Telekom Slovenije spet pomaga pri lažjem preživljanju "karantene"

Osnovnošolci v tem tednu niso v šolah, temveč doma na podaljšanih počitnicah. Doma so tudi srednješolci in študentje, čeprav njihov pouk poteka na daljavo. Kdor lahko dela od doma, si tako manjša verjetnost okužbe. Med 21. uro in 6. uro ne sme biti nihče brez utemeljenega razloga zunaj svojega bivališča, čez dan pa smo brez utemeljenega nujnega razloga omejeni na svoje občine.

In kot epidemiološke razmere kažejo, se ta teden preventivni ukrepi ne bodo zaključili in bomo očitno še naprej veliko več svojega časa preživljali doma.

Najmanj do konca meseca

Telekom Slovenije je tudi v drugem valu razglašene epidemije brezplačno nadgradil vse TV-programske sheme z otroškimi, dokumentarnimi, poljudnoznanstvenimi, filmskimi, športnimi in glasbenimi vsebinami.

Glede na trenutno epidemiološko stanje so dodatne TV-vsebine za zdaj dostopne do konca novembra, a če se bodo ukrepi podaljšali, obstaja možnost, da se bo podaljšala tudi omenjena ugodnost Telekoma Slovenije.

Kateri programi bodo dodatno na voljo brezplačno?

Otroški: Minimax, Jim Jam, Nickelodeon, Nick Jr, Nick Toons, Cartoon/TCM, Boomerang in Da Vinci Learning

Filmski: AMC, HGTV, TV 1000 in Epic drama.

Dokumentarni in poljudnoznanstveni: CBS Reality, Outdoor, TravelXP, Discovery Channel, Animal Planet, Discovery TLC, Discovery ID xtra, Travel, Viasat History, Viasat Nature in Viasat Explore.

Informativni: CNN

Športni: Eurosport 1, Eurosport 2 in Extreme TV, do konca novembra se podaljša tudi promocijsko obdobje brezplačnega dostopa do programov Arena Sport 1, Arena Sport 2 in Arena eSport.

Glasbeni: MTV, VH1, CLUB MTV, MTV HITS, MTV 90’s in MTV 80’s.