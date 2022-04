Nebo v bližini Papue Nove Gvineje se je 8. januarja 2014 zasvetilo, zgorel in razpadel je vesoljski kamen. Znanstvenika Amir Siraj in Abraham Loeb z ameriške univerze Harvard, ki preučujeta tovrstne dogodke, sta bila presenečena nad velikansko hitrostjo, s katero je predmet prodrl v Zemljino atmosfero.

Meteorit je iz vesolja na naš planet namreč privihral s hitrostjo več kot 200 tisoč kilometrov na uro, kar je neobičajno za večino meteoritov in blizu zgornje hitrostne meje. Znanstvenika sta razvila teorijo, da je mogoče, da gre za medzvezdni predmet, torej meteorit, ki je v naše Osončje priletel iz smeri drugih zvezd, sta zapisala v študiji, objavljeni leta 2019. O svojem odkritju sta poročala tudi ameriški vesoljski agenciji Nasa.

Znanstvenika sta se nato borila za dostop do podatkov, s katerimi razpolaga vlada ZDA, natančneje do meritev senzorjev, ki jih ameriško ministrstvo za obrambo uporablja za spremljanje dogodkov na nebu. Med drugim gre tudi za zgodnji opozorilni sistem pred morebitnimi jedrskimi grožnjami.

Znanstvenika predpostavljata, da je bil meteor, ki je nad Papuo Novo Gvinejo zgorel 8. januarja 2014, počez velik le dober meter in da je najverjetneje razpadel v atmosferi, a da bi lahko delci medzvezdnega materiala vendarle končali v južnem Tihem oceanu. Foto: Wikimedia Commons

Težava za znanstvenika Siraja in Loeba je bila, da so ti podatki strogo zaupni, nujno pa sta jih potrebovala zato, da bi lahko neodvisno preverila pravilnost svojih dognanj. Kar tri leta je trajalo birokratsko prebijanje prek Nase, nacionalnega vesoljskega laboratorija Los Alamos in drugih ameriških vladnih uradov, da so njune prošnje prišle do pravega človeka. To je bil Joel Mozer, eden od glavnih znanstvenikov v novoustanovljenem ameriškem poveljstvu obrabnih sil za vesolje.

Mozer je v dokumentu, ki je nastal 1. marca letos, javno pa ga je poveljstvo vesoljskih sil ZDA objavilo ta teden, potrdil dognanje znanstvenikov s Harvarda, da je na Zemljo z 99,999-odstotno verjetnostjo 8. januarja 2014 res priletel medzvezdni predmet.

V retrospektivi gre za prvo tovrstno odkritje v zgodovini raziskovanja vesolja

Objekt, ki sta ga preučevala Siraj in Loeb, je bil zaznan že takoj od prihodu na Zemljo, a je trajalo nekaj časa, da je nekdo povezal pike in ugotovil, za kakšen dogodek je pravzaprav šlo.

To pomeni, da gre v resnici za prvi potrjeno (z 99,999-odstotno verjetnostjo) odkrit predmet iz medzvezdnega prostora, ki je vstopil v naše Osončje. Za dva sicer že vemo, a je imelo človeštvo prvi stik z njima pozneje, in sicer v letih 2017 in 2019.

Glede medzvezdnega predmeta Oumuamua so nekateri astronomi razvijali teorije, da bi lahko šlo celo za ostanke plovila Nezemljanov oziroma predmet nezemeljske izdelave, a dokazov za kaj takega tako rekoč ni. Foto: Wikimedia Commons

Septembra 2017 je kanadski astronom Robert Weryk s teleskopom opazil predmet, ki se ga je kasneje oprijelo ime Oumuamua. Ta naj bi v naše Osončje pripotoval iz smeri zvezde Vega.

Avgusta 2019 pa je ruski astronom Genadij Borisov odkril komet C/2019 Q4, ki je pozneje dobil ime 2I/Borisov. Šlo je za prvi znani medzvezdni komet, v naše Osončje pa je priletel iz smeri ozvezdja Kasiopeja.

Komet 2I/Borisov Foto: Wikimedia Commons