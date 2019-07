To je najhitrejša pot do obročnega nakupa

Sodobno nakupovalne izkušnje - tako prek spleta kot na še zdaleč neizumrlih fizičnih prodajnih mestih, so v zadnjih letih beležile skokovit porast. Iz udobja domačega naslanjača lahko prek spleta naročimo malodane karkoli si zaželimo, zgolj počakamo na poštarja ali pa sami prevzamemo blago, ko smo naslednjič v bližini najljubše trgovine. Hitro, udobno in vedno bolj personalizirano ter fleksibilno. Še vedno pa ostaja zadnja velika ovira – denar. Če je nekaj predrago, si tega kljub kakovostnemu izdelku ter privlačnim in domiselnim oglasom ne boste mogli kupiti. Tudi vi pri nakupovanju pogrešate več prilagodljivosti? Potem morate preizkusiti Leanpay , platformo za instantne nakupe na obroke v poslovalnicah in na spletu.

Leanpay je inovativen način obročnega nakupovanja, ki ne zahteva obiska banke in ne potrebuje odvečne papirologije. Odobren v trenutku, v poslovalnici ali na spletu.

Začnimo z osnovo in kontekstualizacijo. Financiranje na prodajnih mestih (Global Point-of-Sale Financing), ena izmed alternativnih metod plačevanja, danes nedvomno beleži skokovito rast.

Leanpay je del tako imenovane revolucije plačilnega prometa Fintech, ki je v zadnjih nekaj letih doživela nekaj velikih sprememb. Fintech v osnovi razvija kombinacijo finančnih storitev, spletnih transakcij in naprednih analitičnih zmožnosti. Omenjeno nišno financiranje pa med uporabniki različnih starostnih skupin tako ali drugače postaja tudi vse bolj priljubljeno.

Najbolj vroče področje

Dejstvo je, da postaja tržno nišno financiranje na prodajnih mestih oziroma financiranje na POS-terminalih najbolj vroče področje v Fintechu z več kot 500 milijoni dolarjev naložb v zadnjih šestih mesecih. Po pričakovanjih je večino omenjenih naložb v ZDA, kjer je nov tržni segment ocenjen na 391 milijard dolarjev (filene.org), Evropa pa je v precejšnjem zaostanku.

"Podatki industrije predvidevajo, da bo leta 2019 55 odstotkov vseh spletnih transakcij po svetu izvedenih z uporabo alternativnih plačilnih metod. Rast je posledica tega, da kupci spreminjajo svoje plačilne navade, ki jim tehnološke rešitve, kot je ne nazadnje LeanPay, znajo prisluhniti," je prepričan Miša Živić, ustanovitelj LeanPaya, platforme za instantne nakupe na obroke tako v poslovalnicah kot na spletu.

Spletno nakupovanje je zakon. Še boljšo izkušnjo pa občutimo takrat, ko je po spletu možno tudi plačilo na obroke. Nakupovanje mora biti hitro in enostavno, saj nove izdelke potrebujemo takoj in v tem trenutku.

Hitreje in bolj preprosto

Mnogi radi rečejo, da moraš za nakup na obroke včasih pustiti ledvico. Leanpay ne zahteva ne ledvic, tudi plačilnih list in drugih dokumentov ne. Tako je postopek občutno hitrejši in bolj preprost pa tudi bolj oseben za stranko.

Je pač tako, da si pri nakupih večjih vrednosti določeno stvar ali močno želimo ali pa jo preprosto nujno potrebujemo. A včasih se lahko postopki preprosto zavlečejo. Samo pomislite - čaka se na odobritev, zbirajo se dokumenti, tudi iskanje porokov je lahko, jasno, zelo zamudno.

Pri nakupovanju z Leanpayem pa so vsi postopki zaključeni v štirih minutah. Postopek je skoraj enak, ne glede na to, ali kupujete v fizični trgovini ali po spletu, Leanpayeva mreža trgovcev pa je vsak dan večja, bolj razvejena in raznolika.

Brez papirologije

Leanpay je inovativen način obročnega nakupovanja, ki ne zahteva obiska banke in ne potrebuje odvečne papirologije. LeanPay, alternativna metoda plačevanja, se je na trgu pojavila predvsem kot odgovor na drugačne potrebe kupcev, ki pri nakupih iščejo hitrejše, varnejše, priročnejše in bolj mobilne plačilne metode.

Zakaj bi torej plačali danes, če lahko jutri, pojutrišnjem in še dan zatem? Obročno odplačevanje z rešitvijo Leanpay nedvomno prinaša vrsto prednosti, saj omogoča varno, udobno in hitro plačevanje, nad plačili imate ves čas dober pregled, obroke pa lahko prilagodite svojim potrebam ali zmožnostim.

Leanpay je kot način plačevanja zaenkrat na voljo pri naslednjih trgovcih:

TOKO d.o.o. TOKO NUVISION d.o.o. NUVISION SVET POHIŠTVA- Trianova d.o.o. SVET POHIŠTVA Baby Center d.o.o. BABY CENTER DINES d.o.o. KLIMA CENTER AVTOMEHANIKA BOKALJ SIMON BOKALJ S.P. SANLES d.o.o. SANLES VSE ZA DOM d.o.o. VSE ZA DOM Studio Moderna d.o.o. STUDIO MODERNA ROBOTIX d.o.o. ROBBO ELEKTRIČNA KOLESA 4KIDZ - Mogenas d.o.o. 4KIDZ MOBTEL - IRSCOM Romeo Šalamon s.p. MOBTEL APARATI D.O.O. GA+KUHINJE DOM TRADE d.o.o., Žabnica DOM TRADE BIBO inženiring d.o.o. BIBO KLIME IN TOPLOTNE ČRPALKE SOFTTRADE d.o.o. SOFTTRADE SELES MOTO D.O.O. SELES MOTO PLANET GV d.o.o. PLANET GV KMC d.o.o. KMC YAMAHA Pričaraj.si PRIČARAJ.SI IDEO PLUS d.o.o. IDEO FURNITURA d.o.o. SALONPOHIŠTVA.SI Z Dental d.o.o. Z-DENTAL Doktor 1A d.o.o. DOKTOR 1A INGLES d.o.o. DRVA.INFO PRODISKONT d.o.o. PRODISKONT RAPPORT d.o.o. VARČNO-OGREVAJ.SI TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK d.o.o. TA SONČEK CATENA d.o.o. CATENA SPORTER d.o.o. TIME-BREAK.EU ZOBOZDRAVSTVO LUX DENTAL D.O.O. LUX-DENTAL AGP PRO d.o.o. AGP PRO VIDI d.o.o. POROČNI KOTIČEK TDHC d.o.o. ( SERPENT D.O.O.) AFP -EUROPE.SI NADO center zdravja d.o.o. NADO CENTER ZDRAVJA YES Pohištvo YES POHIŠTVO il Ambienti d.o.o. IL AMBIENTI COMSHOP COMSHOP DAN KUCHEN CELJE - Jurij Križnik s.p. DAN KUCHEN CELJE RTC Krvavec d.d. RTC KRVAVEC Big Bang, d.o.o. BIG BANG Aliansa d.o.o. ALIANSA.SI BRALKO d.o.o. BRALKO ROBOTSKI SESALNIKI iStore-x d.o.o. I-STORE iSTYLE d.o.o. ISTYLE EPL d.o.o. EPL ELTUS PLUS d.o.o. NAKUPOVANJE.NET Mehanizacija Miler d.o.o. MEHANIZACIJA MILER eMundia d.o.o. EMUNDIA.SI

Pri spletnih nakupih pogrešate več prilagodljivosti? Pa saj imate LeanPay! V spletni košarici nakup enostavno razdelite na do 24 obrokov in odplačevanje preložite na ugodnejši čas. Brez odvečne papirologije. Tako preprosto. Predstavljaj si namreč nakup v štirih minutah, kjer je mogoče fleksibilno obročno odplačevanje. Brez banke. Brez birokracije. In popolnoma varno. Kar potrebujete, je telefon in LeanPay. Z inovativno in moderno aplikacijo LeanPay postane obročno odplačevanje enostavno, kot bi kuhali kavo.

Plačate, kar vidite. Brez presenečenj. Primer cene televizorja: 1.499,90 EUR

1.499,90 EUR Obrok: 124,99 EUR/m za 12 mesecev

124,99 EUR/m za 12 mesecev Obrestna mera 0,00 %

0,00 % Stroški odobritve 0,00 EUR

0,00 EUR Stroški ocene tveganja 0,00 EUR

0,00 EUR Pogodbene obresti 0,00 EUR

0,00 EUR EOM 0,00 EUR

0,00 EUR Skupaj 1.499,90 EUR

Za varnost je poskrbljeno

Kaj pa varnost? Leanpay je od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejel dovoljenje za potrošniško kreditiranje v RS.

Za popolno zadovoljstvo svojih strank so pri Leanpayu razvili poseben sistem za preverjanje kreditne sposobnosti svojih strank, za njegovo uporabo pa so morali najprej pridobiti dovoljenje države oziroma zadostiti vsem zakonskim zahtevam za dovoljenje za potrošniško kreditiranje.

Potrošnike tako ščiti slovenska zakonodaja, podjetje Leanpay pa lahko po identifikaciji potrošnika s pomočjo podatkov iz različnih baz in registrov (npr. SISBON) hitro preveri, ali je kreditno sposoben ali ne.

Pod črto Prednosti: sklenitev obročnega plačevanja prek spleta ali v poslovalnici ;

ali ; odgovor o odobritvi oziroma zavrnitvi v le 4 minutah ;

; brez dodatne dokumentacije;

brez obiska banke;

brez skritih stroškov;

plačilni načrt po vaših finančnih zmožnostih;

do 24 obrokov. Kaj potrebujem? mobilni telefon;

davčno številko;

osebno izkaznico;

številko osebnega bančnega računa;

debetno ali kreditno kartico Mastercard ali Visa, ki omogoča plačevanje na spletu (v postopku bo potrebna avtorizacija kartice v znesku 1 EUR, ki bo takoj vrnjen na kartico). Kako deluje? 1. Izberite obročno odplačevanje Leanpay Ob zaključku nakupa v spletni trgovini ali v poslovalnici izberete način plačila na obroke Leanpay. 2. Počakate na odobritev Postopek ne traja dlje od štirih minut. Sistem Leanpay o odobritvi kredita odloča na podlagi zbranih podatkov in podatkov, ki jih pridobi v centralnem kreditnem registru SISBON. Odobritev kredita je odvisna od trenutne zadolženosti kreditojemalca ter njegove izkazane plačilne discipline. 3. Zaključite nakup Izberete število obrokov, ki vam najbolj ustreza. Kreditno pogodbo podpisujete v digitalni obliki in jo prejmete na vpisan elektronski naslov. Kreditno pogodbo, splošne pogoje ter politiko zasebnosti si lahko ogledate tudi v osebnem portalu Moj Leanpay. Povezavo za dostop do portala boste po opravljenem nakupu prejeli v SMS-sporočilu in v elektronski pošti. Pred prevzemom predmeta nakupa boste morali skupaj s prodajalcem ali dostavljalcem izpolniti verifikacijski list. 4. Poravnate obveznosti Vsak mesec boste o obroku pravočasno obveščeni.

STIK:

info@leanpay.si

+386 64 260 845