"Strah in negotovost, tudi zaradi 5G, se pojavita zaradi nerazumevanja"

Slovenija bi morala pospešiti svoja prizadevanja za digitalizacijo, saj se bo tako povečala blaginja celotne družbe, s strahovi in neutemeljenimi pomisleki pa se moramo boriti z boljšim obveščanjem in razumevanjem – tako kot pri vsaki uvedbi novih tehnologij, je prepričan naš sogovornik.

Na spletnem naslovu SI5G.si je zaživel portal z naslovom 5G v Sloveniji, katerega namen je, da na enem mestu zagotovi slovenski javnosti vse pomembne informacije o uvedbi do zdaj najnaprednejše generacije mobilnih komunikacij.

Projekt vodi Združenje za informatiko in telekomunikacije (ZIT) pri Gospodarski zbornici Slovenije. V njem imajo pomembno vlogo strokovnjaki z različnih področij, ki z raziskavami, meritvami, analizami in drugimi strokovno podprtimi vsebinami stroko približujejo najširši javnosti.Teme zajemajo različne zorne kote, kot so tehnološki, gospodarski, družbeni, okoljski, psihološki in zdravstveni ter poleg ključnih vidikov poudarjajo tudi priložnosti nove generacije mobilnih omrežij.

"Slovenija je del razvitega sveta, uspeh slovenske družbe temelji na znanju in uporabi sodobnih tehnologij. Pomembno je, da to vse razumemo, obvladujemo zdravstvena in varnostna tveganja ter izkoristimo priložnost za razvojni zagon." Foto: Ana Kovač

Magister elektrotehnike Nenad Šutanovac je po večletnem vodenju podjetij s področja informacijske in komunikacijske tehnologije vodenje Združenja za informatiko in telekomunikacije (ZIT) pri Gospodarski zbornici Slovenije prevzel pred slabimi tremi leti. Ključne naloge ZIT so skrb za razvoj in ustrezno umeščanje svoje panoge, skrb za promocijo, sooblikovanje poslovnega okolja za spodbujanje digitalizacije gospodarstva, kar uresničuje tudi v sodelovanju s ključnimi državnimi deležniki in partnerji ter tujimi organizacijami.

Zakaj ste ob mnogih že obstoječih virih informacij čutili potrebo, da tudi sami naredite portal SI5G.si?

Namen projekta je ozaveščanje javnosti in predstavljanje vseh relevantnih vidikov ter informacij celovito na enem mestu, s strokovno podprtimi argumenti. Menimo, da so informacije marsikje predstavljene enostransko ali pomanjkljivo, včasih tudi namenoma. Smo del razvitega sveta, uspeh slovenske družbe temelji na znanju in uporabi sodobnih tehnologij. Pomembno je, da to vse razumemo, obvladujemo zdravstvena in varnostna tveganja ter izkoristimo priložnost za razvojni zagon.

Kaj nam dobrega prinaša 5G na osebni ravni, na ravni gospodarstva, države in družbe v celoti?

Omrežje 5G na osebni ravni prinaša še večje hitrosti prenosa podatkov in boljšo uporabniško izkušnjo, gre za evolucijo obstoječih omrežij. Za gospodarstvo pa je tehnologija 5G zaradi svojih tehničnih lastnosti, to so predvsem hitrost, nizka latenca, podpora hkratnemu povezovanju velikega števila senzorjev oziroma naprav interneta stvari (IoT), bolj revolucionarna in prinaša pomembne priložnosti za razvoj novih storitev in rešitev.

… za telekomunikacijske operaterje ali tudi širše?

Ne samo za telekomunikacijske operaterje, ampak tudi za razvoj digitalne ekonomije v različnih panogah, kot so podpora rešitvam za pametna mesta, logistika in mobilnost, pametne tovarne, javna varnost in podobno. Vse to ne nazadnje prinaša koristi tudi za državo in družbo kot celoto.

Pa vendarle tematika 5G v delu javnosti sproža mnoge strahove in pomisleke – zakaj?

Vsaka sprememba pri ljudeh vzbuja strah in negotovost, največkrat zaradi nerazumevanja.

Kako se boriti proti nerazumevanju?

Zelo pomembno je, da strokovnjaki nove rešitve predstavijo na način, ki je razumljiv splošni javnosti, in da se posvetijo morebitnim dilemam. To je tudi namen tega projekta – predstaviti vplive in uporabnosti mobilnih omrežij 5G in nasloviti vsa vprašanja, ki se porajajo tako splošni javnosti kot gospodarstvenikom in drugim.

"Pomembno je, da strokovnjaki nove rešitve predstavijo na način, ki je razumljiv splošni javnosti, in da se posvetijo morebitnim dilemam." Foto: GZS

Slišimo tudi pomisleke glede domnevnega vpliva na zdravje, nekateri trdijo, da nimamo dokazov o neškodljivosti, zlasti dolgoročni. Kako to komentirate?

Tehnologije se razvijajo hitro in nimajo dolge zgodovine raziskav in meritev, saj tega ni mogoče izvesti v realnem času. Dosedanje raziskave kažejo, da predstavljajo bazne postaje omrežij 5G bistveno nižje izpostavljenosti od mejnih vrednosti, ki jih določajo mednarodne smernice in domača zakonodaja. Te mejne vrednosti morajo operaterji seveda spoštovati.

… a vendarle slišimo obtožbe, da prinašajo omrežja 5G nova tveganja in nove nevarnosti …

Ravno nasprotno: omrežja 5G prinašajo prednosti v primerjavi s predhodnimi generacijami, tudi pri vplivu na zdravje, in zato imajo manjši vpliv od zastarelih tehnologij, ki jih z uvajanjem novih zamenjujemo. Podobno kot pri avtomobilih, kjer vsaka nova generacija prinaša čistejše izpuhe in manj škodljivih vplivov.

Zakaj del javnosti raje sprejema nepreverjene in neredko povsem nesmiselne informacije dvomljivih virov, ne pa strokovnih in znanstvenih virov?

Morda bi bilo dobro o tem vprašati njih. Če je vzrok pomanjkanje ustreznih informacij, potem bomo tudi mi s svojim projektom poskrbeli, da bo informiranost in ozaveščenost boljša.

… toda videti je, da so številni ljudje pripravljeni prej verjeti navedbam z družbenih omrežij kot stroki …

Verjamem, da je včasih težko ločiti zrno od plevela, saj je v današnjem medijskem prostoru – predvsem mislim na družbene medije – nepreverjenih informacij včasih več kot preverjenih in strokovno podkovanih.

"Omrežja 5G prinašajo prednosti v primerjavi s predhodnimi generacijami, tudi pri vplivu na zdravje, in zato imajo manjši vpliv od zastarelih tehnologij, ki jih z uvajanjem novih zamenjujemo." Foto: Ericsson

Kdo bi moral imeti glavno vlogo pri ozaveščanju o 5G? Država, operaterji, stroka, nevladne organizacije, nekdo drug?

Ozaveščanje o 5G je odgovornost vseh, ki jih omenjate. Vendar menim, da bi morala imeti ključno vlogo pri vsebini in argumentaciji stroka, ostali deležniki pa bi jo morali pri tem podpirati.

5G temelji na različnih povezanih napravah in zagotavlja veliko večje mobilne podatkovne pretoke, a s tem tudi večje izzive za varovanje zasebnosti in vzdrževanje splošne kibernetske varnosti. Kako to izpeljati?

Pri tem imata pomembni vlogi regulator in država, ki morata predpisati tehnične zahteve in standarde pred začetkom uvajanja novih tehnologij. Zagovarjamo enoten pristop, usklajen znotraj EU. Prav tako morajo operaterji zagotavljati ustrezen nivo varnosti, ne le z vidika tehnologije.

"Verjamem pa, da je včasih težko ločiti zrno od plevela, saj je v današnjem medijskem prostoru – predvsem mislim na družbene medije – nepreverjenih informacij včasih več kot preverjenih in strokovno podkovanih." Foto: Ana Kovač

Ali bodo vsi kos temu poslanstvu?

Kibernetska varnost res zahteva dodatno pozornost, saj so napadi postali del vsakdanjika, naša odvisnost od tehnologij pa tudi raste.

Kako pandemija vpliva na 5G in njegovo uvedbo?

Pandemija je povzročila izjemno hitro uvajanje novih rešitev – recimo dela na daljavo – in hitro dvignila nivo digitalnih kompetenc. Pokazala je, kakšna je vloga digitalnih tehnologij pri zagotavljanju nadaljevanja poslovanja, šolanja … Celo koncerti in gledališke predstave so se preselili na splet. Pri tem so ključno vlogo imela digitalna omrežja, tako fiksna kot mobilna.

Kako je ta zasuk vplival na odnos javnosti do te tematike?

Verjamem, da javnost sedaj bolj razume pomen in pozitiven vpliv razvoja na tem področju, ki je nujno potreben, kajti mobilni prenos podatkov se eksponentno povečuje, kapacitete obstoječih mobilnih omrežij pa so omejene.

Kje smo v Sloveniji s 5G? Ali smo uglašeni z razvitim delom Evrope, s katerim se tako radi primerjamo, ali zamujamo?

Zaostajamo za primerljivimi državami. Telekom Slovenije nas je s svojo nadgradnjo omrežja vsaj postavil na zemljevid držav 5G, z ostalimi aktivnostmi z vidika države pa zamujamo. V lanskem poročilu Indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) ima Slovenija na področju pripravljenosti na omrežje 5G nič točk, smo pa v nekaterih drugih kriterijih povezljivosti nad povprečjem EU.

"S 5G zaostajamo za primerljivimi državami. Telekom Slovenije nas je s svojo nadgradnjo omrežja vsaj postavil na zemljevid držav 5G, z ostalimi aktivnostmi z vidika države pa zamujamo." Foto: Ana Kovač

Pri katerih?

Na primer pri pokritosti gospodinjstev s fiksnim visokozmogljivim omrežjem in tudi po kriteriju pokritosti z mobilnim omrežjem 4G.

Ali bo 5G čez eno, dve leti ali pet let drugačen, kot je danes?

Seveda, tehnologije se ves čas razvijajo in prilagajajo. Tudi, na primer, omrežje LTE/4G danes ni takšno, kot je bilo ob uvajanju. Tehnologija se nenehno razvija, inženirji iščejo vedno boljše in optimalnejše rešitve. Ker se mobilni prenos podatkov eksponentno povečuje, se bo tudi 5G seveda ustrezno razvijal in se prilagajal novim zahtevam vseh uporabnikov.

Kaj pa moramo ob tem narediti uporabniki?

Razumeti je treba, da moramo iti v korak s časom in s tehnološkim razvojem. Pravzaprav bi morali razvoj na osnovi novih tehnologij in digitalizacije v Sloveniji pospešiti in se priključiti najboljšim državam EU na tem področju, ker je to ključno za dvig produktivnosti in blaginje v Sloveniji. Prihodnost je digitalna, poskrbeti moramo, da bo tudi humana. In Slovenija mora biti zraven.