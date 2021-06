Telemach kot prvi predstavlja gigabitno omrežje s pravo uporabniško izkušnjo 5G

Oglasno sporočilo

Po uspešni aprilski dražbi in zdaj dokončno pridobljeni odločbi o dodelitvi frekvenc za mobilno telefonijo so iz Telemacha sporočili, da s 15. 6. 2021 vzpostavljajo mobilno omrežje prihodnosti 5G na frekvencah 3500 MHz, v kombinaciji še z drugimi frekvenčnimi pasovi in s hitrostmi tudi nad 1 Gbps. V svoje mobilno omrežje bodo v prihodnjih letih vložili več kot 100 milijonov evrov, s čimer bodo zagotovili nadaljnji razvoj mobilnih storitev in pripomogli k preobrazbi Slovenije v gigabitno digitalno družbo.

Na nedavni dražbi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je najhitreje rastoči mobilni operater Telemach za podeljene frekvence odštel 51,6 milijona evrov, svoj spekter frekvenc pa s tem povečal za kar 3,5-krat. "Z dražbo smo zelo zadovoljni, saj smo pridobili vse želene frekvence. Gre za investicijo v zagotavljanje kakovosti in zmogljivosti našega mobilnega omrežja, s pridobljenimi frekvencami pa ustvarjamo prostor za dodatno izboljšanje mobilnih storitev," je poudaril Adrian Ježina, predsednik poslovodstva Telemacha.

V Telemachu so tehnologijo 5G testirali že pred dobrim letom dni in na zanimivem dogodku predstavili delovanje 5G v praksi, za komercialno rabo pa so morali pridobiti frekvence. Takoj po dodelitvi slednjih bodo omrežje vzpostavili, pri čemer so se najprej osredotočili na najbolj frekventni območji Ljubljane, mestno središče in območje BTC, kjer bodo uporabnikom od 15. 6. 2021 ponujali pravo uporabniško izkušnjo 5G. Uporabnikom z ustreznimi mobilnimi aparati je storitev promocijsko na voljo v vseh mobilnih paketih družine VEČ, za uporabo pa je treba poslati ključno besedo 5G na številko 7070. Skladno s strategijo se bodo v podjetju usmerili tudi na druga večja slovenska mesta, do konca leta 2025 pa bodo izpolnili vse zahteve javnega razpisa.

"Zdaj vstopamo v novo poglavje. Dolgo časa smo pripravljali omrežje na mobilno tehnologijo 5G in sedaj smo tu. Prehod na tehnologijo 5G nam bo omogočil nadaljnjo rast in s tem krepitev moči na slovenskem trgu," je povedal Ježina. Poudaril je, da bodo v prihodnjih letih v tehnologiji 4G in 5G vložili več kot 100 milijonov evrov.

Telemach je sicer že vrsto let najhitreje rastoči mobilni operater v Sloveniji in je na začetku leta na tem področju dosegel nov mejnik – 600.000 uporabnikov. Najnaprednejše in zanesljive storitve pa so mu še drugo leto zapored prinesle certifikat Best in Test mednarodno priznanega podjetja Umlaut za najboljšo uporabniško izkušnjo tako na fiksnem kot mobilnem področju.

V podjetju se lahko pohvalijo tudi z lastnim fiksnim omrežjem nove generacije, omrežjem GIGA, ki pokriva več kot 350.000 gospodinjstev in že danes skoraj v celoti zagotavlja dostop do interneta s hitrostmi do 1 Gbps.

Skupina United Group, katere del je Telemach, se strateško zavzema za digitalizacijo jugovzhodne Evrope, zato pospešeno vlaga tudi v optično omrežje nove generacije, ki bo uporabnikom zagotovilo napredne tehnologije in storitve s hitrostmi do osupljivih 10 Gbps.

Cilje digitalizacije družba Telemach v Sloveniji uresničuje z nenehnim vlaganjem v svoje omrežje, s tem pa jasno dokazuje svojo odločnost biti še boljši in prva izbira v svetu digitalnih in mobilnih komunikacij.

Naročnik oglasne vsebine je Telemach.