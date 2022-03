Samsung ob nakupu določenih pametnih telefonov podarja še GalaxyWatch4

Oglasno sporočilo

Zima se je skoraj že poslovila in toplo vreme nas vabi v naravo, na sprehode ali celodnevne izlete. Da se na vse športne aktivnosti tudi ustrezno pripravimo, moramo počasi zbuditi tudi svoje telo in ga postopoma navaditi na različne podvige. Nekateri si za spremembo svojih navad omislijo osebne trenerje, še lažje pa bo to potekalo z vašim spremljevalcem v žepu. Pametni telefoni Samsung Galaxy S21 FE 5G , Z Flip3 , Z Fold3 in pametna ura Galaxy Watch4 vam lahko pomagajo do čudovite pomladi ali izboljšanja zdravega načina življenja. Vsestranskost in prilagodljivost teh aparatov bosta izpolnili takšne ali drugačne želje uporabnikov.

Privlačen dizajn in praktična oblika

Z dizajnom telefona lahko izrazite sebe, pri S21 FE 5G pa začnete s kultnim okvirjem Contour-Cut, ki se čudovito integrira z ohišjem kamere. Eleganten in enoten videz dodajo štiri čudovite barve, ki bodo kazale na drugačnost po vaših željah. Zasnova pametnih telefonov Z Flip3 in Z Fold3 temelji na priljubljenem konceptu preklopnega telefona. Zaradi privlačnega dizajna, ki ohranja visoko raven funkcionalnosti, je ta serija pametnih telefonov odlična izbira za vse tiste, ki ne želijo sklepati kompromisov. Kdo pravi, da pametni telefon ne more biti praktična, a vseeno zmogljiva naprava, ki se spravi v vsak žep.

Zabavajte se in bodite povezani

Ob večernih sprehodih ali jutranji telovadbi lahko naletimo na zanimive prizore, ki jih posnamemo s svojim zvestim spremljevalcem. Kamera je zdaj že na vsakem pametnem telefonu, in to je glavna prednost fotografiranja z mobilnimi telefoni. Prav ta praktičnost in prenosljivost je največji napredek, poleg tega pa so funkcije vedno boljše in zmogljive. Privlačnost, estetska dovršenost, hkrati pa še kakovost in funkcionalnost – to so vse lastnosti serij S in Z telefonov Samsung. Najsodobnejše tehnologije, zmogljive kamere, veliki zasloni, odlične igralne izkušnje in večopravilnost so lastnosti teh pametnih telefonov, ki omogočajo brezskrbno delovanje. Deljenje vsebin s prijatelji ali na druga družbena omrežja je postala prava zabava in vedno na dosegu roke.

Bodite aktivni s popolnim kompletom ure in telefona

Samsung je pripravil pravo pomladno poslastico, zato ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy S21 FE 5G, Galaxy Z Fold3 5G ali Galaxy Z Flip3 5G pri Samsung prodajnem partnerju za darilo prejmete pametno uro Galaxy Watch4 44mm v elegantni črni barvi. To pametno uro lahko uporabljate v navezi s pametnim telefonom za vadbo, poslušanje glasbe, spremljanje telesnih informacij ali preprosto kot super modni dodatek. S številnimi funkcijami Galaxy Watch4, kot je BIA-senzor (analiza bioelektrične impedance), ki beleži krvni tlak, raven kisika v krvi in ​​srčni utrip ter možnost spremljanja vzorcev spanja, boste vse svoje navade še lažje spremenili v zdravo življenje. Premaknite se in samo zgrabite darilo.

Posebna ponudba ob nakupu traja od 16. marca 2022 do 30. aprila 2022.



Več informacij o promociji in postopku registracije pa najdete na https://www.samsung.com/si/offer/move-and-grab-the-gift/.





Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG GMBH, PODRUŽNICA V LJUBLJANI.