Novost v dveh slovenskih mestih

V Evropi in svetu je zunanje digitalno oglaševanje močno v porastu. Naložbe vanj naj bi po napovedih nekaterih marketinških strokovnjakov kmalu presegle naložbe v tradicionalno zunanje oglaševanje in tem smernicam sledimo tudi v Sloveniji. Tovrstna oblika oglaševanja tudi pri nas postaja nepogrešljiv as v rokavih snovalcev najučinkovitejših in najprivlačnejših oglaševalskih ter marketinških kampanj, saj ponuja brezmejne priložnosti za kreativno promocijo blagovnih znamk ter inovativno predstavitev najrazličnejših storitev in produktov.

Zato si pri TSmedii prizadevamo za to, da bi ustvarili vseslovensko omrežje zunanjih digitalnih zaslonov, ki bi oglaševalcem ponujalo nacionalno pokritost in prisotnost na vseh območjih Slovenije.

Dobili smo nova velikana v Novi Gorici in Mariboru

TSmedijina družina zunanjih digitalnih velikanov se je pravkar povečala za dva nova člana, zdaj jih je skupaj že 23. Novinca sta svoji mesti dobila v Novi Gorici ob Erjavčevi cesti in v Mariboru na Titovi cesti.

Prvi novogoriški velikan bo z dobrimi 11 kvadratnimi metri in resolucijo 384 x 288 slikovnih pik od zdaj sijal s strehe objekta, ki je med domačini poznan kot Marička, stoji pa v središču Nove Gorice med osrednjo avtobusno postajo in poslovno zgradbo Eda Centra. Na očeh velikemu številu obiskovalcev te frekventne lokacije bo dnevno dosegel v povprečju skoraj 19 tisoč respondentov.

Najnovejši izmed mariborskih zaslonov v velikosti skoraj 14 kvadratnih metrov pa je zdaj nameščen na Titovi cesti v smeri, ki vodi iz središča mesta. Na eni od najbolj prometnih cest v Mariboru bo tako novi velikan z resolucijo 480 x 288 slikovnih pik dnevno dosegel v povprečju 32 tisoč respondentov.

Na zemljevidu lokacij, ki jih je do zdaj že osvojilo naših 23 digitalnih velikanov, po postavitvi najnovejšega v Novi Gorici zdaj najdemo že sedem slovenskih mest. Poleg Nove Gorice so to še Ljubljana, Maribor, Celje, Koper, Murska Sobota in Brezovica. V bližnji prihodnosti se jim bodo pridružila še nova in tako bo ena od najvidnejših mrež zunanjih digitalnih zaslonov v regiji še bolj izpopolnjena.

Poleg novih tudi prenovljeni že obstoječi velikani

Svoje mreže velikanov pa nismo le razširili, temveč smo prenovili tudi že obstoječe zaslone. Po tem, ko smo pred kratkim povsem posodobili trojček velikanov v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC, so zdaj v novi, še kakovostnejši podobi zasijali tudi velikani v središču Ljubljane, na Emoniki, Tržaški cesti, Celovški, Šubičevi in pri Šestici. Vsi ti zasloni imajo zdaj znatno boljšo ločljivost in svetilnost, zato bodo oglasi na digitalnih velikanih TSmedia vzbudili še več pozornosti mimoidočih.