Tega nimajo niti v ZDA: novost v ljubljanski restavraciji s hitro hrano

"Ljubljanski Burger King je uradno postal prva fizična lokacija Burger Kinga na svetu, ki kot plačilno sredstvo sprejema kriptovalute," je v petek na Facebooku ob zgornjem videoposnetku zapisal Dejan Roljič, direktor podjetja GoCrypto (prej Eligma).

Ljubljanski Burger King je namreč postal najnovejši del mreže trgovcev, ki prek GoCryptove platforme sprejemajo plačila z izbranimi kriptovalutami (bitcoin, bitcoin cash, ether in kriptožeton GoC oziroma GoCrypto). Teh trgovcev je zdaj že več kot 700 v devetih državah, velika večina je sicer še vedno slovenskih.

Plačilo s platformo GoCrypto oziroma v našem primeru še staro aplikacijo Elipay od blizu:

Ameriški Burger King je v preteklosti sicer že eksperimentiral s kriptovalutami in jih celo sprejemal kot plačilo sredstvo, a le pri naročilih prek spleta, nikoli v fizičnih trgovinah.

Vsi tovrstni Burger Kingovi uradni preizkusi uvajanja alternativnega plačilnega sredstva so bili sicer razmeroma kratki.

Burger King je v Rusiji pred dvema letoma sicer izdal tudi lastno kriptovaluto in sicer WhopperCoin, ki pa je danes že večidel pozabljena. Foto: Reuters

Prvi je razlog je najverjetneje, da je bitcoin cash zaradi zelo hitrih transakcij (v primerjavi s "klasičnim" bitcoinom) v zadnjem času priljubljena izbira trgovcev, ki se odločajo za uvedbo kriptovalut kot plačilnega sredstva.

Drugi razlog je skoraj zagotovo obilna finančna injekcija, ki jo je GoCrypto letos poleti prejel od ameriškega podjetja Bitcoin.com. Gre za velike podpornike kriptovalute bitcoin cash, prvi mož Bitcoin.com Roger Ver pa je z naložbo v GoCrypto postal tudi član uprave ljubljanskega podjetja. Ver je na novost v ljubljanskem Burger Kingu opozoril na družabnem omrežju Twitter:

That $4M Investment @BitcoinCom just lead in @eligmacom is really starting to pay off! @BurgerKing is now accepting #BitcoinCash with more locations to follow! https://t.co/QE5lpspQv3