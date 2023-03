Slovenski superračunalniški prispevek k reševanju svetovno pomembnih vprašanj

Kemijski inštitut v Ljubljani je pridobil nov center odličnosti, ki si bo prizadeval za pospeševanje prehoda na superračunalniške vire in razvoj računalniške kode za optimalno izrabo slovenskih in evropskih superračunalnikov.

Načrtovanje in certificiranje helikopterjev za civilni promet, uporaba visokozmogljivih baterij za podporo prehodu na trajnostno energijo, ultrazvok za neinvazivno diagnostiko in biomedicinske aplikacije – to so trije pilotni projekti družbenega in industrijskega pomena, s katerimi bodo začeli izrabljati superračunalniške vire v okviru centra odličnosti MultiXscale.

Rešitve velikih izzivov iščejo superračunalniki

Projekt zajema številne računalniške vire pri nas in drugod po Evropi, tudi superračunalnik Vega v Mariboru kot enega od osmih superračunalnikov v pobudi EuroHPC (European High Performance Computing, evropsko visokozmogljivo računalništvo).

Iskanje rešitev za številne globalne društvene izzive namreč vedno bolj narekuje smotrno in optimalno uporabo superračunalnikov, so pojasnili na Kemijskem inštitutu.

Vodilni partner je v Sloveniji

Center odličnosti Euro HPC za večskalno modeliranje MultiXscale, kar je polni naslov projekta, poteka v sklopu programa Obzorje Evropa, ključnega programa Evropske unije za financiranje raziskav in inovacij.

Skupna vrednost tega projekta, v katerem sodeluje 13 akademskih in industrijskih partnerjev, je skoraj šest milijonov evrov. Kemijski inštitut je vodilni partner centra, vodi pa ga njihov prvi mož laboratorija za molekularno modeliranje prof. dr. Matej Praprotnik, doktor fizike.

Virtualni center odličnosti MultiXscale, kjer sodeluje 13 partnerjev iz vseh delov Evrope, vodi prof. dr. Matej Praprotnik s Kemijskega inštituta v Ljubljani. Foto: Kemijski inštitut

Prepletenost mikro- in makrosveta

V centru odličnosti MultiXscale, ki je pravzaprav virtualen, bodo sodelujoči partnerji skupaj razvijali programje za učinkovito izvajanje večskalnih simulacij na superračunalnikih. Zdajšnje aplikacije namreč zahtevajo znatne prilagoditve in povsem novo kodo za uporabo na najnovejših in prihodnjih superračunalnikih.

Večskalno modeliranje pomeni sklapljanje fizikalnih opisov sistema na različnih ravneh, od mikro- do makroskopske, in raziskovanje, kako odzivi na mikroravni vplivajo na odzive na makroskopski ravni in obratno. Takšne večskalne simulacijske metode predstavljajo najučinkovitejši način preučevanja kompleksnih molekularnih sistemov s pomočjo računalnikov, so prepričani na ljubljanskem Kemijskem inštitutu.

