Ste denar nakazali resničnemu človeku?

V eni od mnogih FB-skupin, ki ponujajo apartmajske nastanitve, sva med večdnevnih izbiranjem in pregledovanjem ponudb naletela na eno, ki naju je takoj pritegnila. Zelo lep apartma na Braču,, le 100 metrov od morja, lepo pohištvo, ne tisto iz 70-ih, terasa … skratka, res čudovito, pa še cena je bila sprejemljiva – ne predrago, prav poceni pa tudi ne.

Gospa je pod objavo odgovarjala na vprašanja članov FB-skupine, nas usmerjala na zasebni pogovor, da pove za proste termine in ceno na določene datume. Ni imela prostih 14 dni, kot sva si želela, pač pa 11, pa sva si rekla, da vseeno vzameva, ker sva si že nekaj let dopust predstavljala prav tako – res blizu morja, pa da ni nagnetena plaža. Dobila sva podatke za nakazilo avansa, TRR je bil sicer v tujini, ker se je gospa v mladosti odselila s Hrvaške, povedala pa je, da bo poleti tam, ker je hišo preuredila v več apartmajev in tudi ona z družino dopustuje na domači obali. Zelo prijazna gospa, še predloge za ogled znamenitosti nama je podala, pa predlagala, kje lahko jeva in podobno. Poslala nama je še nekaj dodatnih fotografij apartmaja.

Do zadnjega dne smo bili na vezi, potem pa je le napočil dan, ko sva se odpravila proti morju. Predstavljajte si najin šok, ko sva prišla do hiše in lastnik ni imel pojma, o čem govoriva! Ja, je oddajal apartmaje, ampak ne nama! Gospa je dobesedno ukradla slike njegovih apartmajev in jih lažno ponujala po FB-ju. In bila sva prva, ki sva prišla, ker vsako leto dopustujeva že v začetku junija. Zadevo smo skupaj s pravim lastnikom prijavili policiji, na srečo sva potem takoj drugo nastanitev dobila, je gospod poznal ljudi, ki so še oddajali tam apartmaje, denarja pa (še) nisva dobila nazaj, ker je bil račun v tujini že zaprt. Baje ni veliko možnosti, da ga sploh bova. Bova pa odslej vedno preverila pri turističnem uradu, ali ponudnik apartmaja res obstaja in s katerimi podatki.

Na KAJ moramo torej biti pozorni?

Ali je oglas za oddajo nepremičnine ali prodajo izdelkov resničen – oglas na Facebooku poskusite najti tudi drugje, na primer na uradnih straneh za oddajo apartmajev: Booking, Trivago ipd. (tam lahko namreč v primeru prevar zahtevate denar nazaj).

Če oddaja ali prodaja fizična oseba, raziščite njeno ime v Googlu in preverite profil na Facebooku.

Če je cena preveč ugodna, se zavedajte, da je to 'too good to be true' – prelepo, da bi bilo res.

Če govorijo o tem, da bo apartma hitro razprodan, ne verjemite – v takem primeru apartmaja ne bi oddajali na Facebooku, temveč le na uradnih straneh za oddajo.

Zato res ne morem verjeti, da ni niti leto naokrog, pa že naletim spet na te spletne goljufe, ki jih očitno žal kar mrgoli, pa vedno nove finte si izmislijo. Instagram mi je ponudil profil trgovine za male živali (naš posvojenček Tobi tako ali tako vedno nekaj potrebuje in me take strani vedno privabijo) in 'giveaway'. Ponujali so darilo – posebno oblikovano posodico za hranjenje. Sodelovala sem lahko tako, da sem všečkala njihovo objavo, postala njihova sledilka, v komentarju označila tri prijatelje in donirala za zapuščene živali v zavetišču na TRR s podatki, ki so mi jih potem poslali v zasebno sporočilo. Ko sem čez en teden preverjala, ali sem med izžrebanci, sem opazila, da so ljudje začeli pisati, da je to prevara, da ta trgovina sploh ne obstaja – in res, verjetno je nekdo tole pozneje prijavil, ker so profil kmalu odstranili. Šele takrat sem na spletu pobrskala za to trgovino, seveda je ni bilo, ampak kako naj bi vedela – profil na Instagramu je bil v slovenščini, imeli so veliko sledilcev, veliko ljudi je sodelovalo za darila. Vse je bilo na prvi pogled zakonito.

Najhuje pa je, da so donirale tudi vse tri moje prijateljice. Sicer nas niso obrali za visoke zneske, ampak od zdaj dalje bom vse trikrat preverjala. Saj so tile goljufi zelo iznajdljivi, nekaj načinov pa vseeno obstaja: vedno je treba vsaj preveriti, ali res obstaja neka trgovina, dobrodelna organizacija, ponudnik počitniških apartmajev in podobno. Že to, da trgovina na Instagramu ni imela označeno, da je resnična trgovina, bi moral biti alarm, lahko bi preverila tudi, kateremu zavetišču bom donirala, pa to, da so podobno odgovarjali na komentarje vseh sledilcev, imeli pa so tudi samo to objavo. In nikakor ne vnašajte svojih osebnih podatkov ali celo številke bančnega računa! Jaz sem jim nakazala znesek, pa so poleg dobili tudi moj TRR, ime in priimek ter še naslov za povrh. Jezi me, da bo morda nekoč nekdo zares zbiral donacije, pa ljudje ne bomo donirali, ker se bomo bali, da smo žrtve prevare.

Majda, 58 let

Na KAJ moramo torej biti pozorni?

Če prvič slišite za neko spletno trgovino, raziščite njen profil – ali ima veliko sledilcev in ali vsebuje podatke o trgovini: spletni in fizični naslov, kontaktno osebo, e-naslov.

Poiščite njihovo spletno stran – vsaka spletna trgovina ima spletno stran, na kateri lahko preverite, ali je verodostojna: načine plačila in kontaktne podatke podjetja.

Ne nakazujte denarja tistim, ki jih ne poznate. Če želite biti dobrodelni, se raje poslužujte uradnih številk za darovanje (preverite sezname pri telekomunikacijskih operaterjih, ki storitev ponujajo. ).

Če bi zares radi darovali določeni organizaciji, pokličite kontaktne osebe in naj vam zaupajo več podatkov o organizaciji in podobno.

