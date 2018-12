Stekleni lepotec za zahtevnejše okoljske razmere

Samsungov najnovejši paradni konj Samsung Galaxy S9 se odlikuje po fantastičnem zaslonu, izjemno zmogljivi kameri in nepremagljivi vzdržljivosti. Njegova zaščita pred vodo in prahom nam zagotavljata brezhibno delovanje tudi v najtežjih vremenskih razmerah.

Svojega predhodnika S8 je prerasel v vseh pogledih, najočitneje pa mu je to uspelo na področju fotografije. Očara nas z izjemno velikim, zaobljenim oziroma neskončnim zaslonom, ki je tako še boljši kot pri lanskem modelu.

Njegova visoka ločljivost 2960 x 1440 slikovnih pik pride do izraza v izjemni ostrini slike. Z njim bomo lahko fotografirali tudi v dežju in tako še bolj uživali v sprehodih v naravi.

Pripravljen na skok v vodo

Pametni telefon Samsung Galaxy S9 se dobro počuti tudi, ko dežuje ali ko se znajdemo v zelo prašnem okolju. Ima vgrajeno zaščito proti vodi in prahu, kar dokazuje certifikat odpornosti IP68. IP je kratica za mednarodni standard odpornosti International Protection.

Prva številka je 6 in predstavlja odpornost telefona proti vdoru prahu, peska in drugih majhnih delcev. 6 je najvišja ocena, kar pomeni, da je naprava vakuumsko zatesnjena in da se vanjo ne more prebiti niti drobec umazanije.

Druga številka predstavlja raven odpornosti proti vdoru vode. Ocena 8 zagotavlja polurno zaščito pred uhajanjem vode v notranjost naprave do globine največ enega metra.

Čeprav telefonov na splošno ni dobro kar brez zadržkov namakati v vodi, pa nam Samsung Galaxy S9 tudi v mokrih razmerah omogoča uporabo nekaterih funkcij, kot sta kamera in elektronska pošta. Vseeno moramo po "kopanju" in zadrževanju v prašnih prostorih telefon splakniti in ga potem posušiti.

Zaščita s širokim izborom elegantnih ovitkov

Stekleni lepotec Samsung Galaxy S9 uporablja že peto različico zaščitnega stekla Gorilla Glass. A vseeno ne bo odveč zaščitni ovitek, s katerim lahko izrazimo tudi svoj osebni okus.

Preklopni ovitek Clear View

Zaščitimo ves telefon in ohranimo dostop do funkcij. S preklopnim ovitkom Clear View je mogoče odgovarjati na obvestila in preprosto preveriti AOD. Ker je zaščiten s posebnim premazom proti prstnim odtisom, ostane vedno čist. Med ogledom filma lahko ovitek preklopimo in nanj postavimo svoj telefon za udobnejše gledanje.

Ovitek LED View

Z ovitkom LED View ni treba gledati na zaslon telefona, da bi bili na tekočem z dogajanjem. Sporočila lahko brez težav preberemo skozi ovitek in ob sporočilih prikazane ikone prilagodimo osebnemu okusu.

Ovitek Alcantara

Zakaj ne bi ovili svojega novega Galaxy S9 ali S9+ v dodaten zaščitni sloj z ovitkom Alcantara. Blago, ki ga običajno lahko vidimo v razkošnih avtomobilih, ima semišu podobno mehko teksturo, zato zagotavlja odlično zaščito in udoben oprijem telefona.

To je najprimernejši ovitek za trpežno, a elegantno zaščito. Testiran je na padce in zagotavlja stopnjo odpornosti na vojaški ravni (skladnost z vojaškim standardom MIL-STD-810G-516.7). Hkrati ga lahko s snemljivim stojalom postavimo v pokončen položaj za boljši pogled na zaslon.

Vdahnimo svojemu novemu Galaxy S9 ali S9+ športni videz z ovitkom Hyperknit. Izdelan je iz enakega materiala kot naše najljubše športne copate, zato ovitek iz lahkega tekstila zagotavlja udoben in lahek oprijem telefona brez odvečne teže. Telefon z ovitkom ohrani vitko obliko, zato ga lahko trdno držimo med uporabo in ga nato zlahka spravimo v žep.

Z mehko in izjemno gladko površino silikonski ovitek dodatno izboljša odličen oprijem telefona Galaxy S9 ali S9+. Na voljo je v različnih barvah, ki se odlično ujemajo z videzom telefona, zato ga bomo z veseljem pogledali in držali v rokah.