana, da je dogajanje politično motivirano in da je tarča vladajoče floridske administracije na čelu z guvernerjem Ronom DeSantisom, ki ga je označila za "fašista, ki bi rad bil kralj". Njena mož in hči sta zapustila Florido, ker jo je strah, da bi lahko prišli še po njiju, je še zapisala.

Vzeli naj bi jo za tarčo, ker je trdila, da lažejo

Jonesova, specialistka za računalniško obdelavo geografskih, vremenskih in epidemioloških podatkov, je na začetku leta 2020 vzpostavila lasten sledilnik poteka epidemije bolezni covid-19 na Floridi. Njen sledilnik je vseboval podrobnejše podatke kot uradni floridski, ki ga je urejalo ministrstvo za zdravje zvezne države Florida. Tam je bila Jonesova od leta 2018 tudi zaposlena kot direktorica informacijskih sistemov.

Brez službe je ostala maja 2020, ko je floridsko ministrstvo javno obtožila, da jo sili v manipulacijo podatkov na svojem sledilniku tako, da naj bodo v liniji z uradnimi podatki o stanju epidemije v zvezni državi.

Guverner Floride Ron DeSantis, eden najvplivnejših članov republikanske stranke in tudi politikov v ZDA, je med epidemijo bolezni covid-19 nasprotoval nošnji zaščitnih mask in zapiranju javnega življenja in pogojevanjem česarkoli s cepljenjem proti koronavirusni bolezni, pa čeprav se je sam cepil in to tudi javno oznanil. Vse epidemiološke omejitve na Floridi je odpravil maja 2021. DeSantis se je tudi večkrat (prek svojega kabineta) odzval na trditve Jonesove o manipulaciji številk in jih označil za lažne. Foto: Reuters

Cilj tega je bil, je za ameriške medije takrat trdila Jonesova, ljudi prepričati, da je epidemija na Floridi manj resna, kot je bila v resnici. Floridske oblasti bi s tem imele večjo podporo javnosti za odpiranje javnega življenja, je bila prepričana. Jonesova je za poskus prikrivanja resničnega stanja epidemije na Floridi takrat tudi javno obtožila guvernerja DeSantisa.

"V moje otroke so uperili orožje"

7. decembra 2020 je Jonesovo na domu v mestu Tallahassee nato obiskalo deset policistov s sodnim nalogom za preiskavo njene hiše in zaseg računalniške opreme.

Prišli so zato, ker je bila Jonesova osumljena novembrskega hekerskega vdora v strežnike floridskega ministrstva za zdravje in nepooblaščenega posredovanja sporočila zdravstvenim službam, naj "spregovorijo, preden bo umrlo še 17 tisoč ljudi".

1/

There will be no update today.



At 8:30 am this morning, state police came into my house and took all my hardware and tech.



They were serving a warrant on my computer after DOH filed a complaint.



They pointed a gun in my face. They pointed guns at my kids.. pic.twitter.com/DE2QfOmtPU — Rebekah Jones (@GeoRebekah) December 7, 2020

Kot je razvidno z zgornjega videoposnetka domače varnostne kamere, ki ga je Jonesova takrat objavila na svojem profilu na družbenem omrežju Twitter, so jo policisti izvlekli iz hiše, nato pa vanjo vstopili. V rokah so imeli strelno orožje.

Jonesova trdi, da so policisti z orožjem merili tako vanjo kot v moža, dveletno hčer in 11-letnega sina. Tega na videoposnetku ni mogoče videti, je pa eden od policistov z orožjem res meril v stopnišče, ko je Jonesova policistom povedala, da so v zgornjem nadstropju hiše njen mož in oba otroka.

Druga plat medalje?



Floridske oblasti so 16. januarja 2021 izdale nalog za aretacijo Jonesove, ker naj bi izvedla hekerski napad na vladne računalnike. Dva dneva pozneje se je predala policiji, primer pa se je končal šele decembra lani, ko je priznala krivdo, plačala 20 tisoč ameriških dolarjev kazni in se strinjala z obiskovanjem strokovnjaka za duševno zdravje. Več tehnoloških medijev je takrat opozorilo, da ni šlo za nikakršen hekerski napad, temveč za prijavo v informacijski sistem z uporabniškim imenom in geslom.



Jonesova je v vmesnem času tožila Florido, a od tožbe odstopila, bila suspendirana na Twitterju, ker naj bi objavljala zavajajoče podatke, in na listi demokratov razmeroma uspešno kandidirala celo za kongresnico ZDA, a volitve izgubila v zadnjem krogu proti kandidatu republikancev Mattu Gaetzu. Bila je deležna tudi kritik, ker je oktobra 2022 na svoj profil na družbenem omrežju Instagram objavila ponarejeno pismo floridskih oblasti, ki naj bi dokazovalo, da so bile njene navedbe o laganju o številu okužb s koronavirusom resnične, čeprav so floridske oblasti v pismu zaključile, da to ne drži. Jonesova še naprej vztraja, da gre za uradno prikrivanje laganja.



Kritiki Jonesove so med žvižgaško sago večkrat izpostavili tudi njene pretekle težave z zakonom. Leta 2016, po tem, ko so jo odpustili, ni želela zapustiti svojega kabineta na državni univerzi zvezne države Loiusiane, zato je uprava poklicala policiste, a je Jonesova enega od njih najprej fizično napadla, nato pa se še upirala aretaciji. Kasneje naj bi zalezovala svojega nekdanjega študenta, s katerim sta bila nekaj časa tudi par. V povezavi z zalezovanjem so jo obtožili tudi kraje, vandalizma, nasilja za štirimi stenami in prekršitve prepovedi približevanja, a so vse obtožbe kasneje umaknili.