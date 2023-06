So to sanje? Televizorji iz prihodnosti, ki jih lahko kupimo že danes

Barve na naših televizorjih nas včasih presenetijo v dobrem smislu, včasih pa se kar malce spremenijo in ne vemo več natančno, kakšno barvo obleke ima gospodična na odru. Odkar pa nas razvajajo dosežki nove tehnologije z imenom OLED, pa je ogled televizije postal pravo razkošje barv in zvoka.

Foto: Samsung

Ali ste vedeli, da obstaja televizija, ki vključuje toliko funkcij in inovativnih tehnologij, da nas bo osupnil prav vsak njen detajl? Takšna televizija, ki združuje vse, kar potrebujemo za pravi družinski multimedijski center, že spreminja način, kako družina preživlja proste trenutke. Med počitnicami bomo našli več časa za zabavo.

Filmom, ki so vredni kinematografskega ogleda, delamo veliko krivico, če jih ne predvajamo na najboljšem televizijskem zaslonu, ki nas razvaja z ostro sliko, izjemnim razponom barv in svetlostjo. V udobju domače dnevne sobe, v družbi ljudi, ob katerih se res sprostimo, je takšen ogled posebno doživetje, ki si upravičeno zasluži svojo ceno.

Foto: Samsung OLED-televizorjev Eden od tehnično najzmogljivejših televizorjev, kar jih je kdaj bilo, je 195-centimetrski (77-palčni) Samsung OLED S95C televizor. Mogočen zaslon, večdimenzionalen zvok in prava eleganca si zaslužijo kar pet zvezdic, še kakšno več.



Ugledna spletna stran Expert Reviews je Samsung OLED S95C televizor lani oktobra nagradila z laskavim nazivom "tehnološki izdelek leta".

Televizor, ki si zasluži zlat prestol sredi dnevne sobe

Odkar imamo doma televizor Samsung OLED S95C, se vsem zdi, kot da bi slika dobila novo, četrto dimenzijo. Vsak večer znova se potapljamo v razkošno eksplozijo barv, vedno se lahko zanesemo, da gledamo barve v pravih odtenkih in predvsem v novih globinah. Vsakokrat znova nas navdušuje brezhibnost vseh detajlov na zaslonu, pa naj se predvajajo filmi, serije ali druge zabavne vsebine. Zaslon ima izjemno frekvenco osveževanja slike, kar bodo cenili zagrizeni igričarji, ki si na televizorjih Samsung OLED lahko obetajo dih jemajoče prizore.

Televizor je z modelom Samsung OLED S95C postal nov družinski multimedijski center, ki si zasluži prav poseben prestol sredi dnevne sobe. Ker ga odlikuje izjemna vitkost, deluje kot tehnološko dovršeno platno, na katerem gledamo prihodnost. Že lanski model Samsung OLED S95B je bil izjemno tanek, a tokrat je šel Samsung še korak naprej.

Ohišje televizorja Samsung OLED S95C na nekaterih delih ne preseže debeline nekaj milimetrov, zato ga bomo ponosno postavili na sredo sobe in okrog njega oblikovali podobo prostora. V delu, kjer so tehnološko "srce" televizorja, zvočniki in priključki, se ohišje malce razširi, vendar je tudi ta del zelo kompakten.

Vse napeljave, tudi električno, preprosto skrijemo v posebno enoto One Connect, tako da do naprave vodi samo en kabel, mi pa se lahko pustimo očarati brezhibnemu minimalizmu tega televizorja. To še posebej cenijo vsi, ki jim veliko pomenijo čiste linije v prostoru.

Foto: Samsung

Povsem drugačna izkušnja: jasna slika kljub močnemu soncu

Še bolj navdušeni smo, ko ugotovimo, da ima televizor Samsung OLED učinkovit antirefleksni premaz, ki zelo dobro odbija vse odseve tudi v močno osvetljenem prostoru. Tako lahko uživamo v svojih najljubših vsebinah tudi ob sončnih jutrih, ne da bi bilo treba zasenčiti sobo, kar je posebna prednost, saj se lahko brez slabe vesti ob vklopljeni televiziji predajamo soncu.

Najopaznejša lastnost televizorja Samsung OLED je zelo dobra svetilnost zaslona, ki presega 2000 nit v najsvetlejših, najbolj obdelanih slikovnih načinih in okoli 1300 nit v najbolj kinematografsko natančnih prednastavitvah. Takšna svetilnost je še posebej pomembna pri predvajanju HDR-vsebin, ki vključujejo bogatejše podrobnosti v temnih in svetlih delih slike, saj se vsaka pika na zaslonu ustrezno vklaplja ali izklaplja glede na svetlobne razmere v prostoru in glede na predvajano sliko.

Svetlost seveda ni vse. Še ena tehnologija obstaja, ki jo preprosto moramo omeniti: gre za tehnologijo kvantnih pik (tako imenovana Quantum Dot), ki zagotavlja zelo živahne barve, zlasti v najsvetlejših delih slike. Ko na televiziji spremljamo največje spektakle, zares uživamo šele, ko zaznamo globoke kontraste, ki jih omogoča tehnologija Quantum Dot.

Zdaj komaj čakamo na vse filme v HDR izvedbi (HDR – visok dinamični razpon) s sliko najvišje kakovosti.

Foto: Samsung

Življenje v razkošju slike: nova način domače zabave z OLED televizorji TOP 5 lastnosti, ki jih ponujajo OLED-televizorji: OLED: živahne barve in neverjetni kontrasti,

nevralni Quantum procesor 4K: odzivne slikovne pike,

dizajn: izjemna vitkost,

4K 144 Hz: igranje iger brez zamikov,

Dolby Atmos: večdimenzionalni zvok.

Nobene dileme več: Neo QLED je novost, ki jo morate preizkusiti

Med TV-zasloni, ki nas nagovarjajo s še boljšo sliko, pa moramo omeniti televizorje Samsung Neo QLED, pri katerih gre za izboljšano tehnologijo QLED, ki temelji na tehnologiji kvantnih pik (Quantum Dot). Neo QLED uporablja osvetlitev ozadja Mini LED in kot že ime pove, so mini-LED diode veliko manjše od običajnih LED, kar pomeni, da jih je mogoče združiti v več območij zatemnitve. Nadzor svetlobe pri Neo QLED je tako še natančnejši.

Za vse, ki pričakujejo nekaj res vrhunskega od svojega televizorja, povejmo, da Neo QLED televizorji zagotavljajo neverjetne ravni črne barve. Če nameravamo svoj naslednji televizor uporabljati v svetlih prostorih ali pri dnevni svetlobi, bi bil Neo QLED idealna izbira. Vsa linija Samsung Neo QLED televizorjev je opremljena z diodami Mini LED, ki omogočajo bolj natančno prilagajanje slike.

Kristalno jasna slika je mogoča zaradi nevralnega Quantum procesorja 8K, ki uporablja tudi umetno inteligenco. Samsung Neo QLED televizorji v ločljivosti 8K so na voljo v dimenzijah 163, 189 in 214 centimetrov diagonale. Brezkončna oblika zaslona zagotavlja realistično sliko, tanek profil pa nas vedno znova navduši nad tehnološkimi dosežki.