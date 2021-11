Kdaj je čas za prvi mobitel?

Samostojna pot v šolo je ponavadi tisti mejnik, ko starši popustimo in otroku kupimo prvi mobitel, saj želimo, da je otrok ves čas dosegljiv in da nas tudi kadarkoli lahko pokliče, če se mu kaj pripeti na poti do šole ali obšolske dejavnosti.

Ali ste vedeli? Do približno devetega leta otrok svojega mobitela ne potrebuje, lahko pa mu že dovolite občasno uporabo vašega. Seveda pod vašim nadzorom.

Tako je mobitel prva takšna naprava (potem ko smo že pospravili elektronske varuške), na katero se zanesemo, da nismo preveč v skrbeh za otroka in da lažje opravimo z vsemi obveznostmi, ki jih imamo čez dan.

Odločitev o tem, kdaj kupiti otroku prvi mobitel, je težka. Sprašujete se, ali je še premlad? Bo telefon priročen način, da med njegovimi številnimi dejavnostmi ostanete v stiku, ali bo to le še dodatna motnja v šoli? Kateri paket je najboljši? Bo še ena naročnina preveč obremenila vaše mesečne stroške za telefonijo? Odločili se boste šele po temeljitem razmisleku in pogovoru z otrokom oziroma, ko boste ugotovili, da je že dovolj zrel za svoj prvi mobitel.

Zanima nas vaše mnenje Vabimo vas, da odgovorite na vprašanje in oddate svoje mnenje. Za sodelovanje v anketi morate vpisati tudi svoje (lahko tudi izmišljeno) ime. V naslednjem članku boste lahko preverili, kakšna so mnenja staršev in kaj jih vodi v odločitev, katero pametno napravo izbrati kot prvo pametno napravo za svojega otroka.

Nekaj ključnih vprašanj

Strokovnjaki predlagajo, da pred nakupom prvega mobitela z otrokom vnaprej rešite naslednja vprašanja: Kdo plača mobitel in kdo je zanj odgovoren oziroma kdo je lastnik? Kdo bo poznal gesla? Kaj se zgodi, če se izgubi ali pokvari? Ali obstaja urnik, ko je mobitel dovoljen in ko ni dovoljen?

Navsezadnje je otrok, ki zna premišljeno pretehtati ta vprašanja, verjetno dovolj zrel za svoj prvi mobitel. Kar zadeva vprašanja in pomisleke glede tega, s kom se otroci pogovarjajo in pošiljajo sporočila ter glede vsebine, ki si jo ogledujejo na spletu, so na voljo številne možnosti starševskega nadzora.

Pametni ali osnovni model, to je zdaj vprašanje

Predplačniški paketi so odličen način za spremljanje, koliko časa nekdo preživi na mobilnem telefonu, zato jih mnogi starši izberejo za svoje otroke.

Nakup prvega mobitela je naslednja velika dilema, s katero se morajo starši soočiti, ko pride čas za to. Ali otroku kupiti pametni telefon z vsemi funkcionalnostmi ali pa bo dovolj osnovni model, ki je primeren za klicanje in pisanje sporočil? Če imate na zalogi svoj delujoč odslužen mobitel, je to lahko dobra rešitev za začetek, sicer pa lahko izbirate iz zelo bogate ponudbe mobitelov, ki so primerni za mlajše uporabnike.

Ko je mobitel izbran, je naslednji korak odločitev o tem, ali boste vzeli naročniški ali predplačniški paket. Če vas skrbijo naročnine in pogodbe, razmislite o predplačniškem načinu, ki se lahko izkaže za idealno prvo odskočno desko v svet mobilne telefonije, zabave in druženja.

S predplačniškim paketom do večjega nadzora

Veliko staršev se najprej odloči za predplačniški mobilni paket Mobi, ki otroku omogoča, da za klice, sporočila in dostop do interneta porabi le toliko, kot ima prednaloženega stanja na računu. Otrok se z Mobijem nauči preudarno razpolagati s sredstvi na svojem računu, staršem pa Mobi omogoča nadzor nad stroški. S pravim mobitelom, najboljšim Mobi paketom in ustreznimi previdnostnimi ukrepi se lahko starši in otroci počutijo mirne in povezane, saj je poraba omejena in otrok ne more prekoračiti količine podatkov in sredstev na računu.

Mobi kot poligon za trening odgovornosti

Predplačniški paketi lahko staršem pomagajo določiti osnovna pravila o sprejemljivi količini časa, ki ga otroci preživijo pred zaslonom.

Otroci svoj prvi mobitel vidijo kot izvrstno priložnost za zabavo, druženje in pogovor. Pri starših je zgodba malce drugačna, saj so kar naenkrat soočeni s številnimi situacijami, s katerimi se do zdaj niso srečevali. Odločiti se morajo, kako bodo postavili pravila uporabe – koliko časa bo otrok lahko uporabljal telefon in kdaj ter katere aplikacije bodo dovoljene?

Pred očmi imajo težave s prekomerno uporabo zaslonov, z varovanjem zasebnosti, primere spletnega nasilja ter neprimerno vsebino, na katero lahko naleti otrok med brskanjem po spletu. Zavedajo se, da morajo otroka naučiti spletnega bontona in pomena osebne komunikacije, ki je ne smejo nadomestiti mobiteli.

Otroci si želijo postati odgovorni uporabniki mobitelov, zato jim kot starši lahko pri tem pomagate ter to izkoristite za učenje odgovornosti in spodbujanje neodvisnosti. Otrokov prvi Mobi je lahko tudi priročen "poligon" za trening teh novih veščin.

Telekom Slovenije je skupaj s predstavniki organizacije Logout pripravil nekaj nasvetov, kako otroku pomagati postati odgovoren uporabnik. Med vprašanji, ki naj jih starši zastavijo otroku, so: Zakaj si želiš svoj mobitel? Ali poznaš šolska pravila glede rabe mobitela? (Naj se otrok sam pozanima v šoli.) Naštej primere, ko mobitela ni primerno uporabljati.

Z otrokom lahko podpišete Prvo pogodbo, v kateri se skupaj vnaprej dogovorite o pravilih uporabe mobitela, nagradah in posledicah.

Brez pogodb in mesečnih naročnin

Uporaba predplačniškega telefona oziroma predplačniških paketov ima veliko prednosti. Najprivlačnejša med njimi, ki hkrati večino uporabnikov spodbuja k nakupu Mobi paketov, je dejstvo, da pri predplačniških paketih ni treba sklepati pogodb in plačevati naročnin.

Predplačniške telefonske kartice je mogoče kupiti za poljuben znesek denarja, na njih pa je na voljo omejena vsota denarja za telefonske klice, sporočila SMS in MMS ter prenos podatkov.

Ko porabite predplačano vsoto, morate kupiti novo kartico. Za starše mladostnikov in otroke je to dobro zagotovilo, da bodo otroci pozorni na količino časa, ki ga preživijo po telefonu. Vseeno pa ste s svojim otrokom lahko neomejeno v stiku, saj lahko izberete Mojo številko Mobi – to je ena številka, ki jo uporabnik paketa Mobi kliče brezplačno.

S predplačniškim paketom imate večji nadzor nad tem, kako, predvsem pa koliko časa otrok uporablja svoj mobitel. Izberite paket Mobi, ki vključuje mobitel in kartico MultiSIM ali samo kartico MultiSIM.

Izkoristite posebno akcijo Mobi: vrednostna kartica 10 € + 10 € Ob nakupu vrednostnice za 10 evrov prejmete na račun Mobi še dodatnih 10 evrov dobroimetja. Obdarujete pa lahko tudi vi! Svojim šolarjem Mobi lahko podarite več prenosa podatkov − delite gigabajte, ki jih imate v svojem naročniškem mobilnem paketu Telekoma Slovenije. Akcija trenutno poteka v Telekomovih centrih.

Podarite brezplačne gigabajte

Včasih tudi otroci enostavno potrebujejo več podatkov – ali jih uporabljajo za iskanje informacij za šolo, za igranje najljubših igric ali ogled risank. Ko vaš otrok v svojem paketu Mobi potrebuje več prenosa podatkov, mu lahko podarite gigabajte, ki jih imate v svojem naročniškem mobilnem paketu. Večkrat v mesecu lahko naročniki paketov Naj, NEO Svet, SUPR in drugih paketov enostavno v Mojem Telekomu (na spletu ali prek mobilne aplikacije) ali prek SMS-a podarijo 1, 5, 10 ali 20 GB, da potem lahko vaši otroci ali drugi uporabniki brezskrbno uporabljajo internet.

Sicer pa Mobi račun lahko polnite na različne načine:

s plačilnimi karticami: na portalu Moj Telekom račun Mobi preprosto napolnite s plačilnimi karticami Activa, Maestro, MasterCard, Visa in Visa Electron.

Polnjenje računa Mobi tudi kot žepnina: Mobilni naročniki, ki imajo v svoji bližini uporabnika Mobi, mu lahko storitve Mobi enostavno plačujejo prek mesečnega računa, in sicer do vrednosti (limita), ki ga sami določijo. Storitev Žepnina se poravna prek mesečnega računa.Mobilni naročniki lahko sami določijo mesečni limit porabe storitev Mobi. Če uporabnik Mobi porabi manj, kot določa limit, naročnik plača manj. Tako imajo potem naročniki večji nadzor nad porabo Mobi, način plačevanja storitev Mobi pa je veliko enostavnejši.