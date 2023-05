To je najbolj "vroča" naložba v letu 2023

Oglasno sporočilo

Zbirateljske karte so več kot le modna muha. V pravih rokah so lahko dobičkonosna naložba. Foto: Red Orbit d.o.o.

V Pokemon noriji, ki sta jo v devetdesetih začela Ash in Pikachu, smo lahko uživali tudi slovenski oboževalci. Na konzolah smo lahko igrali Pokemon igre, na televizijah spremljali njune dogodivščine, za šolskimi klopi pa smo Pokemon bitke uprizarjali s Pokemon kartami.

Ker so karte v šolah učencem jemale koncentracijo, so Pokemon karte za nekaj časa celo prepovedali. Prepovedan sadež pa je za hrbtom institucij še naprej krožil in gradil legendarni status. Nekaj let pozneje so svoje trenutke pod žarometi dobile še zbirateljske karte Yu-Gi-Oh! in Magic: The Gathering. Zbirateljske karte so postale poleg namiznih iger in videoiger najbolj prepoznaven medij za zabavo.

Le redki pa so v zbirateljskih kartah videli več kot le kratkočasje. Peščica srečnežev, ki je od takrat skrbno ravnala s svojimi kartami in jih tudi pridno zbirala, ima danes v svojih skrinjah lahko bogato naložbo.

Zbirateljska karta najbolj znane rumene miši je pred dvema letoma romala v roke YouTube ustvarjalca Logana Paula za neverjetnih 5,2 milijona dolarjev .

je pred dvema letoma romala v roke YouTube ustvarjalca Logana Paula za neverjetnih . Marca letos se je zbirateljska karta Black Lotus iz igre Magic: The Gathering prodala za neverjetnih 510 tisoč dolarjev.

V svetu misticizma in čarovnije Yu-Gi-Oh! bogovi niso vrhovna avtoriteta. Obstaja entiteta, ki stoji nad njimi:

En in edini primerek zbirateljske karte Mogočni vojščak Tyler The Great Warrior, ustvarjene za mladega oboževalca Tylerja Gressla, ki se je takrat bojeval z rakom na jetrih, je na aprilski dražbi dosegel neverjetnih 311 tisoč dolarjev.

Vrtoglavi zneski, ki jih dosežejo nekatere zbirateljske karte, krasijo naslovnice spletnih portalov le nekajkrat na leto. Pogosteje se zbirateljske karte prodajajo za nižje cene – od nekaj evrov do nekaj tisoč evrov.

Zbirateljske karte One Piece so na primer šele pred kratkim doživele večji razcvet. Eden izmed štirih piratskih vladarjev oceanov Shanks pa je trenutno med bolj iskanimi kartami. Mornarica za njegovo glavo ponuja štiri milijarde kovancev, njegova vrednost v resničnem svetu pa je ocenjena na tisoč dolarjev.

Zbirateljske karte so z leti postale legitimna izbira za naložbe. Lahko jih postavimo ob bok tradicionalnim naložbam, kot so obveznice, nepremičnine in delnice.

Visoko vrednost dosegajo tiste zbirateljske karte, ki so dobro ohranjene. Foto: Red Orbit d.o.o.

Za koga so zbirateljske karte smiselna naložba?

Kot vsako področje imajo tudi zbirateljske karte svoje kaprice in tveganja. Čisto vsak lahko začne vlagati oziroma zbirati zbirateljske karte, vendar je treba opraviti raziskavo trga in povpraševanje po najbolj iskanih kartah. Največji vlagatelji so običajno:

Strastni zbiratelji – Pokemon, Yu-Gi-Oh! in Magic: The Gathering imajo na tej strani oceana največje skupnosti, polne strastnih zbirateljev. Za njih je prava vrednost zbiranje bogatih zbirk kart in klepetanje o njih s somišljeniki. Največja naložba vsakega vlagatelja se mora začeti pri trudu in skrbi za lastne zbirateljske karte.

– Pokemon, Yu-Gi-Oh! in Magic: The Gathering imajo na tej strani oceana največje skupnosti, polne strastnih zbirateljev. Za njih je prava vrednost zbiranje bogatih zbirk kart in klepetanje o njih s somišljeniki. Največja naložba vsakega vlagatelja se mora začeti pri trudu in skrbi za lastne zbirateljske karte. Vlagatelji, ki na zbirateljske karte gledajo kot na maraton – vrednost nekaterih kart se lahko poveča šele čez nekaj let ali celo več desetletij.

– vrednost nekaterih kart se lahko poveča šele čez nekaj let ali celo več desetletij. Vlagatelji v alternativne naložbe – vlagatelji, ki so naveličani volatilnih delnic in nepremičnin, vedno iščejo nove načine, kako razširiti svoj portfelj.

Na začetku se boste vprašali, kje začeti. Trendi zbirateljskih kart se lahko spreminjajo glede na aktualne dogodke, trenutno priljubljenost iger ali televizijskih serij in vpliv popularne kulture. Zbirateljske karte, povezane z določenimi filmi, televizijskimi serijami ali videoigrami, lahko tako doživijo večje zanimanje in povpraševanje takoj po njihovem izidu.

Zelo dober pokazatelj, ali ima določena franšiza potencial za naložbe, je njena skupnost. V bogatih skupnostih, kot so Pokemon, Yu-Gi-Oh!, Magic: The Gathering, One Piece in podobne, je večja verjetnost, da boste naleteli na unikatne zbirateljske karte večjih vrednosti.

Ni vse zlato, kar se sveti. Kako oceniti vrednost zbirateljskih kart?

Ko boste odprli svoj prvi zavojček kart in se vam bo morda karta na prvi pogled zdela unikatna, boste takoj želeli ugotoviti, ali gre za dobro najdbo ali le za lažni alarm. Kako lahko ocenite vrednost kart?

Preverite redkost kart . Redkejše karte so praviloma dragocenejše. Preučite, koliko kart je bilo natisnjenih in koliko jih je na voljo na trgu. Karte iz omejenih izdaj, s posebnih promocij ali morda s podpisom ustvarjalca so vredne več.

. Redkejše karte so praviloma dragocenejše. Preučite, koliko kart je bilo natisnjenih in koliko jih je na voljo na trgu. Karte iz omejenih izdaj, s posebnih promocij ali morda s podpisom ustvarjalca so vredne več. Karte v brezhibnem ali odličnem stanju so pogosto na radarju strastnih zbirateljev, ki so pripravljeni plačati več kot le tržno ceno. Če ste prepričani, da imate v rokah dragoceno karto, jo pošljite v ocenitev na agencijo PSA (Professional Sports Authenticator) . Z žigom o avtentičnosti karte in njenem brezhibnem stanju boste brez težav prepričali zbiratelje.

ali odličnem stanju so pogosto na radarju strastnih zbirateljev, ki so pripravljeni plačati več kot le tržno ceno.

