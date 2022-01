Slovenski medij prekopiral članek, da bi širil smrtni strah pred cepivi

Spletni portal Planet Lepote s prispevki že skoraj dve leti kljubuje epidemiološkim ukrepom in cepljenju proti bolezni covid-19 ter spodkopava zaupanje v medicinsko stroko, uradne zdravstvene institucije in druge medije. Portal brez vsake kritične presoje ali dodatnega novinarskega raziskovanja medtem poobjavlja zelo vprašljive ugotovitve dveh upokojenih zdravnikov, zvezdnikov proticepilskega gibanja v domači Nemčiji, ki trdita, da je odločitev za cepljenje proti bolezni covid-19 enaka stanju pred strelskim vodom, vsaj eden od njiju pa je s svojo uporniško držo tudi dobro zaslužil.

Portal Planet Lepote je pred dnevi objavil članek, ki ima že v naslovu zapisan strašen podatek. Kar 93 odstotkov ljudi, ki so umrli po cepljenju proti bolezni covid-19, je umrlo zaradi cepiva, naj bi pokazale obdukcije.

Matematika iz naslova ni napačna, je pa zavajajoča. 93 odstotkov domnevno zaradi cepiva umrlih ljudi, ki jih navaja članek in pri tem citira bombastično "študijo", ki brez predstavitev avtorjev obsega le tri strani formata A4, ne pomeni 930 tisoč od milijona, temveč štirinajst od petnajstih.

Spletni medij Planet Lepote že od marca 2020 nasprotuje tako rekoč vsemu, kar je povezano z zajezitvijo epidemije bolezni covid-19, demonizira cepljenje in kritizira zdravnike, odločevalce ter druge posameznike, ki sodelujejo ali pri poteku cepljenja ali pa pri sprejemanju odločitev o epidemioloških ukrepih. S portalom Planet Lepote je sicer neločljivo povezana spletna trgovina s prehranskimi dopolnili Vitalia, saj ima istega lastnika. Ob vsebinah, ki udrihajo po cepljenju in minimizirajo nevarnost bolezni covid-19, so zato pogosto prikazani oglasi za prehranske dodatke, ki izboljšujejo delovanje imunskega sistema. Foto: Matic Tomšič

Dokazi so neizpodbitni? "Zelo mogoče" in "mogoče" ni enako "neizpodbitno".

Umrle osebe, ki jih navajata avtorja, upokojena nemška zdravnika Sucharit Bhakdi in Arne Burkhardt, so bile stare med 28 in 95 leti. Umrle so od sedem dni do kar šest mesecev po cepljenju. Žensk je bilo osem, moških sedem. Dokument štirinajst od petnajstih smrti pripisuje cepivu proti bolezni covid-19. Dokazi za to so neizpodbitni, je zapisano.

To je sicer v popolnem nasprotju z navedbami Burkhardta, ki naj bi kot patolog opravil obdukcije organov umrlih oseb. Med videokonferenco, v kateri so bili predstavljeni rezultati obdukcije, namreč za niti enega od petnajstih primerov ni dejal, da je smrt oziroma zaznane patološke spremembe tkiva zagotovo povzročilo cepljenje. Pet primerov je označil z "zelo verjetno", sedem z "verjetno", dva z "nejasno, morda verjetno", enega z "ni povezave s cepljenjem". Toda to v dokumentu ni omenjeno.

Foto: Rumble / Posnetek zaslona

Več vprašanj kot odgovorov

Vprašanj, ki se odpirajo ob trditvah upokojenih zdravnikov, je ogromno predvsem zato, ker avtorja niti z besedo nista predstavila metodologije, ki je botrovala takšnim ugotovitvam. Na to so že pred časom opozorile tudi nekatere vodilne nemške zdravstvene institucije s področja patologije.

Med drugim niso znane oziroma so nejasne ključne spremenljivke:

- Kdaj in kako so potekale priprave na obdukcijo tkiva umrlih oseb, kdo vse je sodeloval, kje so bile opravljene obdukcije?

- Kdo in od kod je priskrbel organe umrlih oseb za obdukcijo, koliko časa je minilo od smrti preiskovanih oseb?

- Ali so imele umrle osebe kakršnekoli pridružene bolezni, kronične bolezni ali druga zdravstvena stanja?

- Po katerem kriteriju je sploh potekal izbor umrlih oseb za obdukcijo?

- Za dve od petnajstih umrlih oseb ni znano, katero cepivo sta prejeli. Kdo je posredoval podatek, da sta bili cepljeni?

Ni znano, od kod so prišli organi za obdukcije



Arne Burkhardt je del svojih patoloških preiskav, na podlagi katerih je sklenil, da so ljudje umrli zaradi cepiva proti bolezni covid-19, opravil brez dejanske analize vzorca organov umrle osebe. Foto: Rumble / Posnetek zaslona

Da je metodologija patoloških "študij" Bhakdija in Burkhardta pomanjkljiva oziroma nejasna, zato je njune ugotovitve težko označiti za znanstveno utemeljene, je že septembra lani opozorila nemška zveza patologov in se distancirala od tovrstnih trditev.



Šlo je za odziv na videoposnetek, v katerem sta Burkhardt in še en nemški patolog, Walter Lang, predstavila podobne ugotovitve, ki so sicer tudi vključene v zgoraj opisani dokument (šlo je za deset od aktualnih petnajst obdukcij).



Takrat je Burkhardt tudi ponudil ozek vpogled v sicer megleno metodologijo obdukcij: vzorce organov so mu poslali "iz Nemčije in Avstrije". Od kod natanko, ni znano. Opisal je tudi zmedo z organizacijo vzorcev, češ da "nismo vedeli, kateri organ pripada komu". Določene primere umrlih oseb je obdelal celo brez pregleda vzorcev tkiva. Analize teh primerov so vključene tudi v dokument, o katerem piše portal Planet Lepote.



Septembra, ko je Burkhardt prvič začel širiti trditev o smrtih zaradi covidnih cepiv, ki naj bi jih domnevno odkril s svojimi obdukcijami, je več aktivnih nemških strokovnjakov oziroma institucij s področja patologije sicer tudi opozorilo, da njegova odkritja pravzaprav niso nič nenavadnega in da jih je narobe interpretiral. Domnevne tujke v cepivu, za katere je med pogledom skozi mikroskop trdil, da so kovinski delci, naj bi tudi zamenjal za tekstilna vlakna in prah na leči mikroskopa, je opozoril Konrad Steinestel, vodja patološkega oddelka v bolnišnici v Ulmu.

Članek Planeta Lepote ni avtorski, temveč gre za dobeseden prevod tujega. Na to bralca ne opozorijo.

Planet Lepote kljub neznani metodologiji raziskave, številnim zgoraj opisanim odprtim vprašanjem in dejstvu, da Bhakdi in Burkhardt svojih ugotovitev nista objavila v nobeni znanstveni publikaciji, zaključi, da je to izredno slaba novica za že cepljene in da je treba cepljenje proti bolezni covid-19 takoj ustaviti.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kot argument za verodostojnost besed upokojenih zdravnikov pri Planetu Lepote med drugim navajajo tudi število všečkov in delitev, ki jih je objava o tej temi v kratkem času dobila na družbenem omrežju Twitter.

Jasno je, zakaj je to zapisano, čeprav ne sodi v kontekst: ker je članek Planeta Lepote neposreden prevod članka, objavljenega na spletni strani Stevena Kirscha. Z všečki in delitvami svojega članka se je namreč hvalil njegov izvirni avtor Steve Kirsch.

Tega na portalu sicer tudi napačno navajajo kot novinarja. Gre za tehnološkega milijonarja, ki svoj prosti čas trenutno posveča širjenju dvomov v ukrepe in cepljenje proti bolezni covid-19.

Zvezdnika proticepilskega gibanja v Nemčiji

Sucharit Bhakdi, mikrobiolog in nekdanji vodja inštituta za medicinsko mikrobiologijo in higieno na univerzi v Mainzu, ter upokojeni patolog Arne Burkhardt, nekdanji vodja oddelka za patologijo na kliniki v Reutlingenu, veljata za prepoznavna obraza nemškega gibanja proti epidemiološkim ukrepom in cepljenju proti bolezni covid-19.

Bhakdi velja za bolj dramatičnega in vplivnega od dvojice. Kmalu po začetku pandemije covid-19 je gledalce po vsem svetu, predvsem pa nemške, ki se niso strinjali z zajezitvenimi ukrepi, pritegnil z videoposnetki na svojem kanalu na YouTubu, v katerih je med drugim trdil, da je pandemija lažna, da zaščitne maske ne delujejo (sponzoriral je celo izdajo certifikatov, ki bi imetnika oprostili nošnje mask), da bolezen covid-19 ni bolj nevarna od gripe ter da ljudje umirajo zaradi onesnaženega zraka in ne zaradi bolezni covid-19.

Sucharit Bhakdi v razpravah o cepljenju proti bolezni covid-19 ne dopušča drugih mnenj in je trdno prepričan, da je "odločitev za cepljenje enaka stanju pred strelskim vodom", kot je dejal med videokonferenco, na kateri je Arne Burkhardt predstavil svojo obdukcijo. Bhakdi je Burkhardta, ko je ta želel podrobneje pojasniti določene vidike njegovih ugotovitev, sicer tudi grobo prekinil, češ da zdaj " tako ali tako vemo, da so cepiva smrtno nevarna". Foto: Rumble / Posnetek zaslona

Bhakdi je leta 2020 precej denarja zaslužil kot soavtor knjižne uspešnice Korona, lažni alarm?, ki jo je zgolj v Nemčiji samo v šestih tednih po izidu kupilo 200 tisoč ljudi, bila pa je tudi mednarodna prodajna uspešnica na Amazonu.

Uredništvu spletnega portala Planet Lepote smo poslali vprašanja glede njihovega prispevka. Konkretno nas je zanimalo, ali so pred objavo preverili metodologijo študije, na podlagi katere so zapisali, da ljudje umirajo zaradi cepiva, in ali so si ogledali videoposnetek, v katerem je Arne Burkhardt jasno nakazal, da nič v njegovi študiji ni neizpodbitno, temveč v najboljšem primeru zelo verjetno. Zanimalo nas je tudi, ali so bralcem na kakršen koli način pojasnili, da ne gre za avtorski članek, temveč za dobesedni prevod tujega. Odgovore oziroma pojasnila bomo objavili, ko jih prejmemo.

Preberite tudi: