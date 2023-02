Koliko hoje za lepšo postavo in boljše počutje?

Sedeče delo in telesna neaktivnost povečujeta tveganje za zdravstvene težave. Vsakodnevna hoja je najpreprostejši način gibanja, ki nam pomaga izboljšati ali ohranjati splošno dobro počutje. Samo 30 minut hoje vsak dan lahko izboljša krvožilni sistem, okrepi kosti, zmanjša odvečno telesno maščobo ter poveča mišično moč in vzdržljivost. Prav tako lahko zmanjša tveganje za razvoj bolezni, kot so bolezni srca, sladkorna bolezen tipa 2 in osteoporoza.

Foto: Reuters

Na naše zdravje bo blagodejno vplivalo že deset minut lahkotne hoje dnevno. Več ko bomo hodili, večje koristi bomo začutili. Kot pomemben sopotnik pri naši vadbi se zelo dobro izkažejo pametne ure in slušalke, ki nam pomagajo vzdrževati motivacijo, nas na poti kratkočasijo in nam po koncu postrežejo s celo paleto informacij, ki so pomembne za vzdrževanje dobre kondicije.

Za vse, ki se odločate za novo pametno uro in nove slušalke, smo pripravili dve videoprimerjavi, kjer lahko v hitrem pregledu preverite, kakšne so glavne značilnosti vsake od obeh pametnih ur oziroma slušalk. Primerjali smo bluetooth slušalke Marshall Minor III in slušalke Apple AirPods 3. generacije ter pametno uro Samsung Galaxy Watch 5, 40 mm, BT in pametno uro Apple Watch serije SE, GPS, 44 mm, Sport Band.

Ena najbolj priljubljenih oblik dejavnosti

Foto: Shutterstock

Za razliko od nekaterih drugih oblik vadbe je hoja brezplačna in ne zahteva posebne opreme, lahko jo izvajamo kadarkoli v dnevu in v svojem tempu, zato je to ena najbolj priljubljenih oblik dejavnosti. Primerna je za ljudi s prekomerno telesno težo, starejše ali tiste, ki se že dolgo niso gibali.

Vsi odrasli bi si morali vsak teden privoščiti 150 minut zmerne telesne dejavnosti, kar znaša 30 minut gibanja petkrat na teden. Zmerno pomeni, da zahteva nekaj truda, vendar se zraven še vedno lahko udobno pogovarjamo.

Redna hoja nam lahko prinese veliko koristi:

izboljšanje zdravja srca in ožilja,

manjše tveganje za bolezni, kot so visok krvni tlak, sladkorna bolezen in debelost,

okrepitev mišic in kosti,

izboljšanje razpoloženja,

zmanjšanje stresa,

več energije,

ohranjanje teže ali hujšanje,

boljša koncentracija in sposobnost sprejemanja odločitev.

Pol ure dnevno ali trikrat po deset minut

Foto: Thinkstock

Kadar težko opravimo intenziven 30-minutni sprehod naenkrat, se lahko trikrat na dan odpravimo na 10-minutni sprehod in postopoma podaljšujemo čas gibanja, še posebej če bi radi s to aktivnostjo tudi shujšali. Telesna dejavnost, ki postane del našega zdravega življenjskega sloga, je tudi eden najučinkovitejših načinov za pomoč pri izgubi in ohranjanju telesne teže.

Po nekaj tednih redne hoje lahko začenjamo opažati, da so hlače okrog pasu vedno bolj ohlapne, in to kljub temu, da številka na tehtnici kaže vedno enako številko. To je zato, ker redna hoja izboljša presnovo maščobe.

Aktivna hoja

Foto: Shutterstock

Pravilen način hoje je zelo pomemben, saj lahko z aktivno hojo v gibanje vključimo celotno telo in porabimo še več kalorij, okrepimo kar največ mišic in se resnično dobro razmigamo.

Glava naj bo dvignjena, pogled usmerimo naprej, brado poravnamo vzporedno s tlemi, vratno hrbtenico zravnamo. Ramena lahkotno premikamo, hrbet naj bo vzravnan, vendar sproščen, trebušne mišice pa rahlo zategnemo. Roke aktivno premikamo, da komolce rahlo pokrčimo. Na podlago stopamo s petami in nežno prenesemo težo naprej do prstov. Izberimo čevlje z ustrezno oporo stopalnega loka, trdno peto in debelimi prožnimi podplati, ki bodo ublažili korak.

Spremljanje napredka tudi s pametnimi napravami

Foto: Shutterstock

Nekateri se za spremljanje napredka in kot pomoč pri aktivnosti odločijo za uporabo pametne ure, ki ima na voljo številne merilnike in senzorje. Dobro se obnesejo tudi aplikacije za vadbe na mobitelu, lahko pa si omislimo pedometer, ki nam skozi dan šteje korake. Priporočeno število korakov na dan za doseganje koristi za zdravje je deset tisoč ali več.

Ti pripomočki so nam lahko v veliko pomoč pri spremljanju časa vadbe, prehojene razdalje, srčnega utripa in porabljenih kalorij. Takšno nadzorovanje svoje aktivnosti nas lahko še dodatno motivira, da bomo gibanje sprejeli kot svoj življenjski slog.

Poleg pametne ure, ki je namenjena spodbujanju aktivnega življenja, pa nam slušalke zelo dobro pomagajo prebroditi morebitne težke trenutke ali dolgčas na poti. Čas, ki ga prebijemo na sprehodu, lahko porabimo za poslušanje raznih podkastov ali radijskih oddaj ter se tako tudi kaj novega naučimo.

VIDEOPRIMERJAVA:

V videu si oglejte primerjavo bluetooth slušalk Marshall Minor III in slušalk Apple AirPods 3. generacije. Primerjali smo nekaj najpomembnejših lastnosti obeh slušalk, ki jih po ugodni ceni lahko dobite v Telekomovem Programu zvestobe.

Foto: Telekom Slovenije Bluetooth slušalke Marshall Minor III prinašajo edinstven zvok Marshalla in zagotavljajo 25 ur brezžičnega predvajanja glasbe brez zavozlanih žic, brez kompromisov glede zvoka. Te slušalke samodejno opravijo, kar potrebujete za sproščeno uživanje v glasbi. Vse, kar morate narediti, je, da povežete slušalke z napravo in uživate v glasbi.

Foto: Telekom Slovenije

Slušalke Apple AirPods 3. generacije so ob priklopi že pripravljene za uporabo z vsemi vašimi napravami Apple. Vaš glas bo v njih zvenel jasno. Priročnost in tehnologija sta povezani kot še nikoli. Tretja generacija še podaljšuje čas uporabe, polnilna torbica pa podpira tako brezžično polnjenje kot tudi polnjenje Apple MagSafe.

VIDEOPRIMERJAVA:

V videu si oglejte primerjavo pametne ure Samsung Galaxy Watch 5, 40 mm, BT in pametne ure Apple Watch serije SE, GPS, 44 mm, Sport Band. Ena od njiju lahko postane vaša zvesta spremljevalka na vaših športnih dejavnostih. Primerjali smo nekaj najpomembnejših lastnosti posamezne ure, ki ju po ugodni ceni lahko dobite v Telekomovem Programu zvestobe.

Foto: Telekom Slovenije Pametna ura Samsung Galaxy Watch 5, 40 mm, BT je zasnovana za vsakodnevne zmage, poleg spremljanje vadbe vključuje tudi obdobje po vadbi, počitek in okrevanje.

Z izboljšanim zaznavanjem padcev ura skrbi tudi za vašo varnost, saj zagotavlja obveščanje stika v sili, če se spotaknete ali padete. Galaxy Watch 5 ima 13 odstotkov večjo baterijo in omogoča osem ur sledenja spanja s samo osmimi minutami polnjenja, kar je 30 odstotkov hitreje od prejšnje različice.

Ura z operacijskim sistemom One UI Watch 4.5 ponuja popolnejšo izkušnjo tipkanja, lažji način opravljanja klicev in številne nove funkcije za dostopnost, zaradi katerih je ura Galaxy Watch bolj intuitivna.

Foto: Telekom Slovenije Pametna ura Apple Watch serije SE, GPS, 44 mm, Sport Band se kljub nižji ceni z lahkoto postavlja ob bok večji sestri.

Ura ima na izbiro veliko različnih športnih vadb, merilnik srčnega utripa, kompas in merilnik nadmorske višine pa poskrbita, da se ne boste izgubili.

Operacijski sistem je narejen posebej za Apple Watch, v letošnji različici WatchOS 7 poleg vseh drugih novosti ponuja veliko novih ozadij (Watch face), med katerimi boste zagotovo našli primernega zase ne glede na to, ali ste zagrizeni športnik, ljubitelj informacij na zaslonu ali pa želite le videti, koliko je ura.