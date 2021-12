Razmišljate, da bi svojemu otroku kupili prvo pametno napravo?

Foto: Getty Images

Pametni telefon za otroka: da ali ne?

To vprašanje si je naravno zastaviti. Kot starš verjetno poznate druge starše, katerih osnovnošolski otroci že imajo svoj telefon. Morda so vam povedali, da se počutijo bolje, ker vedo, da lahko svojega otroka kadarkoli pokličejo, ali da jim aplikacija za sledenje na telefonu zagotavlja mirnejši in varnejši občutek. To sta najpogostejša razloga, da imajo otroci pametne telefone. A pametni telefoni niso edina možnost za spremljanje otroka ali vzpostavitev stika z njim.

Vse več staršev išče kakovostne alternative pametnim telefonom. Želijo vedeti, kje otrok je in biti zanje dosegljivi, v primeru, da jih otrok rabi.

V zgoraj izpostavljenem članku smo starše vprašali po razlogih, zakaj so kot prvo pametno napravo svojemu otroku kupili mobitel oz. pametno uro. Takih, ki so se odločili za nakup pametne ure, je 40 odstotkov. Spodaj so našteti najpogostejši razlogi, ki so jih navedli za to odločitev:

večji občutek varnosti zaradi spremljanja lokacije otroka,

omejen dostop do dovoljenih stikov,

napredne funkcije, prilagojene otroku,

trpežnost,

manjša možnost, da jo kje pozabi, izgubi ali se mu razbije,

manj brskanja po spletu oziroma prebitega časa za zaslonom,

dostopna cena,

možnost nastavitve urnika v mobilni aplikaciji "ne moti" (npr. ko je otrok v šoli),

možnost glasovnih sporočil (brez tipkanja, tudi za otroke, ki še ne znajo pisati).

oblikovane posebej za otroke.

Otroška pametna ura kot nadomestek mobilnega telefona

Številni starši želijo, da imajo njihovi otroci telefon, da bi lahko vzpostavili stik z njimi in jih spremljali, ko so zdoma. A včasih pametni telefoni, namenjeni odraslim, niso rešitev, ki jo želite. Dostop do interneta, odprto klicanje in pošiljanje sporočil ter druge napredne funkcije, ki jih ponujajo pametni telefoni, predvsem mlajšim otrokom lahko predstavljajo prevelik izziv. A obstajajo rešitve, ki zadostijo potrebi po tem, da je otrok v stiku s starši, in hkrati omogočajo varnost in enostavno uporabo, ki jo razumejo že najmlajši.

V zadnjih letih so postale priljubljene pametne ure za otroke, ki so osredotočene na preprosto uporabo in komunikacijo. Večina ima osnovne funkcije, ki otrokom olajšajo njihovo upravljanje. Zasnovane so posebej za njih, zato bodo hitro osvojili njihovo upravljanje in delovanje. Na voljo so v barvah, ki jih bodo otroci želeli nositi, in so zelo trpežne.

Najpomembneje je, da so pametne ure za otroke zasnovane posebej za to, da otrokom omogočijo več svobode, hkrati jih zaščitijo, starši pa so pomirjeni, ker so za otroke dosegljivi.

Foto: Envato

Forever KW-60 – pametna ura, prilagojena otroški roki Forever KW-60 predstavlja idealno rešitev za komunikacijo med starši in otroki, saj v kombinaciji z vašim pametnim telefonom in brezplačno aplikacijo za pametne naprave poskrbi za lociranje vašega otroka. Zahvaljujoč vgrajenemu mikrofonu in zvočniku ter reži za kartico microSIM lahko uro uporabljate tudi za opravljanje telefonskih klicev, v sebi pa skriva tudi dodatne napredne funkcije. Upravlja se jo prek zaslona na dotik in gumbov na desni strani naprave, ki sta namenjena klicanju. Če se otrok znajde v težavah, lahko pritisne gumb za klic v sili, ki je nameščen spodaj. Podobno kot pri večini otroških pametnih ur gre za povezano napravo, ki jo lahko starš upravlja s pomočjo aplikacije Forever Care na mobilnem telefonu. Tako lahko spremljate lokacijo otroka in uro na daljavo tudi izklopite, prav tako lahko prek aplikacije poiščete uro oziroma njeno zadnjo lokacijo, če je ugasnjena. Otroška pametna ura Forever KW-60 omogoča otroku preprosto telefoniranje tudi brez telefona, zraven pa seveda tudi vse ključne funkcionalnosti ure. Starši na drugi strani tako dobijo način, da lahko zmeraj in hitro stopijo v stik z otrokom ter ga poiščejo, ko se ta odpravi na igrišče s prijatelji.

Komunikacija in zaščita vašega otroka

Za starše, ki iščejo napravo, ki omogoča stik in hkrati zaščito otroka, so otroške pametne ure dobra izbira. Otroška pametna ura omogoča klicanje in pošiljanje glasovnih sporočil, zaradi česar je komunikacija hitra in priročna. Hkrati pomaga pri otrokovi varnosti "na pametnih napravah" in vašem boljšem občutku, ko ga nimate na očeh.

Ker je večina otroških pametnih ur preprostih za uporabo, bodo tako otroci kot starši lahko uživali tudi, ko ne bodo skupaj. Otroške pametne ure so pogosto opremljene z omejenim upravljanjem klicev in stikov. To je pomembno, ker želite vedeti, s kom se pogovarja vaš otrok. V nujnih primerih lahko otroci preprosto z enim gumbom stopijo v stik z vami.

Brezskrbni, tudi ko otrok ni z vami!

Izkoristite posebno akcijo in uveljavite popust pri nakupu otroške pametne ure Forever KW-60. Z vpisom kode OTRURA do 31. 12. 2021 oz. do razprodaje zalog dobite otroško pametno uro 15 odstotkov ceneje. Poleg dobite tudi darilo - MultiSIM MOBI1 s petimi evri dobroimetja.

Večino staršev skrbi za svoje otroke, ko jih ni doma

S pametno uro ta skrb skorajda odpade. Najnovejše otroške pametne ure imajo GPS ali LBS lociranje, pri slednjem ura določa svojo lokacijo na podlagi povezanih baznih postaj mobilnega omrežja, ki delujeta kjerkoli in pošiljata geolokacijske informacije na vaš telefon. Poleg tega ima Forever KW-60 funkcijo klica v sili, ki otrokom omogoča, da v nujnih primerih pošljejo opozorilo odobrenim stikom. Med bolj napredne funkcionalnosti otroške pametne ure Forever KW-60 spada možnost zarisovanja območja dovoljenega gibanja (npr. do bližnje prometne ceste), pri čemer starš dobi opozorilo na telefon, če otrok prestopi mejo tega območja. Z dolgo življenjsko dobo baterije bo delovala več dni brez polnjenja, zato je manj skrbi glede izpraznjene baterije.

Za starše, ki želijo biti obveščeni o tem, kje so njihovi otroci, je nakup pametne ure s takšnimi zmogljivostmi preprosto smiseln.

Foto: Envato

Otroške pametne ure ohranjajo otroke na varni strani

Otroci imajo radi pametna, tehnološka darila in si pogosto želijo telefon, kot ga imajo njihovi starši. Na srečo otroška pametna ura lahko osreči otroka in hkrati starše, saj otrokom pomaga spoznati tehnologijo prek preprostih zaslonov, ki so preprosti za uporabo. Otroci se lahko naučijo pošiljati glasovna sporočila vam in stikom na seznamu. Vedno lahko pokličejo, če vas potrebujejo.

Poleg tega bodo imeli občutek, da jim starši zaupajo, medtem ko se na igrišču zabavajo s prijatelji. Vi pa boste mirni ob misli, da vsak trenutek veste, kje jih lahko najdete.

Če ste starš, ki išče alternativo pametnim telefonom, je otroška pametna ura Forever KW-60 popolno darilo za vašega otroka. Poleg tega je tudi cenovno ugodna.