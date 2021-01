Start-upi v ljubljanskem pospeševalniku se krizi ne dajo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lani, to je v petem letu svojega obstoja, je delovanje ljubljanskega pospeševalnika zrelih start-upov za jugovzhodno Evropo ABC Accelerator sodelujočim podjetniškim pobudam prineslo več kot 4,8 milijona evrov podpore.

V lanskem letu so štirje obetavni projekti iz Slovenije prejeli 1,2 milijona evrov naložbenih sredstev za nadaljnji razvoj in širitev, so še sporočili iz ljubljanskega pospeševalnika.

Epidemija poudarila izzive nakupovanja, plačevanja in dostave

Kot bi lahko pričakovali − zaradi epidemije, se je v lanskem letu največ izzivov pojavilo na področjih nakupovanja s pomočjo sodobnih tehnologij – tako v internetnih kot tudi v fizičnih trgovinah.

"Spreminja se tudi prihodnost spletnega bančništva in mikrologistike," je komentiral soustanovitelj in direktor pospeševalnika ABC Accelerator Grega Potokar.

Lani je pospeševalnik ABC Accelerator pomagal pri pospešitvi 25 start-upov, tudi z organiziranjem več kot 300 poslovnih sestankov in številnih predavanj. Foto: ABC Accelerator

Zgodbe o uspehu

Slovenska zagonska podjetja pod okriljem pospeševalnika ABC Accelerator so lani dosegala kar nekaj uspešnih mejnikov. Največji uspeh je doseglo mlado podjetje App Ray iz druge generacije tega pospeševalnika v letu 2015, saj je njegovo tehnologijo kupilo mednarodno podjetje Guardsquare, ki se ukvarja z večplastnimi naprednimi rešitvami za zaščito mobilnih aplikacij.

Z lanskim letom je zadovoljno tudi podjetje Soplaya iz Vidma (Udine), ki je pod okriljem pospeševalnika ABC Accelerator za svojo platformo neposredne povezave lokalnih pridelovalcev hrane in kuharskih mojstrov pridobilo 3,5 milijona (predvsem italijanskih) naložbenih sredstev. Slovenska ustvarjalna igra šaha Chess Universe je od ljubljanske družbe BTC in mednarodnih naložbenikov tveganega kapitala pridobila 600 tisoč evrov investicij.

Od otroškega stolčka do čiščenja kavnega avtomata

Med slovenske uspehe sta se zapisala tudi otroški stolček Froc (uradno se izgovori Frok) ...

... in sistem za varno sidranje plovil Vision Anchor, ki sta vsak posebej naložbenike prepričala v sto tisoč evrov naložb.

Polovico tega zneska je pridobilo tržaško podjetje 3minuteJob za rešitev hitrega iskanja nove zaposlitve, ki bo svež kapital namenilo širitvi na nove trge.

Med večjimi naložbami je tudi polmilijonska naložba iz tujine, ki jo je prejelo (neimenovano) slovensko podjetje s področja optimizacije procesov dela za razvoj posla in produkta. Pandemiji navkljub pa je inovativno čiščenje kavnih aparatov Cafelier prepričalo Gospodarsko zbornico Slovenije, ki mu je podelila zlato priznanje.