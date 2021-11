To so najbolj notorični hekerji vseh časov

Digitalni kriminal naj bi letos povzročil, po nekaterih analizah, za okoli pet tisoč milijard evrov škode. Med tarčami hekerjev so tudi bolnice, javni transportni sistemi in energetska podjetja.

Skupaj s porastom spleta in digitalnih storitev narašča tudi digitalni kriminal. Vendar med tarčami niso samo posamezniki, ampak tudi podjetja. Tako smo v zadnjih letih spremljali napade na bolnice, javne transportne sisteme, energetska podjetja in seveda na zasebna podjetja, ki poslujejo predvsem prek spleta. Spletni napadi pa niso samo domena posameznikov ali manjših skupin kriminalcev, temveč vse pogosteje tudi države. Med najbolj aktivnimi na tem področju so Američani, Rusi, Kitajci in pa Severnokorejci. Zato so pri podjetju za digitalno varnost Kaspersky pripravili seznam najbolj notoričnih hekerjev vseh časov.

Kevin Mitnick Foto: Guliverimage

Kevin Mitnick je eden od najbolj znanih hekerjev vseh časov, zaradi njegovih podvigov so leta 1983 posneli tudi film War Games. Mitnick se je začel ukvarjati z vdiranjem v digitalne sisteme že kot najstnik, najbolj znan pa je po vdoru v ameriški obrambni sistem NORAD (kar je prikazano v že omenjenem filmu War Games). Kasneje je vdiral tudi v zasebna podjetja, zaradi česar je bil tudi obsojen in preživel kar nekaj let v zaporu. Mitnick je sicer znan po tem, da je vdiral v sisteme zaradi dokazovanja svojih sposobnosti, in ne zato, ker je želel pridobiti protipravno premoženjsko korist. Danes je Mitnick uradno specialist za preizkušanje varnosti digitalnih sistemov. Vendar, kot je leta 2014 poročal Wired, se še vedno ukvarja tudi z nelegalnimi vdori. Na temnem delu spleta naj bi vodil avkcijsko hišo, prek katere najboljšemu ponudniku proda odkrite ranljivosti v digitalnih sistemih različnih podjetij in organizacij.

Anonymous Foto: Guliverimage

Začetki hekerske skupine Anonymous naj bi segali v leto 2003. Še danes je v javnosti znano malo informacij o delovanju skupine, ki vsaj glede na preteklo delovanje, nima vzpostavljene jasne hierarhije. Skupina se v javnosti zavzema za t. i. socialno pravičnost, ki jo želi vzpostaviti tudi s hekerskimi napadi. V javnosti je ta skupina postala prvič znana leta 2008, ko je napadla spletne strani cerkve scientologije. Podporniki in člani skupine se v javnosti večino pojavljajo zakrinkani s t. i. masko Guya Fawkesa.

Adrian Lamo Foto: Guliverimage

Leta 2001 je takrat 20-letnemu Adrianu Lamu uspelo vdreti v Yahoo in spremeniti objavljeni članek, katerega avtor je bila uradno agencija Reuters. Le leto kasneje je vdrl v sistem New York Timesa, saj mu je uspelo pridobiti akreditacijo raziskovalca omenjenega medija. Lamo, ki je postal ekspert za digitalne varnostne rešitve, v času protizakonitega vdiranja ni nikoli ukradel denarja ali izsiljeval podjetja ali organizacije. V večini primerov je po vdoru celo sam poklical žrtve in jim pomagal pri odpravi varnostne luknje, ki jo je sam izkoristil za nedovoljen dostop do sistema.

Albert Gonzalez

Albert Gonzalez, znan tudi kot "soupnazi", je bil eden od najbolj aktivnih hekerjev v ZDA. Z vdiranjem v računalniške sisteme je začel že v srednji šoli in kmalu je postal poklicni heker. Pri 22 letih je bil aretiran zaradi kraje bančnih podatkov več milijonov ljudi. Da bi se izognil zaporu, je začel sodelovati z organi pregona in z njegovo pomočjo so v ZDA zaprli večje število hekerjev. Vendar sodelovanje z državo Gonzaleza ni ustavilo pri novih vdorih in krajah. V naslednjih letih je ukradel osebne in bančne podatke več deset milijonov ljudi, kradel pa je tudi denar korporacijam. Samo trgovcu TJX naj bi skupaj z drugimi hekerji ukradel okoli 256 milijonov dolarjev. Leta 2008 so ga aretirali in dve leti kasneje obsodili na 20-letno zaporno kazen. Danes je star 40 let in še vedno v zaporu.

Matthew Bevan in Richard Pryce

Britanca Matthew Bevan in Richard Pryce sta postala znana zaradi vdora v večje število sistemov vojsk, članic zveze NATO, leta 1996. V javnosti so države oba obsodile, da sta skoraj začela tretjo svetovno vojno, ko sta tajne podatke korejskega instituta za jedrske tehnologije naložila v ameriške obrambne sisteme. Oba sta sicer trdila, da sta iskala dokaze o neznanih letečih predmetih in komunikaciji z vesoljci.

Michael Calce

Komaj 15-letni Michael Calce je leta 2000 odkril, kako lahko prevzame nadzor nad digitalni sistemi velikih organizacij. Znanje je hitro uporabil pri napadih takrat največjih spletnih strani, kot so Yahoo, CNN, Amazon in še mnoge druge. Zaradi njegovih vdorov je pravzaprav začela nastajati industrija digitalne varnosti, saj je do takrat bilo nepojmljivo, da so spletne strani digitalnih podjetij, vrednih več milijard, lahko tako ranljive. Na vdore Calca je odreagiral tudi uradni Washington in začela je nastajati prva resnejša zakonodaja v ZDA na področju digitalne varnosti.

Jonathan James Foto: Guliverimage

Jonathan James

Jonathan James je pri komaj 15 letih vdrl v sistem ameriškega ministrstva za obrambo. Leta 2000 so ga aretirali, a bil je še mladoletnik, zato so ga obsodili na hišni pripor. Ker pa je še vedno uporabljal računalnik, je sodišče spremenilo sodbo, in James je moral v zapor za šest mesecev. Še danes velja za najmlajšo osebo, ki je odšla v zapor zaradi digitalnega kriminala. Ko se je vrnil na prostost, je nadaljeval z vdiranjem v digitalne sisteme, na udaru so bila predvsem podjetja. Zato je spet prišel "na radar" organom pregona. Leta 2008 je James storil samomor. Kot je zapisal v poslovilnem pismu, je izgubil nadzor nad svojim življenjem, in ker ni imel več vere v ameriški pravosodni sistem, se je odločil za skrajno dejanje.