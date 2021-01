Samsung je sezono novih premijskih telefonov odprl poldrugi mesec prej

Tradicionalno je Samsung svojo prvo veliko predstavitev v novem letu pripravljal februarja – na velikih svetovnih dogodkih, kjer se je zbralo več tisoč povabljencev z vsega sveta – ali v okviru dogodka Mobile World Congress v Barceloni ali kakšen teden prej nekje na drugem koncu sveta.

Letos je vse drugače. "Barcelone" že drugič ne bo zaradi koronavirusa. Tudi sicer velikega Samsungovega (ali katerega koli drugega) dogodka ne more biti. Letos je prvič odpadel tudi CES oziroma se je prelevil v digitalno obliko, kot rečejo plazu spletnih predstavitev, ki se te dni vrstijo namesto dogajanj v Las Vegasu.

Trije člani nove družine

Termin virtualnega CES je izkoristil tudi Samsung in že januarja razkril svojo prvo pošiljko letošnjih novosti najvišjega razreda.

Vedeli smo, da lahko pričakujemo novo serijo pametnih telefonov Galaxy S, in izkazalo se je, da se bo ta številčno ujemala z letom objave: serija Galaxy S21 ima tri člane: S21, S21+ in S21 Ultra.

Samsung Galaxy S21+ Foto: Samsung

Pri Samsungu so prepričani, da so ustvarili novo obliko telefona, kot je doslej še ni bilo, in izpopolnili strojno opremo ter zlasti optiko in pripadajočo programsko opremo, ki bo kos najzahtevnejšim pogojem fotografiranja in snemanja videov.

Vsak član družine Galaxy S21 prihaja v več različnih konfiguracijah pomnilnika in shrambnega prostora, sicer pa se med seboj razlikujejo tudi po funkcionalnosti (kar bomo natančneje pogledali, ko bomo v roke dobili vsaj enega od njih). Vse dobrote in moč so, kakopak, združene v modelu Ultra, ki je, kot prvi in zdaj edini, dobil podporo za pisalo S Pen, to je do zdaj spremljalo samo serijo Galaxy Note.

Neuradni namigi so se izkazali za resnične: Samsung Galaxy S21 Ultra je dobil pisalo S Pen, ki je bilo do zdaj ekskluzivni privilegij Samsungovih telefonov Galaxy Note. Foto: Samsung

Razlike med njimi se poznajo tudi v ceni. Priporočena maloprodajna cena najcenejše različice modela Samsung Galaxy S21 je 849 evrov, pomnilniško skromnejše različice modela Samsung Galaxy S21 Plus pa dva evrska stotaka več. Cene najelitnejšega Samsung Galaxy S21 Ultra se začnejo pri 1.249 evrih, za več pomnilnika in shrambnega prostora pa bo treba odšteti še kaj več.

Samsung Galaxy S21 Foto: Samsung

Tudi nove gumbaste slušalke in pametne značke

Še preden smo spoznali nove pametne telefone serije Galaxy S21, je južnokorejsko tehnološko podjetje predstavilo svoje najnovejše gumbaste slušalke Galaxy Buds Pro in pametne značke Galaxy Smart Tag, ki omogočajo spremljanje položaja priljubljenih stvari ali hišnih ljubljenčkov prek povezanih mobilnih telefonov.

Sluišalke Samsung Galaxy Buds Pro Foto: Samsung

Slušalke Galaxy Buds Pro bodo na voljo v treh barvah, cena pa se bo gibala malo pod 200 evri. Značka Galaxy Smart Tag bo na izbranih trgih (ne vemo še, ali tudi v Sloveniji) na voljo še ta mesec, naprednejša različica, katere ime krasi še plus, pa pozneje letos.