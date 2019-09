Samsung praznuje 50. rojstni dan! Kaj lahko še pričakujemo od tega tehnološkega giganta?

Se spomnite zgodovinske misije pristanka Apollo 11 na Luni? Ali ste se za trenutek ustavili in preračunali, koliko let je že od tega? Tako je, pol stoletja. Neverjetnih 50 let! Leto 2019 je obudilo tudi ostale pomembne mejnike zadnjega desetletja, med katerimi je treba izpostaviti občudovanja vrednih 50 let neverjetnih inovacij družbe Samsung Electronics. In ljubitelji kultne serije trilogij Vojna zvezd ne bodo zanikali, da komaj čakajo december 2019, ko bo na velika platna prišel ultimativni finale Skywalkerjeve sage in zadnji del trilogije – Epizoda IX.

A vrnimo se v leto 1969, ko je Samsung predstavil svoj prvi črno-beli televizor in svoje izdelke pokazal tudi zunaj meja Koreje. Pot do uspeha je bila polna vzponov in padcev. Samsung pa je danes eno vodilnih in največjih tehnoloških inovatorjev na svetu. S sloganom "Navdihni svet, ustvari prihodnost", ki je del vizije 2020, je Samsung navdušil vse ljubitelje tehnologije, ki so se spraševali, kaj vse lahko pričakujejo v prihodnosti.

Samsung je napovedal, da bodo vlagali v zagonska podjetja, ki se osredotočajo na "globoko tehnologijo" – umetno inteligenco, internet stvari, razširjeno in virtualno resničnost ter tehnologijo veriženja blokov. Seveda to ni naključje, saj želi družba vse te tehnologije še naprej vključevati v prihodnje izdelke.

Zanimivo bo videti, kaj bo družba Samsung ponudila svojim uporabnikom v naslednjih letih, zagotovo pa bo še naprej največji inovator z izjemnimi izdelki in storitvami.

Poleg inovacij in tehnologije je bila skrb za uporabnike po vsem svetu in njihove potrebe že od samega začetka jedro misije ter vizije družbe Samsung. Prav zato se je Samsung odločil, da bo to pomembno obletnico v Sloveniji praznoval tako, da bo podaril svojo vrhunsko tehnologijo in izdelke tistim, ki jih najbolj potrebujejo, ter jim tako olajšal življenje. Zaposleni pri družbi Samsung bodo ravno tako sodelovali pri številnih prostovoljskih dejavnostih, ki bodo prispevale k lokalni družbi.

Poleg aktivnosti na področju družbene odgovornosti se je Samsung odločil, da bo to pomembno obletnico zaznamoval s prvovrstnimi uporabniškimi izkušnjami in svoje uporabnike razveselil z vrhunskimi promocijami. Zahvaljujoč prvi promociji, ki se začne ta petek, bo vsak, ki bo med 20. septembrom in 10. novembrom 2019 kupil gospodinjski aparat Samsung (pralni in sušilni stroji, hladilniki in vgradni aparati), prejel 25-odstotni popust. Za več informacij o promociji obiščite samsung.si