Starši, pozor: ne nasedajte pogosti laži o samotestiranju otrok!

Oznaka za sterilnost (EO) na embalaži vatiranih palčk za izvajanje testov na novi koronavirus je po mnenju teoretikov zarot dokaz, da so palčke zastrupljene. Dodatnega vetra v jadra jim je dal nedavni umik oznake EO z embalaž hitrih testov nekaterih proizvajalcev. Argumenta, da so to storili izključno zato, ker je bila oznaka netočna, saj je namigovala, da so z etilenoksidom sterilizirani vsi sestavni deli hitrega testa, ne le vatirane paličice, marsikdo ne sprejme. Foto: Flickr/Creative Commons 2.0

V zadnjih tednih je zaradi povečane frekvence testiranja na prisotnost novega koronavirusa – od tega tedna dalje bodo morali postopek redno izvajati tudi osnovnošolci – med Slovenci na družbenih omrežjih znova začela krožiti napačna teorija, da so vatirane paličice za jemanje brisov prevlečene z rakotvornim etilenoksidom. Gre za proticepilsko propagando, ki je zdaj namenjena predvsem strašenju slovenskih staršev, delijo pa jo večinoma posamezniki, ki jim je sterilizacija medicinskih pripomočkov in opreme španska vas.

Če so slovenski nasprotniki uporabe vatiranih paličic za opravljanje hitrih testov temu letos spomladi kljubovali zaradi objav, ki so se po družbenih omrežjih k nam širile iz tujine, se zdaj naslanjajo na domače "dokaze", in sicer poletno opozorilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje zaradi prisotnosti etilenoksida v več kot 150 prehranskih izdelkih.

"Etilenoksid ima genotoksične rakotvorne lastnosti, poleg tega lahko vpliva na plodnost in živčni sistem, zato pomeni resno tveganje za zdravje ljudi, še posebej ob ponavljajoči se izpostavljenosti, pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in dodajajo, da so večino podatkov o vplivih na zdravje ljudi do zdaj pridobili pri ljudeh, ki so mu bili izpostavljeni prek vdihavanja. Biološka razpoložljivost snovi je po zaužitju manjša kot pri vdihavanju, a podatki o deležu absorbiranega etilenoksida po zaužitju niso na voljo," pravilno citirajo NIJZ. Tu pa se pravilne trditve tudi končajo.

Etilenoksid je pri sobni temperaturi brezbarven plin sladkega vonja. Je izredno reaktiven in, to poudarjajo osebe v omenjenih videoposnetkih, ki (pravilno) citirajo uradne vire, zelo strupen. Pri ljudeh lahko vdihavanje ali zaužitje etilenoksida v najslabšem primeru povzročita tudi razvoj rakavih obolenj ali druga smrtno nevarna stanja. Foto: Unsplash

Stara pesem: upoštevajmo samo tiste podatke in razlage, ki podpirajo naše trditve, tiste, ki jih rušijo, pa ignorirajmo

Zgornje pojasnilo NIJZ se v Sloveniji trenutno zlorablja za demonizacijo vatiranih paličic za opravljanje hitrih testov, ki so bile sterilizirane z etilenoksidom, kar razkriva oznaka EO na embalaži kompletov za hitro testiranje.

Gre seveda za primerjanje jabolk in lubenic, saj so bili v spornih živilih prisotni metaboliti etilenoksida, ki so za več tisočkrat presegali sicer zelo stroge najnižje dovoljene vrednosti, etilenoksida pa na vatiranih paličicah po sterilizaciji praktično ni več oziroma gre za tako nizke koncentracije, da jih je tako rekoč nemogoče izmeriti (vir).

Na družbenih omrežjih je kljub temu mogoče najti navedbe, da so paličice premazane z etilenoksidom, in celo ugotovitve, da se po stiku paličice z nosno sluznico v telesu začne tvoriti antifriz (kar najverjetneje izhaja iz pravilnega podatka, da je etilenoksid ključna surovina za proizvodnjo antifriza, a hkrati ignoriranja oziroma nepoznavanja podatka, da mora biti prej predelan v etilenglikol).

Večji del postopka sterilizacije je odstranjevanje etilenoksida

Vsak, ki deli objave o prisotnosti etilenoksida na vatiranih paličicah za testiranje, bi sicer moral vedeti, kako poteka sterilizacija vatiranih paličic in druge medicinske opreme, ki se jo z etilenoksidom sterilizira že desetletja. Velik del postopka je namreč namenjen odstranjevanju plina z njihove površine.

Proces sterilizacije medicinske opreme z etilenoksidom praviloma poteka v šestih delih: priprava in navlažitev instrumentov, dodajanje plina, obdelava instrumentov s plinom, odstranitev plina, obdelava instrumentov s stisnjenim zrakom, dolgotrajnejše prezračevanje instrumentov. Embalaža opreme, sterilizirane z etilenoksidom, ima zato pogosto oznako EO.

Etilenoksida se po končanem postopku sterilizacije seveda nikoli ne morejo znebiti popolnoma, a ga lahko na instrumentih ostane toliko, da koncentracija ne preseže omejitev, ki jih določajo mednarodni standardi (vir, vir).

Če vas skrbi etilenoksid na vatiranih paličicah za opravljanje hitrih testov, se na to spomnite naslednjič, ko boste prižgali cigareto oziroma bo to storil nekdo v vaši bližini. Takrat ga boste dejansko vdihovali neposredno. Foto: Unsplash

Gre za tako rekoč nezaznavne količine, ki niso nevarne človeškemu zdravju, kar je pred nekaj leti potrdila tudi znanstvena študija, katere namen je bil izmeriti koncentracijo etilenoksida na vatiranih paličicah nekaj tednov po obdelavi z etilenoksidom. Ugotovili so, da je bilo prisotnost etilenoksida na paličicah nemogoče zaznati že tri tedne po sterilizaciji.

Pri slovenski Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke so sicer že aprila letos pojasnili, da je "mišljenje, da je etilenoksid ena od sestavin medicinskih pripomočkov oziroma da so medicinski pripomočki z njim premazani, zmotno".

