Škandal in huda kazen za slavne fante, ki jih mladina kuje v zvezde

V odmevno prevaro, povezano s kriptovalutami, so se pred kratkim zapletli člani FaZe Clan, ene največjih in najbolj prepoznavnih ešportnih organizacij na svetu. Štirje člani FaZe Clan, ki s profesionalnim igranjem videoiger in nastopanjem na družbenih omrežjih že tako zaslužijo ogromno denarja, na spletu pa jim sledijo milijoni ljudi, predvsem mladih, so promovirali kriptovaluto, ki je bila ustvarjena izključno za izvabljanje denarja od njihovih oboževalcev. FaZe Clan je enega od četverice že izključil iz organizacije, usoda preostalih treh pa še visi v zraku. Incident je tudi lekcija za vse, ki jih mika naložba v nove kriptovalute, ki obljubljajo hiter zaslužek.

Štirje med navdušenci nad tekmovalnim igranjem videoiger na profesionalni ravni zelo priljubljeni člani ameriške ešportne organizacije FaZe Clan so prejšnji mesec na družbenih omrežjih začeli promovirati kriptovaluto Save The Kids (Rešimo otroke).

Ešport je v zadnjem desetletju ena najhitreje rastočih tako tekmovalnih kot gospodarskih panog, najboljši profesionalni igralci videoiger na svetu pa imajo predvsem med mladimi statuse superzvezdnikov. Marsikaterega od njih ljubitelji videoiger častijo podobno kot privrženci nogometa Lionela Messija ali Cristiana Ronalda. FaZe Clan je v svetu ešporta sicer četrta največja organizacija, na družbenih omrežjih pa je morda celo najbolj prepoznavna. Foto: Guliver Image

Poleg tega, da naj bi se prek nje financirale dobrodelne organizacije za pomoč najmlajšim, naj bi si vlagatelji v kriptovaluto lahko obetali visoke donose na začetno naložbo, so takrat v promocijskih objavah o Save The Kids trdili člani klana FaZe: Kay, Jarvis, Nikan in Teeqo (gre za tekmovalne vzdevke, njihova prava imena so Frazier, Jarvis, Nikan in Jacob).

Poznavalci trga kriptovalut so že junija opozarjali, da gre v primeru Save The Kids najverjetneje za tako imenovano pump & dump kriptožeton.

Kaj je pump & dump?



Dogecoin ni ravno pump & dump kriptožeton, je pa eden glavnih razlogov za to, da so se ti v zadnjih mesecih začeli množiti nenadzorovano. Dogecoin je namreč postal sinonim za visok zaslužek z relativno nizkim vložkom. Kdor bi dogecoin kupil lani in ga letos prodal na ali pa blizu letošnjega cenovnega vrhunca, bi svojo naložbo lahko povečal tudi za dvestokrat. Foto: Guliver Image

Pump & dump pomeni, da bo nekdo, pogosto kar ustvarjalec kriptovalute ali pa tisti, ki ga ustvarjalec za to plača, to močno promovira in ji s tem dvilga ceno na trgu (pump). Peščica največjih lastnikov kriptovalute to kupi, ko je še poceni oziroma preden je na voljo drugim. Po rasti cene jo nato prodajo v celoti (dump), pogosto gre tudi za dogovorjeno prodajo, velika večina tistih, ki so vanjo vložili v upanju na hiter zaslužek, pa ostane brez vsega.



Pump & dump kriptožetoni so se kot gobe po dežju začeli pojavljati v prvi polovici leta 2021. Zagon sta jim dajala predvsem eksplozivna rast bitcoina, še bolj pa dogecoin, ki se mu je cena v nekaj mesecih tudi s pomočjo Elona Muska dvignila za več kot stokrat. Če na družbenih omrežjih opazite sponzorirano objavo z oglasom za novo kriptovaluto, ki ji bo vrednost v prihodnosti garantirano močno narasla ali pa je novi dogecoin, se ji ognite v velikem loku.

V primeru kriptožetona Save the Kids se je zgodilo prav to. Štirje člani FaZe Clan so ga domnevno kupili pred vsemi in ga nato oglaševali svojim sledilcem na družbenih omrežjih, ki jih preštevajo v milijonih.

Save the Kids je na odprtem trgu debitiral pri 0,003 dolarskega centa, v roku enega tedna pa je bil vreden že pol manj. Cena kriptožetona je zdaj le še nekaj več kot tretjino prvotne, z njim pa ne trguje skoraj nihče več.

Kriptožeton Save The Kids so njegovi stvaritelji, ki so zaviti v meglo, registrirali kot dobrodelno kriptovaluto, zaradi česar sta bila njen skorajšnji zlom in posledična apokalipsa na profilih članov klana FaZe na družbenih omrežjih obarvana še toliko bolj klavrno.

Klanovci Kay, Jarvis, Nikan in Teeqo so, tako trdi znani kriptoanalitik in lovec na prevarante z YouTuba Coffeezilla, kriptožeton Save The Kids kupili že v predprodaji po smešno nizki ceni, prodali pa so ga skoraj takoj po začetku trgovanja na odprtem trgu in dobro zaslužili.

Ko je postalo jasno, da Save the Kids ne bo naslednji bitcoin ali dogecoin, se je na družbenih omrežjih začel pravi pogrom nad člani FaZe Clan. Tisoči njihovih sledilcev, ki so v dobri veri, da ima kriptovaluta dobro zaledje v visokoprofilnih promotorjih, ki zagotovo ne bi tvegali lastnega ugleda, so jih obtožili, da so zaradi njih izgubili ogromno denarja.

Sledilo je obdobje opravičil. Vsa so bila tako rekoč enaka: nismo vedeli, v kaj se podajamo, oziroma smo to storili v dobri veri, nihče od nas pa ni zares preveril, ali je zadeva res legitimna, so na družbenih omrežjih pri svojih oboževalcih simpatije iskali fantje.

I want you all to know that I had no ill intent promoting any crypto alt coins. I honestly & naively thought we all had a chance to win which just isn’t the case. I didn't vet any of this with my team at FaZe and I now know I should have. — FaZe Kay (@FaZeKay) June 27, 2021

"Želim, da vsi veste, da pri promoviranju kriptožetonov nisem imel slabih namenov. Iskreno in naivno sem verjel, da imamo vsi priložnost za zmago, a to se na koncu ni zgodilo. Z ekipo FaZe nismo preverili, v kaj se podajamo, in zdaj vemo, da bi morali," se je na Twitterju izgovoril Kay. A zanj na koncu neuspešno.

Odzvalo se je namreč tudi vodstvo organizacije FaZe Clan. Zagotovili so, da je šlo za dejavnost, s katero organizacija nima nič oziroma da so njihovi člani kriptovaluto promovirali na lastno pest.

A statement from FaZe Clan. pic.twitter.com/HnPXpAoSYX — FaZe Clan (@FaZeClan) July 1, 2021

Pri FaZe Clan so bili tudi očitno mnenja, da je škandal močno škodoval njihovemu ugledu in da nastale škode ni mogoče odpraviti drugače kot z najbolj drastičnimi ukrepi. Kay od danes tako ni več član ešportne organizacije, drugi trije pa so trenutno suspendirani, njihova usoda je še neznana.