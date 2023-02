Slovenija ima nov svetovni rekord

Kvizu Spletne brihte, ki sta ga organizirala telekomunikacijski operater A1 Slovenija in zavod Varni internet, se je na začetku na svojih napravah pridružilo okrog 20 tisoč slovenskih osnovnošolcev, na vsa vprašanja pa jih je odgovorilo približno pet tisoč manj, a je bilo to vseeno več kot dovolj za svetovni rekord.

Foto: YouTube / A1 Slovenija

Dogodek, ki ga je prek prenosa na spletni strani YouTube povezoval komik Sašo Stare, sicer ni bil namenjen le novemu vpisu Slovenije v Guinnessovo knjigo rekordov, temveč tudi ozaveščanju mladih o varni rabi interneta.

Foto: YouTube / A1 Slovenija

32 vprašanj je med drugim zajemalo tematike, kot so odgovorno ravnanje z osebnimi podatki, zoperstavljanje nadlegovanju na spletu, pravilna raba gesel, prepoznavanje lažnih novic in prevar, odvisnost od elektronskih naprav in videoiger, internetni in računalniški bonton.

Preberite tudi: