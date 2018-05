Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skrb vzbujajoče dogajanje v najslavnejšem morju na televiziji Avtor: Matic Tomšič

Foto: Reuters

Beringovo morje, ki povezuje Pacifik in Arktični ocean in kjer priljubljeno ribiško oddajo Smrtonosni ulov (Deadliest Catch) snema Discovery Channel, bi morala trenutno še vedno prekrivati kar obširna ledena plošča, a je tamkajšnji led skoraj povsem izginil že do konca aprila. Okoljevarstveniki opozarjajo, da prehitro taljenje ledu v Beringovem morju ni dobro za nikogar.