Telekom s 5G omrežjem pokriva tretjino Slovencev

"5G je pomemben temelj sodobne digitalne družbe, ki jo v Telekomu Slovenije aktivno soustvarjamo. Uvajamo novosti, razvijamo rešitve pametnih mest in skupnosti, skupaj s partnerji smo pomemben del industrije 4.0, osredotočamo se na področja javne varnosti in zdravstva. Pri vsem tem pa skrbimo tudi za visoko stopnjo kibernetske varnosti, ki je eden izmed temeljev zaupanja v povezanem svetu. Uporabniki in podjetja imajo v našem omrežju zagotovljeno najbolj napredno in varno prihodnost," ob novem razvojnem mejniku pravi Cvetko Sršen, predsednik uprave Telekoma Slovenije.

Omrežje vklopili prvi dan

Cvetko Sršen, predsednik uprave Telekoma Slovenije. Foto: STA S pridobitvijo dodatnih frekvenčnih pasov in razvojem omrežja bodo v 5G omrežju Telekoma Slovenije možne hitrosti do dva gigabajta na sekundo, znatno krajši bodo odzivni časi, uporabnikom bodo na voljo nove storitve na vse bolj napredni terminalni opremi. Bistveno večje bodo tudi hitrosti prenosa v smeri od uporabnika proti omrežju, kar je vse bolj pomembno predvsem zaradi razvoja video storitev.

Telekom Slovenije je nadgrajeno omrežje vklopil prvi dan veljavnosti dodeljenih radijskih frekvenc, ki jih je po frekvenčni dražbi podjetju za uporabo dodatnega frekvenčnega spektra izdala Agencija za komunikacijska omrežja in storitve.

"Pandemija je pospešila digitalizacijo prebivalstva in gospodarstva ter dodatno izpostavila pomen, ki ga imajo zanesljive, sodobne, hitre in varne komunikacije za posameznike in podjetja. Naši uporabniki imajo v najbolj zmogljivem 5G omrežju z izvrstno pokritostjo že nekaj časa na voljo najsodobnejše storitve, ob tem pa širimo tudi optično omrežje; priklop nanj omogočamo že polovici, to je skoraj 400.000, slovenskim gospodinjstvom. To so pomembni mejniki za digitalizacijo Slovenije," poudarja dr. Mitja Štular, član uprave Telekoma Slovenije za tehnologijo.

Že 30 let vodilno omrežje

Omrežje Telekoma Slovenije je že 30 let vodilno omrežje Slovenije. Več kot milijonu uporabnikom zagotavlja preverjeno najboljšo uporabniško izkušnjo, z nenehnim in načrtovanim razvojem pa skrbi za zanesljivo, stabilno in varno povezljivost največjih hitrosti. S tem izpolnjuje pričakovanja tako svojih kot uporabnikov ostalih operaterjev, ki uporabljajo njegovo omrežje.