TOP 4 najboljši mobiteli, ki jih lahko dobite ta hip #video

Vodilni mobiteli premium razreda so pravi tehnološki čudeži in so plod izjemnih inženirskih naporov. Uporabniki tako lahko uživamo v številnih uporabnih funkcijah in veliki zmogljivosti teh malih pametnih naprav. Njihova dolga življenjska doba postaja vedno bolj zanimiva, saj zdržijo tudi štiri leta in več, zato se v nakup mobitela odpravimo preudarno, saj nas bo spremljal kar nekaj časa. Nakup mobitela je velika investicija, zato je razmislek še toliko bolj upravičen.

Foto: Shutterstock

Stvari, kot so življenjska doba baterije, zmogljivost kamere, prostor za shranjevanje in celo funkcije za dobro počutje ter varnostne funkcije, vplivajo na to, kako dobro se bo novi telefon vklopil v vaš mobilni življenjski slog. Ne glede na to, ali so vam ljubše naprave s sistemom Android ali iOS, je pri nakupu novega mobitela treba upoštevati ceno in življenjsko dobo naprave.

Da se boste lažje odločili, smo v uredništvu Siol.net pripravili primerjalni video. V soj žarometov naše kamere smo postavili dva predstavnika mobitelov, ki sta med uporabniki najbolj priljubljena – Apple iPhone 14 in Samsung Galaxy S23.

Primerjava mobitelov Apple iPhone 14 in Samsung Galaxy S23:

Popolnoma novo doživetje iPhona: iPhone 14 Pro

Foto: Shutterstock

Model Apple iPhone 14 Pro ima nov, super hiter procesor Apple A16 Bionic, ki poganja vse najnovejše funkcije in poskrbi, da grafično intenzivne igre in aplikacije razširjene resničnosti delujejo izjemno tekoče. Poganja tudi Dynamic Island, ki na zaslonu prikazuje glasbo, športne rezultate, FaceTime in še veliko več, pri tem pa ni motena uporaba mobitela.

Posodobljena notranja zasnova zagotavlja boljšo toplotno učinkovitost, tako da lahko dlje ostanete v akciji. Novi iPhone krasi OLED-zaslon Super Retina XDR, ki je izjemno odziven in svetel. Visoka ločljivost in barvna natančnost poskrbita, da je vse videti ostro in resnično. Tehnologija True Tone se prilagodi svetlobi okolice in naredi zaslon prijaznejši do vaših oči.

Nova glavna kamera in izboljšana obdelava slike vam omogočata, da posnamete še bolj senzacionalne fotografije pri vseh vrstah svetlobe – še posebej pri šibki. Za osupljive videoposnetke visoke ločljivosti 4K sta na voljo akcijski in kinematografski način. iOS 16 vam omogoča prilagajanje zaklenjenega zaslona na nov, zabaven način.

iPhone 14 Pro ima revolucionarno varnostno funkcijo, ki rešuje življenja, saj lahko zazna hudo prometno nesrečo in padec ter pokliče nujno pomoč. S funkcijo Always On Display pa je prvič na iPhonu vsebina na voljo tudi na zaklenjenem zaslonu.

Glavne prednosti modela iPhone 14 Pro: Foto: Telekom Slovenije omogoča omrežje 5G

omogoča omrežje 5G procesor: A16 Bionic z novo generacijo Neural Engine

zaslon: OLED Super Retina XDR s ProMotion

diagonala: 15,49 cm

ločljivost: 2556 x 1179 točk, 460 PPI

Dynamic Island: inovativna rešitev strojne in programske opreme za novo izkušnjo obvestil aplikacij

kamere: glavna (širokokotna) z 48 MP, ultraširokokotna z 12 MP in telefoto leča z 12 MP

snemanje videa HDR (tudi s sprednjo kamero) v tehnologiji Dolby Vision in ločljivosti 4K

operacijski sistem iOS 16

stereo zvočnika s prostorskim predvajanjem zvoka (Spatial audio playback) in podporo Dolby Atmos

barve: črna, vijoličasta, srebrna in zlata

Najmanjši v novi seriji: iPhone 14

Foto: Telekom Slovenije

Model Apple iPhone 14 je standarden vodilni telefon, ki ga je Apple predstavil septembra 2022. Ima 6,1-palčni zaslon OLED z visoko ločljivostjo 2532 x 1170 px. Prinaša najbolj impresiven sistem dvojne kamere do zdaj. Posnamete lahko osupljive fotografije pri šibki in močni svetlobi. Kinematografski način je zdaj na voljo v 4K Dolby Vision do 30 sličic na sekundo, videoposnetki pa so v akcijskem načinu povsem gladki.

Njegovo ohišje je nekakšen "stekleni sendvič" s keramično zaščito na sprednji strani naprave, da je odporna proti praskam, na zadnji strani je steklo, okvir, ki drži vse skupaj, pa je aluminijast. Na zunaj je videti kot trinajstica, vendar je doživel kar nekaj nadgradenj programske opreme in nekaj drugih novosti, kot sta satelitska zveza za klice v sili in povezava bluetooth. Izboljšano je tudi hitro polnjenje. V pol ure polnjenja se je baterija napolnila do 60 odstotkov.

Čip A15 Bionic s petjedrnim procesorjem poskrbi za bliskovito hitro delovanje, izjemno zmogljiva baterija pa zdrži ves dan in lahko videoposnetke predvaja do 20 ur dolgo. Del očarljivosti iPhona 14 je zagotovo njegova velikost. Zdaj, ko ni trenutnega "minija", je to najmanjši iPhone v tej generaciji.

Glavne prednosti modela iPhone 14: Foto: Telekom Slovenije omogoča omrežje 5G

omogoča omrežje 5G procesor: A15 Bionic

zaslon: OLED Super Retina XDR

diagonala: 15,49 cm

ločljivost: 2532 x 1170 točk, 460 PPI

kamere: zadnja dvojna kamera (glavna (12 MP) in ultraširokokotna (12 MP))

operacijski sistem iOS 16

stereo zvočnika s prostorskim predvajanjem zvoka (Spatial audio playback) in podporo Dolby Atmos

baterija: 3.279 mAh

barve: črna, vijoličasta, srebrna, zlata

Razlika med zaslonoma AMOLED in OLED

Velikost in kakovost zaslona sta pomembna dejavnika. Mobiteli blagovnih znamk Samsung in Apple imajo različne vrste zaslonov. Najnovejši iPhoni imajo zaslon Super Retina XDR OLED, medtem ko novi modeli Samsunga prihajajo z zasloni Dynamic AMOLED.

Zasloni AMOLED omogočajo nadzor nad vsako posamezno slikovno piko, kar v teoriji zagotavlja boljšo kakovost slike. Zasloni AMOLED imajo tudi boljšo skupno porabo energije kot OLED, vendar lahko porabijo več energije pri prikazovanju svetlejših barv in niso tako vidni na sončni svetlobi kot zasloni OLED.

OLED ali Organic Light Emitting Diode je tehnologija, kjer vsaka posamezna točka na zaslonu oddaja svojo lastno svetlobo, kar omogoča izjemno kakovost slike in visoko stopnjo kontrasta. Zaslon OLED porabi manj energije kot tradicionalni zasloni, kar lahko pomeni daljšo življenjsko dobo baterije na telefonu.

AMOLED pa je vrsta zaslona OLED, le da AM v imenu pomeni Active Matrix. Vsaka točka ima lasten tranzistor, ki ga krmili, kar omogoča bolj natančen nadzor nad barvami in kontrasti. Zato je slika boljša kot pri običajnih zaslonih OLED. Poleg tega imajo zasloni AMOLED običajno višje ločljivosti in gostoto pikslov kot običajni zasloni OLED.

Mobiteli, ki pomikajo umetnost fotografiranja v nove dimenzije

Južnokorejski tehnološki velikan Samsung je tudi letos v novo serijo Galaxy S23 uvrstil tri telefone: S23 Ultra, S23+ in S23. Vsi trije mobiteli nove družine so na voljo v štirih barvah: črni (Phantom Black), kremni, zeleni in barvi sivke. Z nakupom mobitela serije Samsung Galaxy S23 boste prispevali tudi k varovanju okolja, saj so vsi modeli izdelani iz recikliranega stekla in PET-folije ter obarvani z naravnimi barvili, embalaža pa je izdelana iz recikliranega papirja.

Za vse, ki želijo izstopati tudi ponoči: Samsung Galaxy S23

Foto: Shutterstock

Uporabniki boste navdušeni nad profesionalno kamero modela Samsung Galaxy S23, saj je opremljena s senzorjem visoke ločljivosti in inteligentnimi slikovnimi pikami, ki absorbirajo svetlobo, kar ustvarja jasne posnetke tudi ponoči.

Kar naenkrat boste izstopali z izjemnimi nočnimi posnetki. Samsung Galaxy S23 ima izboljšano 12-megapikselno kamero za selfije v primerjavi z 10-megapikselno kamero za selfije pri Samsungu Galaxy S22. Posname še svetlejše in jasnejše selfije ter videoposnetke pri šibki svetlobi. Izboljšana umetna inteligenca Nightography zajame vse podrobnosti, zato bodo fotografije in videoposnetki tudi pri šibki svetlobi svetli in barviti. Za vrhunske posnetke je odgovorna tudi tehnologija dvojnih pikslov sprednje kamere, ki kljub šibki svetlobi zmore izostriti hitreje in natančneje.

Širokokotna kamera deluje z roko v roki z zmogljivim čipom in hitro združuje sličice, da na podlagi vseh delčkov ustvari eno fotografijo visoke ločljivosti.

Vzdržljiva baterija s 3.900 mAh se tudi hitro polni in brez težav sledi vašemu dnevu, saj Galaxy S23 zdrži do 22 ur predvajanja videoposnetkov.

Samsung Galaxy S23 je na voljo s tremi možnostmi spomina: 128 GB, 256 GB in 512 GB.

Glavne prednosti modela Samsung Galaxy S23: Foto: Telekom Slovenije omogoča omrežje 5G

omogoča omrežje 5G 8 GB delovnega spomina

operacijski sistem Android 13 in vmesnik One UI5.1 v slovenščini

zaslon: brezkončni O dinamični AMOLED 2X Edge Quad HD+

diagonala: 15,49 cm

ločljivost: 2340 x 1080 točk

procesor: 8-jedrni procesor Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy

steklo: Gorilla® Glass Victus™ 2 in aluminijast okvir

kamere: zadnja trojna AI-kamera (širokokotna (50 MP), telefoto (10 MP) in ultra širokokotna kamera (12 MP))

Nov pogled na vse podrobnosti: Samsung Galaxy S23 Ultra

Foto: Ana Kovač

Model Samsung Galaxy S23 Ultra uporabnikom prinaša najpopolnejšo mobilno izkušnjo. Ime Ultra pove vse. To je telefon za ljudi, ki želijo vrhunsko napravo.

Največji napredek v primerjavi s predhodnikom S22 predstavlja izjemno dodelana kombinacija štirih kamer, ki se izkažejo zlasti pri snemanju ponoči. Objektiv kamere zmanjša bleščanje in tako zagotovi še razločnejšo sliko. Profesionalna kamera zagotavlja neverjetno globino in nove dimenzije posnetkov. Lahko nežno zameglite ozadje, izostrite osebe pred objektivom in pustite, da zasijejo vse podrobnosti, ki bodo vaše fotografske sposobnosti dvignile na novo raven. Samsung Galaxy S23 Ultra namreč kraljuje v najtežjih svetlobnih razmerah.

Svoj album fotografij lahko obogatite z astrofotografijo, večkratno osvetlitvijo in drugimi funkcijami osvetlitve. Ročno nastavite osvetlitev ali pa pustite kameri, da izbere, nato pa jo usmerite proti nebu ter ujemite razločne posnetke letal in ozvezdij.

Astrofotografijo so kot način zajemanja posnetkov na mobitelih predstavili leta 2019. Ljubiteljski zvezdoslovci so bili takoj navdušeni nad osupljivimi podrobnostmi, ki jih lahko posnamejo na nočnem nebu. Med navdušenci nad opazovanjem zvezd je bil takojšen hit, saj je ta hobi sicer rezerviran za profesionalne fotografe, zdaj pa je dostopen tudi ljubiteljskim zvezdoslovcem.

Dinamični zaslon AMOLED 2X zagotavlja razločne in barvite podrobnosti ne glede na to, ali je zatemnjen ali pri polni svetlosti.

Vzdržljiva baterija s 5.000 mAh podpira vse vaše avanture, zagotavlja do približno 26 ur predvajanja videoposnetkov, sposobna pa je ohraniti energijo za takrat, ko jo res potrebujete.

Samsung Galaxy S23 Ultra je na voljo s tremi možnostmi spomina: 256 GB, 512 GB in 1 TB.

Glavne prednosti modela Samsung Galaxy S23 Ultra: Foto: Telekom Slovenije omogoča omrežje 5G

omogoča omrežje 5G procesor: 8-jedrni procesor Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy (3,36 + 2,8 + 2 GHz)

operacijski sistem: Android 13 in One UI5.1 v slovenščini

zaslon: brezkončni O dinamični AMOLED Edge Quad HD+

diagonala: 17,3 cm

ločljivost: 3088 x 1440 točk in 500 ppi

steklo: Gorilla® Glass Victus™2 in aluminijast okvir

kamere: zadnja četverna AI-kamera (širokokotna (200 MP), ultra širokokotna (12 MP), telefoto (10 MP in 3-kratna povečava) in telefoto (10 MP in 10-kratna povečava))

izboljšanje fotografiranja v nočnem načinu (Nightography)

vgrajeno pametno pisalo Bluetooth S Pen s tipko za slikanje in povečano odpornostjo po standardu zaščite IP68